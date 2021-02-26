«Нечем дышать»: ФАН узнал, почему в Тульской области нечистоты сбрасывают в водоемы

Нечистоты в городе Донской Тульской области загрязняют ландшафт и реки. Как такое допускают и почему не функционируют новые очистные? ФАН попытался выяснить подробности этой проблемы.

Нечем дышать

Канализация стекает по ландшафту, попадая в реки. Люди, живущие рядом с этим, мягко говоря, безобразием, возмущены.

«Это ужасно, нам нечем дышать!!!», — с такими словами местные жители обратились за помощью к экологам.

Представители тульской общественной организации «Экологическая защита» выехали в город Донской, чтоб лично оценить ситуацию. Как рассказал ФАН председатель этой общественной организации Вадим Баранов, сточные воды микрорайона Центральный действительно стекают по рельефу местности близ Комсомольского парка. Таким образом они загрязняют сразу три реки: Ольховец, Бобрики и Дон. И объемы неочищенных канализационных вод, по словам специалистов, довольно внушительные.

«Выяснилось, что новые очистные сооружения, которые были запущенные совсем недавно — два с половиной года назад — для обслуживания домов микрорайона Новоугольный, долгое время не осуществляют очистку сточных вод», — отметил Вадим Баранов.

Работали недолго

Самое интересное в этой истории то, что рядом с местом сброса нечистот находятся новые очистные, которые ввели в эксплуатацию лишь в августе 2018 года. Предполагалось, что они будут очищать стоки микрорайона Новоугольный. На их строительство ушло почти 98 миллионов рублей. Предполагалось, что две станции будут перерабатывать около полутора кубометров сточных вод в сутки. И только после нескольких степеней очистки сбрасывать очищенные стоки в водоемы.

По словам местных жителей, новые очистные проработали совсем недолго. Причину предстоит выяснить.

«Можно предположить, что неочищенные канализационные стоки стекают по полям в реки и наносят непоправимый вред окружающей среде. Администрация же города Донской уверяет, что в 2021 году система водоотведения в микрорайоне Новоугольный будет приведено в нормативное состояние», — продолжает Вадим Баранов.

После обращения местных жителей по факту сброса неочищенных сточных вод Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку. Специалисты взяли необходимые пробы. Негативные результаты не заставили себя долго ждать: анализы показали превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таким образом, в отношении предприятия «Канализационные сети» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Проверка покажет

Также специалисты Управления провели расчеты размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Теперь виновное лицо будет обязано возместить нанесенный ущерб. Заявление об его взыскании сейчас рассматривает арбитражный суд Тульской области.

«Мы очень обеспокоены ситуацией, связанной с загрязнением почвы и водоемов нечистотами в Тульской области и, в частности, в городе Донской. Проблема изношенности очистных сооружений, а порой и их полного отсутствия – это одна из главных экологических проблем не только нашей области, но и всей страны в целом. Она требуют вмешательства и решения», — считает председатель ТРОО «Экологическая защита Вадим Баранов.

В настоящий момент «Экологическая защита» направила в контролирующие органы и в министерство ЖКХ Тульского региона целый ряд запросов, в котором просит детально разобраться со сложившейся ситуацией в городе Донской. ФАН будет следить за этой историей и обязательно расскажет, чем все закончилось.