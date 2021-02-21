«Зависит от прыткости»: Как цветочники-нелегалы убивают малый бизнес в Приморье

Каждый год накануне Дня всех влюбленных начинается цветочный бум, пик которого приходится на женский день Восьмое марта. Но, вопреки всеобщему убеждению, цветочные салоны вот уже шесть лет ничего на этом не зарабатывают. Причина в гражданах, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Евгения Дьякова каждый год к праздникам закупает лучшие растения в свои цветочные салоны. Розы и, конечно же, тюльпаны уже давно не дефицит и доступны для любого кошелька. За миллион алых роз дом продавать точно не нужно. Но покупательского ажиотажа в праздники не заметно. Клиентов перехватывают торговцы цветами с машин.

«Как с ними бороться — мы не знаем. Обращения никуда не доходят. Никто с этим бороться не хочет. А нам, предпринимателям, это наносит серьезный ущерб. Они стоят вплотную к нашим магазинам, торгуют, мы теряем от этого свою прибыль. Из года в год», — рассказывает Евгения.

Руки силовиков в таких случаях связаны. Сотрудники ГИБДД могут выписать за сутки за одно нарушение только один штраф. Например, за парковку в неположенном месте. Это 2000 рублей. Еще инспекторы административно-территориальных комиссий выпишут штраф – 500 рублей. Многократно могут штрафовать по снимкам парконов. Но и от них нашли средство. Номера просто закрывают. Да и штраф отбить охоту торговать у цветочника-нелегала вряд ли сможет, ведь в весенние праздники прибыль за несколько дней покрывает все убытки.

«Все индивидуально, зависит от прыткости, от места и прочего. Ну, слышала такие цифры, что оборот с одной машины составляет порядка 30-40 тысяч рублей. Просто из багажника. Если это автобус, то это больше товара. Возможно, если это более бойкое место, они побольше оборачивают», — поделилась владелец еще одного цветочного салона Евгения Рогальская.

Закупочная цена тюльпанов составляет от 18 до 40 рублей, все зависит от размера партии и времени предзаказа. Многие к 8 марта готовятся еще с осени предыдущего года. Ценятся крупные бутоны, длинные стволы и чистые листы, естественно, на луковице. Самые свежие — из теплиц Артема, Суражевки, Уссурийска. Приходят крупные партии с Кубани, но они поступают уже без луковиц, цена на них ниже, зато их больше. Так, по данным ассоциации флористов, в прошлом году в преддверии 8 марта в Приморье прибыло несколько рефрижераторов с тюльпанами по 100-150 тысяч в каждом. И все разошлось по нелегальным продавцам. Это порядка 4-5 миллионов рублей чистой прибыли с каждой машины, и все мимо бюджета и налоговой.

До наступления высокого спроса на цветы такие торговцы могут работать в офисах, продавцами и даже в СМИ. Неделя торговли позволяет неплохо заработать, продолжив основную деятельность. Один из таких предпринимателей рассказал о нюансах и хитростях, на которые они идут в поисках наживы.

«Получить 100% от закупочной цены – легко. И в три, и в четыре раза накручивают. Особенно в сам день 8 марта и по 150 рублей продают. Если большой цветок, большой бутон, большой длины стебель и поштучно, да, вот если надо в организации поштучно кому-то подарить, то по 150 рублей продают. Есть такие точки продаж: допустим, на одной точке он ставит 2-3 машины через одну. Все думают, что это разные, а по факту из шести машин три – это его. Три машины на одном месте, то есть и такое я встречал», — рассказал торговец цветами, пожелавший остаться анонимным.

При минимальных затратах, а это, по сути, только закупка цветов, нарушители получают огромную прибыль. Легальный салон из полученных от продажи средств оставляет больше 70 процентов на налоги, сборы и текущие расходы по закупке, хранению. И главное его отличие — это рабочие места с белыми зарплатами, чем нелегалы похвастаться не могут. И с каждым годом выдерживать конкуренцию с черным рынком цветов становится все труднее.

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