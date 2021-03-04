Картель по-пензенски: как местные монополисты грабят жителей города

За последние три года в Пензе сложилась неблагоприятная тенденция к регулярному увеличению стоимости проезда в общественном транспорте. Частные перевозчики, контролирующие несравнимо большую часть всех маршрутов областного центра, ежегодно и одновременно повышают плату за билеты, обосновывая это как мнимым улучшением качества обслуживания, так и увеличением стоимости запчастей и ГСМ.

Несмотря на крайне негативную реакцию со стороны горожан, каждый раз после подорожания проезда местные власти лишь разводят руками, объясняя свою неспособность повлиять на ценообразование тем, что частные компании работают по нерегулируемым тарифам, а значит, они вправе устанавливать любую стоимость проезда.

В том, законны ли подобные действия перевозчиков, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Краткая статистика

Первый ощутимый скачок стоимости проезда произошел в августе 2018 года, когда цена билета в автобусах большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, а в маршрутных такси — с 20 до 23 рублей. Спустя ровно год ситуация повторилась: летом 2019 года проезд в пензенских автобусах стал обходиться жителям города уже в 23 рубля. За билет в маршрутном такси перевозчики запросили 27 рублей.

Исключением не стал и 2020 год, когда горожан «порадовали» новым прайс-листом с рекордным подорожанием стоимости проезда. На целых четыре рубля подорожал проезд в автобусах и сразу на пять рублей — в маршрутках.

Таким образом, с июля 2019 по ноябрь 2020 (то есть за 16 месяцев) проездка в автобусе подорожала на 28%, в маршрутке — на 39%.

Несанкционированные акции

Столь резкие действия перевозчиков по отношению к пассажирам не могли остаться незамеченными. Апогеем общественного недовольства в ноябре 2020 года стало проведение горожанами протестных акций у здания городской администрации, выраженных в форме одиночных пикетов. Активисты требовали от мэра города Андрея Лузгина обратить внимание на проблему подорожания проезда, произвести регулирование установленных цен, сделать льготный проезд для школьников и молодежи.

Одним из участников пикета стал первый секретарь пензенского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи, депутат Пензенской городской Думы от КПРФ Александр Рогожкин.

«Я пришел к городской администрации с плакатом за льготный проезд для школьников, студентов и рабочей молодежи. Собственно, я провел свой пикет, свернулся, и наблюдал, как проходят другие одиночные пикеты. Перевозчики-монополисты поднимают цены на проезд, а городская администрация своим бездействием покрывает этот «беспредел». Цена в 32 рубля — это цифра, устремляющаяся к цене на проезд в гораздо более богатой Москве. Наши требования следующие: создать муниципальное автотранспортное предприятие, вернуть регулируемые тарифы на проезд и ввести льготы для школьников, студентов и рабочей молодежи», — поделился с корреспондентом ФАН Александр Рогожкин.

«Помощь» властей

Несмотря на всеобщее негодование горожан, пензенские чиновники лишь развели руками. Сославшись на статью 17 ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положение по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы, местная мэрия заявила, что перевозчики вправе самостоятельно изменять тарифы на перевозки.

«Данная тема, безусловно, очень чувствительна для всех жителей города. Повышение произошло до 27 рублей в автобусах большого класса, и до 32 рублей в автобусах малого класса, что составило чуть более 15%. К сожалению, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда, что они, мотивируя повышением и заработных плат, и стоимостью горюче-смазочных материалов и запасных частей, приняли решение сделать», — заявил мэр Пензы Андрей Лузгин в ходе одного из онлайн-приемов горожан.

Губернатор области и Правительство региона данную проблему полностью проигнорировали. Однако ею очень заинтересовалось УФАС.

Проверка УФАС

По факту подорожания стоимости проезда в общественном транспорте города Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области была инициирована проверка, результаты которой оказались неутешительными.

Выяснилось, что все транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки в городе, находятся под контролем одного юридического лица.

«В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц. — Прим. ФАН) по состоянию на 29.10.2020 ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6», ООО «Компания дилижанс», ООО Транспортная компания «Дилижанс», ООО «Корпорация дилижанс» и ООО «Автокомбинат» находятся под контролем одного юридического лица — ООО Управляющая Компания «Пассажирский транспорт», — сообщила ФАН руководитель Управления Елена Демидова.

Так как на рынке пассажирских автоперевозок автобусами малой и большой вместимости данные транспортные компании имеют доли 100% и 94,61% соответственно, специалисты УФАС сделали вывод, что перевозчики занимают доминирующее положение на рынке услуг регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Принимая во внимание тот факт, что все компании-перевозчики принадлежат одному юридическому лицу, можно заключить, что данный рынок был полностью избавлен от конкуренции. Следовательно, на действия ООО Управляющая Компания «Пассажирский транспорт» распространяются запреты, установленные статьей 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Можно предположить, что очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте города нарушило сразу два пункта ФЗ. По данному факту УФАС было возбуждены два дела. Первое, «за установление монопольно высокой цены на услуги», распространяется на перевозчиков, осуществляющих перевозки автобусами большого класса вместимости.

«По результатам рассмотрения полученных обращений и информации, в действиях ООО «Меркурий», ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО ТК «Дилижанс» установлены признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены на услугу по перевозке пассажиров и багажа автобусами большой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории города Пензы, которое влечет ущемление интересов неопределенного круга потребителей. На основании изложенного Пензенским УФАС России возбуждено дело 058/01/10—49/2021», — сообщили ФАН в Управлении.

Второе, «за нарушение порядка ценообразования», затронуло перевозчиков, осуществляющих свою деятельность с помощью автобусов малой вместимости — маршруток.

«По результатам рассмотрения полученных обращений и информации, в действиях ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6», ООО «Компания дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ООО ТК «Дилижанс» установлены признаки нарушения пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении порядка ценообразования, установленного нормативно правовыми актами, при осуществлении расчета тарифов перевозки пассажиров и багажа автобусами малой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории города Пензы, которые привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. На основании изложенного Пензенским УФАС России возбуждено дело 058/01/10—50/2021», — добавили блюстители закона.

В соответствии с частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ, совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

«В настоящий момент оба дела находятся в стадии рассмотрения. Следующее заседание комиссии состоится 11 марта 2021 года», — резюмировала руководитель регионального УФАС Елена Демидова.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков, рассуждая о финансовой грамотности населения, обвинил бедных в скудоумии и отсутствии интереса к жизни.