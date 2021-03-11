ФАН выяснил, чем грозит землетрясение дагестанцам в домах, построенных с нарушениями

Более 450 многоквартирных домов в Дагестане построены с нарушениями законодательства и различных норм, в том числе сейсмической безопасности. ФАН разбирался, насколько реальна угроза разрушительного землетрясения на территории республики, и что ожидает жителей упомянутых домов в случае катаклизма.

Повторится ли трагедия 1970 года?

В региональном Минстрое считают, что Дагестан относится к тем зонам, где существуют довольно высокая вероятность сильного землетрясения интенсивностью до восьми-девяти баллов. Толчки именно такой силы произошли в республике в мае 1970 года, что привело к жертвам среди населения и огромным разрушениям. Причем в ведомстве утверждают, что сейсмичность может усилиться в ближайшие десятилетия.

«Дагестан относятся к наиболее опасным сейсмическим зонам, где происходили и могут произойти землетрясения интенсивностью восемь-девять баллов. Наблюдения ученых Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и Дагестанского филиала Геофизической службы РАН позволяют сделать вывод о повышении сейсмичности в ближайшие 20–25 лет», — сообщили ФАН в пресс-службе Минстроя РД.

В Дагестанском федеральном исследовательском центре (ДФИЦ) ФАН подтвердили подверженность территории республики землетрясениям. Только за 13 лет учеными в регионе и близлежащих территориях было зафиксировано свыше семи тысяч сейсмособытий, более 50 из которых отнесено к сильным землетрясениям.

«Дагестан относится к регионам с повышенной сейсмической активностью. В период с 2006 по 2019 годы были изучены Дагестан и прилегающие территории Чечни, Грузии и Азербайджана. Всего на территории исследуемого района за указанный период зарегистрировано более 7200 сейсмических событий, из них 51 — сильное землетрясение», — сообщили в ДФИЦ РАН.

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, спрогнозировать подземные толчки чрезвычайно сложно. Однако в России выделяются некоторые регионы, которые можно назвать сейсмоопасными, и Дагестан входит в их число.

«Землетрясения происходят неожиданно, поэтому трудно сказать, где оно может случиться в ближайшее время. Самые опасные регионы в нашей стране в этом отношении — Курилы, Камчатка, Сахалин, Прибайкалье, Алтай-Саяны, далее Кавказ, Крым. Вот такой пояс», — рассказал специалист ФАН.

При этом он отметил, что увеличение частоты происходящих небольших толчков на отдельно взятой территории не всегда означает приближение мощного землетрясения. В частности, тот факт, что в Дагестане с начала 2021 года произошло уже пять поземных толчков различной силы не должен давать повода для паники, полагает Шебалин.

«Кавказ — это регион, который, конечно, подвержен землетрясениям, там они могут быть довольно сильными. При этом нет прямых указаний на то, что серьезная активизация соответствующих процессов должна обязательно привести к более сильным землетрясениям. По всей видимости, это происходит в рамках обычного неравномерного распределения сейсмичности во времени», — объяснил эксперт.

Сколько домов в зоне риска?

В Минстрое Дагестана отметили, что сейсмическая ситуация в регионе вызывает определенную тревогу, в том числе в части безопасности зданий, построенных с нарушениями. При этом потенциальная трагедия может затронуть самые крупные города республики.

«Существуют опасения за здания, построенные еще в прошлом веке, а также строения, возведенные без учета современных представлений о сейсмичности. Институтом геологии ДФИЦ выявлены зоны возможных землетрясений, которые могут произойти на территории республики в непосредственной близости от Махачкалы, Каспийска, Избербаша и Буйнакска», — заявили в ведомстве.

Там сообщили, что всего в Дагестане с нарушениями построено более 450 многоквартирных домов. Все они уже обследованы учреждением, подведомственным Минстрою России, и пригодными для проживания признаны только 105 из них.

«По информации, представленной органами местного самоуправления Республики Дагестан, на территории региона в нарушение законодательства о градостроительной деятельности построены и находятся на стадии строительства 457 многоквартирных домов. Проведено их обследование, в том числе и на предмет сейсмобезопасности. Работы по техническому обследованию объектов осуществлял «РосКапСтрой». По результатам выданных заключений, один дом признан непригодным для проживания, 105 — пригодными для проживания, по 351 дому определен перечень мероприятий для приведения их в соответствие с требованиями градостроительного законодательства», — рассказали в министерстве.

В то же время дагестанская общественность уверена, что возведенных не по правилам домов в регионе намного больше. Много лет занимающийся проблемами незаконной застройки Махачкалы общественный деятель Шамиль Магомедов считает, что большая часть многоквартирных домов, построенных в столице республики за последние годы, не соответствует требованиям законодательства.

«Больше половины домов, построенных в Махачкале за последние десять лет, подлежат сносу. В них не соблюдены никакие требования, это касается и сейсмостойкости», — выразил свое мнение собеседник ФАН.

По словам Петра Шебалина, потенциальное землетрясение на территории регионов Кавказа несет дополнительные риски. Эксперт связывает их, прежде всего, с плотностью населения.

«На Кавказе высокая плотность населения по сравнению с другими местами с высокой сейсмичностью. Плюс здесь наблюдается непростое геологическое строение, сложная система разломов», — сказал он.

Что решит комиссия?

Дагестанские ученые, как и чиновники, признают, что жители домов, возведенных с нарушениями, находятся в определенной опасности. ДФИЦ и Минстрой считают необходимым возобновить проведение сейсмического районирования республики, которого не было уже 30 лет.

«Для минимизации последствий землетрясений необходима оценка сейсмической опасности территорий, что предопределяет проведение ряда работ, включающих в себя проведение общего сейсмического районирования всей территории России с последующим проведением детального сейсмического районирования территории Дагестана и далее проведение сейсмического микрорайонирования городов и крупных населенных пунктов. Сейсмическое районирование необходимо проводить в сейсмоопасных зонах каждые 10–15 лет. В Дагестане оно не проводилось более 30 лет», — отметили в исследовательском центре.

В Минстрое заверили, что работы по сейсморайонированию вскоре могут возобновиться. Это позволит избежать проблем в будущем.

«Составлены планы работ по проведению мероприятий в области детального сейсморайонирования территории республики, а также микросейсморайонирования городов. Все это позволит оценить состояние построенных зданий и сооружений с точки зрения сейсмичности данной территории», — сказали в ведомстве.

Что касается уже построенных домов, то ими занимается специальная правительственная комиссия, в которую входят также ученые-сейсмологи. Она должна разработать предложения по приведению многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством требованиями.

«Специализированная комиссия должна решить вопрос о дальнейшей судьбе того или иного здания. Такая комиссия создана при правительстве Дагестана и работает в настоящее время», — подтвердили в ДФИЦ.

Проблема сейсмобезопасности многоквартирных домов поднималась на прошедших в первых числах марта Днях Республики Дагестан в Совете Федерации России. Власти региона обратились к федеральному центру с просьбой финансирования работ по мониторингу сейсмической активности в республике, а также расселению наиболее проблемных в этом плане домов. Сенаторы в целом поддержали инициативы дагестанкой делегации, соответствующее постановление верхней палаты парламента в окончательном варианте должно быть принято 17 марта на пленарном заседании Совфеда.