Пензенские власти закрывают глаза на «вандальную» реконструкцию исторического здания

По данным Министерства культуры Российской Федерации, за последние восемь лет в нашей стране было восстановлено и отреставрировано более 230 объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения. Стремление государства к сохранению нашей истории прослеживается также и в принятии обновленной Конституции, одна из поправок которой гласит, что Россия сохраняет память предков, в том числе и методом оберегания исторических сооружений.

Несмотря на развитие в стране положительной тенденции к восстановлению памятников истории и культуры, некоторые регионы относятся к этому делу менее ответственно, часто закрывая глаза на их незаконное уничтожение. Так, например, пензенские чиновники игнорируют «вандальную», по мнению горожан, реконструкцию одного из старейших сооружений города Пензы. Здание входит в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о так называемой усадьбе мещанки Аграфены Спиченко, построенной в конце XIX — начале XX века на пересечении улиц Старо-Кузнечной и Селивертовской (ныне Московская, 105 и Суворова, 56). Как и почему это произошло, разбирался корреспондент ФАН.

Краткая историческая справка и современный статус

Изначально сооружение представляло собой два разных двухэтажных дома, первый из которых (на Суворова, 56) был построен в 70-х годах XIX века, а второй (на Московской, 105) — пристроен к нему в 1902 году. Само по себе здание не является объектом культурного наследия, в отличие от сооружения, расположенного через дорогу, на улице Суворова, 60.

В 70-годах XIX века деревянный дом, построенный на этом участке, принадлежал генерал-лейтенанту Николаю Селеверстову, занимавшему пост пензенского губернатора. К концу столетия здесь была размещена каменная усадьба мещанина Николая Войнова, ныне ставшая объектом культурного наследия.

Согласно Постановлению правительства от 12 февраля 2019 года «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 60) и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон», были установлены зоны охраны данного сооружения. Из схемы, представленной в Постановлении, следует, что дом, расположенный по адресу: ул. Московская, 105 / Суворова, 56, входит в охранную зону №2 объекта культурного наследия. Следовательно, на это сооружение распространяется ряд правил, который запрещает изменение его внешнего вида при реконструкции.

«Разрешается: капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей без изменения параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений в увязке с окружающей исторической застройкой, особенностей деталей и малых архитектурных форм; восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных объектов и элементов историко-градостроительной среды по специально выполненным проектам, направленным на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия по специально выполненным проектам на основании комплексных историко-архитектурных исследований», — говорится в тексте Постановления о сооружениях, расположенных в охранных зонах.

«Вандальная» реконструкция

На протяжении 10 последних лет здание несколько раз меняло свой внешний вид. Сначала его стены украшали рекламные вывески магазинов, затем утомленные временем фасады полностью закрыли плотной зеленой сеткой, а после — и вовсе занавесили баннером с изображениями окон.

Капитальные же работы по «восстановлению исторического облика» начались в ноябре 2020 года, когда представители пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заметили на крыше здания рабочих, разбирающих старые конструкции. К удивлению градозащитников, в открытый доступ не были представлены ни проектная документация реконструкции, ни ее инициатор, ни компания, осуществляющая работы.

Практически сразу стало заметно, что в ходе работ исторический облик здания может быть кардинальным образом изменен, так как после демонтажа крыши строители начали надстраивать здание, значительно увеличивая его высоту.

Более того, отметили градозащитники, изменениям подверглась и внутренняя планировка дома, причем самым нелогичным образом.

«С целью окончательного объединения двух домов в один стена между ними была полностью разрушена. Однако самым главным изменением является то, что строители демонтировали старые и залили новые межэтажные перекрытия. Это важно, так как изначально уровень перекрытий в домах был разный. Дома построены не одновременно, и сооружение на Московской, 105 определенно выше здания на Суворова, 56. Сейчас же при внутреннем объединении домов новые полы были залиты на одном уровне, причем теперь перекрытие упирается прямо в окна дома на Суворова», — сообщил заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Кириков.

В распоряжении ФАН оказался технический паспорт исторического сооружения созданный пензенским отделением Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости». В документе указанно, что часть дома на Московской, 105 выше соседнего дома на Суворова, 56 на 60 сантиметров.

Разница в высоте отлично прослеживается на фотографиях, сделанных до начала «вандальной» реконструкции. На снимках же, сделанных несколько дней назад, заметно, что высота двух зданий из-за надстраивания одного из них практически сравнялась, что явно не соответствует историческому облику и нарушает требования Постановления правительства региона от 12 февраля 2019 года «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 60) и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон».

Более того, согласно данным технического паспорта, фундамент и стены сооружения имеют износ более 70%, что может представлять опасность не только при проведении работ, но и во время будущей эксплуатации здания. Тем не менее, строители каждый день продолжают надстройку, все больше нагружая и без того ослабленные временем фундамент и стены.

Реакция властей

Несмотря на очевидное изменение геометрических размеров дома, местные власти отказываются признавать нарушения, заметные невооруженным глазом. Одиночные пикеты пензенских градозащитников, призывающие прекратить работы и составить грамотный план реконструкции, также остались без внимания. Многочисленные письма в правительство региона, администрацию города, департамент градостроительства и даже полицию с требованием остановить реконструкцию или хотя бы предоставить ее план не принесли должных результатов, так как все перекладывали ответственность друг на друга.

Наконец, по многочисленным жалобам активистов Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области инициировало долгожданную проверку, которая, у удивлению пензенцев, не выявила никаких нарушений.

«Проведен осмотр земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 105 / Суворова, 56, в ходе которого был представлен проект восстановительного ремонта кровли и частично ограждающей конструкции здания. Согласно проектной документации предусмотрена замена стропильных конструкций и покрытия скатной кровли с уклоном 47%. Также предусмотрены мероприятия для восстановления пространственной жесткости кирпичной кладки. В ходе визуального осмотра нежилого здания и изучения проектной документации установлено, что восстановительный ремонт не завершен, выполняемые работы не несут за собой изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества высоты, площади, объема). В соответствии с вышеизложенным, оснований для принятия мер в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора не имеется», — говорится в заключении проведенной проверки.

Именно на эту проверку сослался и региональный Комитет по охране памятников истории и культуры, председатель которого в ответе на запрос ФАН подтвердила, что признаки каких-либо нарушений отсутствуют. Кроме того, оказалось, что Комитет якобы не располагает ни проектом реконструкции сооружения, ни данными об организации, осуществляющей деятельность на данном участке.

«Комитетом установлено, что признаки нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в части несоблюдения ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия, предусмотренного статьей 7.13 КоАП РФ, отсутствуют», — говорится в ответном письме.

Таким образом, очевидное увеличение высоты охраняемого сооружения оказалось несуществующим для пензенских властей, что выглядит, как халатность со стороны руководителей ответственных ведомств.

Председатель Комитета по охране памятников истории и культуры также сообщила ФАН, что по данному факту будет проведена дополнительная проверка, призванная выявить возможные нарушения реконструкции, а также установить проводящую ее организацию.

По мнению градозащитников, даже при полном прекращении работ часть былого исторического облика сооружения уже будет не восстановить, она утрачена навсегда.

«Уникальные элементы декора фасадов верхних этажей и кирпичную кладку разобрали, объяснив это изношенностью кирпичей. С новой стеной не церемонятся — кладут глухой стеной. Очевидно, в XXI веке уже нет мастеров, способных повторить историческую кладку. В некотором роде, облик исторического здания утерян навсегда. Странная ситуация, так как в России, напротив, распространяется тренд на восстановление исторических зданий. У нас же был выбран путь регресса. Мы очень хотим, чтобы и до нашего любимого города, славившегося своей кирпичной архитектурой, добрался этот модный тренд, ведь пензенский «кирпичный стиль» — это один из самых красивых и знаковых символов дореволюционной купеческой России», — резюмировал Михаил Кириков.

Ранее ФАН сообщал, что реконструкция единственного в мире деревянного планетария, расположенного в Пензе, может сильно изменить его внешний вид.