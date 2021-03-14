ФАН выяснил, как мошенники обманывают покупателей в онлайн-магазинах

В последние несколько лет интернет-магазины набрали сумасшедшую популярность. Для современного человека время – один из главных ресурсов, и покупки в Интернете позволяют его значительно экономить. Выбрать условные кроссовки или телефон можно даже во время рабочего дня: уже через несколько дней покупка приедет прямо к вам домой. Быстро, удобно и чаще всего даже чуть дешевле, чем в обычных магазинах.



Помимо крупных сетевых площадок, организованных известными брендами, существует целая россыпь магазинов поменьше. Особенно много таких «точек» в социальных сетях, где инструментарий позволяет быстро и легко начать продажи. Подобные магазинчики завлекают покупателей крайне низкими ценами и массой одобрительных отзывов, но здесь есть огромный «подводный камень»: вероятность попасться на уловку жуликов очень велика.



По оценке экспертов, за 2020 год онлайн-мошенники заработали почти 150 млрд рублей, причем в статистику вошли только случаи, когда люди обращались в полицию. Масштабы обмана продолжают нарастать, количество жалоб растет: жертвы мошенничества есть в каждом регионе.



Жительница Саратова Мария Б. рассказала корреспонденту ФАН, как лишилась денег из-за желания купить дешевый ноутбук.

«Я захотела приобрести ноутбук определенной модели. Вбила в поисковик, стала изучать цены. Просмотрела десять ссылок, двадцать, тридцать. В соцсети нашла желанный ноутбук тысяч на пять дешевле, чем в других местах. Естественно, очень обрадовалась, позвонила. Мне ответила приятная девушка, сообщила, что у них неделя скидок, поэтому все такое дешевое. Попросила прислать предоплату в виде половины стоимости, после чего обещала отправить товар посылкой. Я, не думая ничего плохого, перевела на указанный счет 15 тысяч рублей и сижу, жду. День никто не звонит, два. Я забеспокоилась, начала искать эту девушку, но трубку уже никто не берет. Сейчас и сайта этого нет. В полицию обращаться не стала, мне знакомые сказали, что шансов нет. Желание сэкономить подвело», — резюмировала Мария.

Балаковец Александр Ф. тоже стал жертвой жуликов, захотев приобрести футбольную форму по сниженной цене.

«Зашел на сайт одного известного магазина, удивился дешевизне. Сделал заказ, оплатил полностью заранее: никаких сомнений не было, потому что магазин очень популярный. Но после отправки денег со мной перестали выходить на связь. Оказалось, что мошенники создали почти точную копию сайта, так называемую «однодневку», и я на нее попался. Ее уже через неделю не было в поисковиках. Почти пять тысяч пропали зря», — заявил Александр.

Специалист по сетевой безопасности Матвей Пронин объяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«Желательно делать покупки только на больших, всем известных сайтах. При этом нужно проверить, не является ли выбранный сайт «фальшивой копией» настоящего. Если цена в выбранном магазине значительно ниже рыночной – это очень опасный знак. Проверьте дату создания домена, это несложно. Если он был зарегистрирован менее года назад, ни в коем случае не совершайте покупок. Также не стоит ничего оплачивать заранее, даже частично. Конечно, обмануть вас могут даже с покупкой «наложенным платежом», но вероятность невелика. Можно и почитать отзывы, причем не на самом выбранном сайте, а в Интернете. Там наверняка будет критика, если людей обманули. Если вы покупаете в социальных сетях, последите за количеством подписчиков и лайков. Если их мало, лучше выбрать другой магазин», — отметил специалист.

Если вы все-таки стали жертвой жуликов, стоит обязательно обратиться в правоохранительные органы. Известный юрист Сергей Адвокатов объяснил, что нужно делать в таких случаях.

«Первым делать стоит подать заявление в полицию по факту мошенничества. Правоохранительные органы могут попробовать «отписаться», но в любом случае обязаны будут установить личность, которая получила денежные средства. Второй шаг — подача искового заявления в суд. Почему сначала нужно идти в полицию? Чтобы подать иск в суд, нужно знать ФИО получателя денег, а также адрес его проживания. Как правило, покупатели при заказе товара данной информацией не обладают», — рассказал юрист.

Резюмируя: пользоваться интернет-магазинами можно, если для вас это удобно. Однако делать там покупки нужно со всей возможной осторожностью. Если вы будете соблюдать простейшие правила безопасности, мошенники никогда не получат ваших денег.



Ранее ФАН делал расследование подозрительного пожара в Балаково. 14 жильцов уверены, что их дом подожгли специально.