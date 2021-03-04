Страдают люди, гибнет рыба: в Мордовии агрокомплекс сливает навоз в речку

Жители села Большое Маресево Чамзинского района Мордовии годами задыхаются от запаха навоза. По их словам, агрохолдинг «Хорошее дело» регулярно сваливает отходы животноводства на поля, которые находятся в непосредственной близости от жилых домов. Отсутствие свежего воздуха — это полбеды. Последней каплей терпения селян стал очередной слив жижи в ручей, который впадает в речку Чернопленку. Систематическое отравление воды привело к вымиранию рыбы. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Перекрыли» кислород

«Зимой еще жить можно, а летом мухи летают, пахнет очень сильно так, что аж сил нет. Раньше по улице тракторы ездили с бочками. Весь навоз с них стекался на дорогу. Когда очистные агрокомплекса наполняются, отходы ежедневно в течение недели все содержимое привозят к нам, сливают в поля, которые в 300 метрах от села, все залито навозом», — рассказал в беседе с ФАН житель села Большое Маресево Евгений.

Видео-доказательство слива отходов на поля с рекой из навозной жижи попало в Сеть. Как пояснили местные жители, отходы из Чернопленки впадают в реку Сура. Ни дышать, ни ловить рыбу в этом селе стало невозможно.

Здесь рыбы нет

«Все отходы стекаются в речку. Рыба из нее пропала. Если раньше здесь водилась и щука, то сегодня для этой рыбы-любительницы чистой воды условий нет», — добавил свидетель загрязнения Владислав.

Недовольство рыбаков разделяет главный эколог Природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин. По словам специалиста, навоз, хотя и не считается самым опасным материалом, но вред подводному миру может причинить колоссальный, особенно, если он в реку поступает систематически.

«Слив органических соединений в реку — это всегда очень плохо. Но воздействие может быть различным. Сами по себе эти органические вещества способствуют развитию микроорганизмов и растительных масс в воде. Может быть размножение сине-зеленых водорослей. Они выделяют токсины, от которых страдает рыба. Все зависит от количества. Если это покрывается льдом, то зимой разложение самой органики и дополнительных растительных масс растягивается во времени. Вода теряет кислород, так как окисление органики сопровождается потреблением кислорода, и начинаются заморы. В условиях нашего климата излишняя «пышность» водной растительности тоже приводит к сильным заморам. От недостатка кислорода гибнет рыба и целый ряд водных организмов», — объяснил Юлий Добрушин.

Жизнь в страхе

Эта история заинтересовала неравнодушного жителя Саранска, общественного инспектора Росприроднадзора Андрея Филиппова. Как оказалось, селяне с жалобой никуда не обращались. «Мы люди маленькие», — прозвучало в ответ. Одни сами работают на предприятии, другие — просто боятся. Мужчина вызвался помочь и написал заявление в Росприроднадзор.

«В последствии Росприроднадзор привлек меня, как заявителя, к проверке. Мы выехали на место, зафиксировали все, определили все точки сброса. Специалисты лаборатории взяли пробы этой природной воды, если ее таковой можно назвать. Ведь в тот момент, когда брали жидкость для анализа, в сосуде был чистый навоз. Все берега в этих отходах. Также взяли пробы почвы. На морозе весь день провели. После этой проверки специалисты Росприроднадзора два раза выезжали туда уже без меня. Видимо, «постеснялись» позвать», — рассказал о проделанной работе ФАН общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Филиппов.

В поисках правды

Чтобы узнать о проверке подробнее, корреспондент Федерального агентства новостей отправил запрос в Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

«Управлением 2.02.2021 года было проведено рейдовое мероприятие в окрестностях села Большое Маресево, по результатам которого установлено, что информация, изложенная в видеосюжете, подтвердилась. Руководствуясь ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», управлением 11.02.2021 согласовано с прокуратурой Республики Мордовия проведение внеплановой выездной проверки, в рамках которой сотрудниками аккредитованной лаборатории были отобраны пробы природной воды и отходов животноводства. окончание проверки запланировано на 16.03.2021», — ответ такого содержания поступил от и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марка Чиненкова.

3 марта были готовы лишь промежуточные результаты анализа состава воды. Если верить бумагам, железа в воде содержится в 2,5 раза больше допустимой нормы, аммиака— в 90,8 раз, а на другом участке речки — аж в 155 раз, норма фосфора превышена почти в 27 раз.

Сам агрохолдинг до 16 марта отказался комментировать ситуацию. ФАН и дальше будет следить за событиями.