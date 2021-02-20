«Как во время войны»: жители «сталинок» в центре Тулы обогревают квартиры кирпичами

Туляки уже семь лет мерзнут в своих квартирах каждую зиму. Виной тому недостаточно теплые батареи. Обращения в разные инстанции до сих пор не дали результата. Проблема с отоплением решалась лишь на короткое время. ФАН решил разобраться — куда исчезает тепло?

Кирпичи на плите

Жители двух «сталинок» в самом центре оружейной столицы мерзнут уже не первый год. Как рассказала ФАН хозяйка одной из квартир дома № 18 по проспекту Ленина, так было не всегда.

«Мы переехали в этот дом десять лет назад, — говорит Марина А. – Первые три года зимой было очень тепло. Батареи грели так сильно, что приходилось перекрывать краны. Семь лет назад ситуация кардинально изменилась. Теперь приборы обогрева едва-едва работают. Внизу батареи совсем холодные. Температура воздуха в квартире еле дотягивает до нормативных 18 градусов, а частенько и того меньше: 14–17. Дома холодно и сыро».

Во всех комнатах, по словам Марины Александровны, стоят электрические обогреватели. Без них никак. А это дополнительные расходы в семейном бюджете. Чтобы поддерживать в квартире более-менее комфортную температуру приходится проявить изобретательность. Вернее, вспоминать старые дедовские способы. И это в 21 веке.

«Моя бабушка рассказывала, что в войну они согревались с помощью огнеупорных кирпичей. Нагреваешь их на газу, потом они долго отдают тепло. В помещении довольно длительное время поддерживается комфортная температура. Я исправно оплачиваю коммуналку. Так почему не могу получить качественную услугу в полном объеме?! Мы за последние семь лет обращались в разные инстанции. Проблема решается лишь на короткое время», — говорит Марина.

Запах канализации в подъезде

По словам жильцов, постоянно что-то происходит: то проблема с котлом в котельной, то прорыв на гнилой теплотрассе. Полностью ремонт там не проводят, делают все частично, залатывают. Это помогает временно. Подвал частенько заливает. Нередко в подъезде стоит пар и неприятный запах. Трубы в ужасном состоянии, что ясно и непрофессионалу.



«Когда случаются аварии, и в без того холодных квартирах становится еще холоднее. Иногда такое продолжается по трое суток, пока идут работы. Просто невозможно так жить. Постоянно приходится ходить в теплой одежде. При этом старожилы дома — бабушки и дедушки — утверждают, что такого безобразия не было никогда», — говорит Марина.

Фасад в порядке, а «начинка» подводит

Марина Александровна считает, что проблема и в котельной завода «Октава» и в ветхих теплосетях, да и сам дом неновый — 1963 года. Относительно недавно перекрыли крышу, поставили новые окна и покрасили фасад. Ведь дом стоит в самом центре города, в непосредственной близости от Тульского кремля. А вот с «начинкой» дела обстоят гораздо хуже. Запах канализации уже стал визитной карточкой дома.

«По большому счету, мне все равно, кто в этом виноват. Я просто хочу жить в комфортных условиях. Все, без исключения, жильцы дома ждут столько лет решения этой проблемы. Неужели все на столько сложно?» — возмущается Марина.

Жильцы считают, что тут нужен комплексный подход. Латание дыр решает проблему на несколько дней, а затем все возвращается снова.

«Мы ждем перемен к лучшему, а их все нет, — рассказала ФАН другая жительница дома №18 Мария Полякова. — Котельная не принадлежит администрации города Тулы, соответственно, там нам ничем помочь не могут. Мы хотели бы, чтоб нас передали городской администрации, которая нам построила бы автономную котельную. Тем более, что помимо нашего дома, есть еще дом №24, кинотеатр «Родина» и еще один дом в Учетном переулке».

Котельная, которая подает тепло в эти дома, находятся в ведении завода «Октава». В 2017 году были выделены деньги на ее ремонт. Также отремонтировали те теплосети, которые находятся в ведении завода.

По словам представителей «Октавы», они сделали все от них возможное. Помимо нескольких домов, котельная отапливает и сам завод. И, если бы она не работала, то рабочие (а это 400 человек) тоже бы мерзли. Но этого не происходит. Люди работают, цеха функционируют.

«Котельная завода «Октава» работает в штатном режиме. Параметры теплоносителя соответствуют нормативным, что подтверждается актами обследования котельной и дома. Зона ответственности завода «Октава» определена по задвижкам на выходе из котельной. За распределение тепла внутри дома отвечает УК «Жилцентр», — прокомментировала ФАН руководитель пресс-службы завода «Октава» Светлана Денброва. — Для выяснения причин жалобы 17 и 18 февраля на место вышла проверка с участием главного энергетика завода «Октава», представителей администрации города и управляющей компании. Установлено, что теплоноситель от котельной передан с нормативной температурой, внутри дома на одном стояке в разных квартирах температура колеблется от 15 до 24 градусов по Цельсию, то есть батареи прогреваются неравномерно».

По словам представителей завода, у жильцов дома №18 договор на теплоснабжение с котельной регулирует ответственность «Октавы» до задвижек котельной. Теплотрассу до домов и распределение тепла внутри жилья обслуживает управляющая компания «Жилцентр». Соответственно, жаловаться они должны именно туда. У «Жилцентра» на это свой ответ. И он полностью расходится с мнением «Октавы».

«На «Октаве» опять встал один котел и давления не хватало. А у нас ничего не было. Мы ничего не можем сделать, если отопление не подается надлежащим образом. Регулировка на доме невозможна, если низкая температура подается. На котельной была поломка, они отремонтировали котел и снова его запустили. Мы составили акт, что у них была поломка. А повлиять на руководство котельной не можем. На заводе утверждают, что в 2017 году произошла полная модернизация. А какая там была модернизация? Там просто установили один новый котел для нового здания, который к нашим домам никакого отношения не имеет. На наши дома старые два котла. То один сломается, то другой. Благо, что не оба сразу. Нужна какая-то независимая комиссия, которая посмотрит, что котлы как на дома, так и расположенный рядом кинотеатр «Родина» — старые. Повторяю, единственный котел установлен новый на новое здание», — рассказала ФАН свою версию происходящего инженер УК «Жилцентр» Татьяна Куранова.

Мнения разошлись

Получается, что управляющая компания «кивает» на «Октаву». На заводе же прекрасно знают о подобной коммуникации и заявляют, что проверка котельной проводится ежегодно Ростехнадзором. Подача тепла одновременная для всех, различий в отоплении заводских зданий и домов не существует. И то, что зависит от завода, стараются выполнять в максимальном объеме.

«С 31 января на теплотрассе вне зоны нашей ответственности была утечка теплоносителя (от 95 до 300 м3/сут.), что вынудило продолжать работу котельной «Октавы» на неподготовленной (водопроводной) воде. Мы поставили в известность Администрации города и Центрального района Тулы о работе котельной в сложных условиях. Утечку обнаружили на территории культурного центра «Родина» (пр. Ленина, 20). У центра «Родина» заключен договор с компанией «Ремжилхоз», которая устранила аварию. И котельная смогла продолжить работу в штатном режиме», — отметил главный энергетик завода Сергей Бабич.

Свои сети завод отремонтировал три года назад, вложены средства и немалые. А у людей все равно холод в квартире. 19 февраля очередная утечка произошла в подвале дома. В этом уравнении слишком много неизвестных.

Бороться и искать, найти и не сдаваться

А пока люди в своих квартирах продолжают мерзнуть. Несколько дней назад в жилых помещениях температура воздуха снова не дотягивала и до 15 градусов. Это при том, что за окном минус 17. Но жильцам не привыкать, ведь такие ситуации повторяются очень часто. Кто-то наденет кофту потеплее, а кто-то положит на газ побольше огнеупорных кирпичей.

Жильцы злополучных домов сдаваться не собираются. Сейчас они готовят очередное обращение — на этот раз письмо Губернатору региона Алексею Дюмину. ФАН будет следить за развитием событий и обязательно расскажет продолжение этой истории.