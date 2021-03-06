Мало инспекторов и мягкие законы: ФАН выяснил, почему появляются браконьеры-садисты

27 февраля в Саратовской области произошло громкое убийство. Жертвами преступников стали не люди, а животные: три косули были уничтожены браконьерами с особой жестокостью. Несчастных копытных, охота на которых сейчас запрещена, буквально растерзали с помощью снегоходов. Животных хладнокровно сбили несколько раз, переломали ноги и добили ножами. Браконьеры были обнаружены возле уже разделанных туш, двум из трех удалось скрыться с места преступления. Еще один убежать не успел или не смог, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Пойманный мужчина сначала признал вину, но потом начал убеждать, что «просто проезжал мимо». Браконьер вел себя вызывающе и откровенно хамил государственному инспектору, будучи полностью уверенным в своей безнаказанности. Впрочем, дополнительные доказательства его вины не требовались: на снегоходе были обнаружены следы крови и шерсти. Вскоре был задержан один из его подельников, в багажнике машины которого обнаружили аналогичный окровавленный снегоход. Второй пойманный мужчина ранее уже попадался на браконьерстве и был лишен охотничьего билета.



Охотник Валерий Тарасов рассказал, что убийство животных с помощью снегоходов стало довольно распространенным методом браконьерства.

«Вы современные снегоходы видели? Сила, мощь, красота. Ни один гепард не убежит, не то что олени с кабанами. Вот и давят несчастных зверей, или, в лучшем случае, подъезжают и стреляют в упор. У нас область почти вся степная, с маленькими лесопосадками, поэтому на снегоходах максимально комфортно. Понятно, когда так уничтожают расплодившихся волков, но способ откровенно варварский. Такому убийце ни один нормальный охотник руки не подаст, я точно говорю. Видел этих несчастных косуль, там нет живого места», — рассказал Тарасов.

Случаи жестокого убийства диких животных происходят в России регулярно. Браконьерам зачастую недостаточно просто «добыть» запрещенного зверя, им хочется проявить свои низменные инстинкты. Защищать животных должно государство, но «на местах» слишком мало ресурсов и людей. Нужны реформы и в законодательной системе. Начальник отдела госконтроля и надзора за использованием объектов животного мира Саратовской области Александр Гаврилов рассказал ФАН, почему ситуация настолько непростая.

«Наша область по территории – едва ли не половина Европы, почти миллионы и миллионы гектар. И на такую площадь у нас всего 28 инспекторов, уполномоченных заниматься надзором. В регионе почти 40 районов, получается, что даже не все из них укомплектованы. Мы постоянно общаемся по поводу финансирования, надеемся хотя бы увеличить количество инспекторов. К тому же, у нас много дорог, леса небольшие – люди легко обнаруживают большие концентрации животных. Как следствие, возникает большой соблазн «добыть» зверя прямо с трассы», — отметил Гаврилов.

Чиновник считает, что подобные жестокие убийства говорят о наличии психических отклонений. Нормальный охотник на такое не пойдет.

«У таких людей нет ничего святого. Тут, как мне кажется, имеются даже психические расстройства. Мы тоже охотники, но такого никогда не видели. Туши косуль превращены в сплошную гематому, мясо не будет пригодно в пищу. Только если собакам отдать, в лучшем случае. Это не браконьеры, а настоящие жестокие убийцы. Однако привлечь их к серьезной ответственности непросто. Незаконная охота находится в списке преступлений «малой тяжести», которыми полиция занимается с неохотой. Подобные случаи изредка всё-таки доходят до судов, но там «железно» прекращаются. Люди за такое не садятся вообще, хотя в теории такое наказание имеется. Это скорее законодательная проблема, федерального уровня», — резюмировал Гаврилов.

Юрист Иван Абрамов напротив, уверен, что корень проблемы кроется не в законодательстве. По его мнению, все зависит от эффективной работы судов и правоохранительных органов.

«Конечно, закон следует ужесточить, тут нет вопросов. Увеличить штрафы, возможные сроки, и так далее. Но это не сильно поможет, честно скажу. Главное – чтобы в раскрытии подобных дел была максимально заинтересована полиция. Нужно, чтобы браконьерство и жестокое отношение к животным вошли в список «приоритетных» расследований. Чтобы за каждое подобное нераскрытое дело, грубо говоря, начальников «били по голове». Скажем прямо: в поиске браконьеров и тем более таких жестоких, ничего сложного нет. Главное, чтобы для этого были время и желание», — подчеркнул специалист.

Доктор психологических наук Оксана Защиринская согласилась с мнением, что запредельная жестокость браконьеров говорит о наличии у них психических проблем. В будущем подобные садисты могут даже переключиться с животных на людей.

«Если анализировать данное поведение с точки зрения психологии, нужно отметить, что проявления выглядят достаточно многогранными. Данные люди стремятся к экстриму, совмещая его с аномальной жестокостью. Они вводят себя в азарт, проявляя жестокость по отношению к беззащитным существам. Тут совмещается получение «удовольствия» с возможностью остаться безнаказанным. Тем более, что это можно повторять практически неограниченное количество раз. Гипотетически, подобное отклонение может экстраполироваться на отношение к домашним животным или даже людям. Есть высокая вероятность, что человек окончательно утратит за собой контроль, пойдет на поводу у своего порока», — рассказала эксперт.

Как следует из мнений экспертов, причина появления подобных садистов-браконьеров является комплексной. Развитие современного оружия и техники, недостаток ресурсов у природоохранных организаций и не самое строгое соблюдение законов позволяет психически ненормальным людям жестоко расправляться с животными. Ситуацию нужно срочно менять, даже если не учитывать жалость к дикому зверю: «наигравшись» с фауной, садисты вполне могут перейти на людей.