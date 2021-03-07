Жители целого города в России десятилетиями живут без чистой воды

Несмотря на то, что первый в России водопровод был построен по приказу Екатерины II более 200 лет назад, в некоторых отдаленных от столицы населенных пунктах до сих пор имеются серьезные проблемы с водоснабжением. Причем не всегда речь идет о небольших деревнях и селах. Часто даже крупные города с многотысячным населением лишены качественной питьевой воды.

С такой трудностью, например, ежедневно на протяжении десятилетий вынуждены сталкиваться жители второго по величине города Пензенской области. Речь идет о Кузнецке, население которого превышает 80 тысяч человек.

В том, почему целый город не может наладить систему качественного водоснабжения, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Черное золото» из крана

Для начала отметим, что вода поставляется в квартиры горожан исправно. Местный МУП «Водоканал», ответственный за снабжение кузнечан необходимой для нормальной жизнедеятельности жидкостью, обеспечивает всех нуждающихся достаточным количеством воды.

Однако имеется здесь одна проблема: поступающая в краны субстанция совершенно непригодна ни для питья, ни для стирки, ни для мытья посуды. Установление этого факта даже не требует проведения химического анализа воды, так как достаточно взглянуть на ее цвет.

Местные жители шутят, что из их кранов идет нефть, которой так богата наша страна. Естественная необходимость в чистой воде вынуждает горожан искать спасение в установке недешевых фильтров, однако их сменные картриджи, рассчитанные на месячное использование, здесь забиваются за один день.

«Мы меняем фильтр каждый день — утром и вечером. Но это еще полбеды. Регулярно забиваются все шланги, смесители, стиральная машина, счетчики, газовая колонка. Страшно сказать, сколько денег уходит на все это «добро». При этом, судя по суммам, которые нам выставляют в квитанциях, из кранов у нас настоящее золото течет!» — сообщила корреспонденту ФАН одна из жительниц города Кузнецка.

Всему виной железо

ФАН удалось связаться с руководителем МУП «Водоканал» города Кузнецка Валерием Гориным. Он объяснил, что причиной низкого качества поставляемой в дома и квартиры воды является необычная особенность местных скважин.

«К сожалению, проблемы с качеством водоснабжения в городе имеются. Вода, добываемая в кузнецких артезианских скважинах, имеет повышенное содержание железа: до 1,45 мг/литр при норме 0,3 мг/литр. Такая вода требует особенной очистки, обезжелезивания и обесцвечивания. Долгое время в городе не было станций по обезжелезиванию воды, что стало причиной для возникновения большого износа городских водопроводных коммуникаций и их засорения окислами и грязевыми отложениями», — сообщил Валерий Горин.

Также руководитель муниципального предприятия заверил, что в 2019 году на территории Кузнецка заработала станция по обезжелезиванию воды, которая немного улучшила качество водоснабжения в некоторых районах города. Однако ее все еще недостаточно для очистки всего объема жидкости, потребляемого жителями.

Решение проблемы

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов в ответ на запрос ФАН сообщил, что властям известно о проблемах водоснабжения в городе Кузнецке. Их планируется решать с помощью строительства сразу двух новых станций по обезжелезиванию воды на местных скважинах.

«В целях оказания населению Кузнецка качественной услуги по водоснабжению запланировано строительство двух станций обезжелезивания на существующих водозаборах. Центральная часть города, где проживает 40% населения, обеспечивается водой из водозабора №8, требующей снижения уровня железа. В рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» 24 августа 2020 года был заключен муниципальный контракт на строительство второй станции осветления и обезжелезивания воды, производительность которой достигнет 10 тысяч кубических метров в сутки. В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы. Станцию планируется ввести в эксплуатацию 31 мая 2021 года», — заверил Дмитрий Семенов.

Ранее ФАН сообщал, что жители Пензы завалили мусором офис коммунальщиков за некачественно оказанную услугу по вывозу бытовых отходов.