ФАН узнал, почему дагестанцы не спешат вакцинироваться «Спутником V»

К середине марта на территории России прививку от коронавируса получили более пяти миллионов человек, что составляет около 3,7% населения страны. При этом отдельные регионы демонстрируют низкие темпы вакцинации, в числе которых Республика Дагестан, где от COVID-19 привился 1-2% местных жителей. ФАН разбирался, в чем причины такого положения дел и что предпринимается региональными властями для выправления ситуации.

Предпоследнее место по темпам

Массовая вакцинация населения в России началась 18 января. В основном она проводится препаратом «Спутник V». По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, к 15 марта привито около 5,3 миллиона жителей страны, а оба компонента отечественной вакцины получили 3,5 миллиона человек, что является лучшим показателем в Европе.

Если в среднем по России привито почти 4% граждан, то в Дагестане этот показатель не превышает 2%. Как отмечал врио главы республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, к 11 марта регион по числу вакцинированных занимал одно из последних мест среди субъектов федерации.

«Мы находимся в «красной зоне» и занимаем одно из последних мест среди регионов России, а если точнее — предпоследнее место по темпам вакцинации. За два месяца мы вакцинировали 2% населения», — констатировал руководитель республики.

В региональном управлении Роспотребнадзора ФАН сообщили, что жителей Дагестана вакцинируют препаратом «Спутник V». При этом в ведомстве отметили, что по состоянию на 12 марта, был привит лишь 1% от взрослого населения республики.

«В Дагестане иммунизировано первым компонентом вакцины «Спутник V» 18870 человек, вторым компонентом — 5377 человек. Привит 1% от численности взрослого населения региона», — отметили в надзорном органе.

Житейские заботы

В ведомстве пояснили, что республика не испытывает проблем с недостатком вакцины или какие-либо технические сложности, касающиеся логистики. В регионе действуют 80 прививочных пунктов, созданы все условия для хранения направляемых в регион доз препарата.

«Израсходовано 76% от поставленного объема вакцины. Всего в республику поступило 25092 дозы «Спутника V». Для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции создано 80 пунктов вакцинации на базе поликлиник, городских и районных больниц, оснащенных специальным морозильным оборудованием для хранения вакцины. Созданы мобильные выездные прививочные бригады для проведения вакцинации, имеется специализированный автотранспорт для транспортировки вакцины с соблюдением «холодовой цепи», введен в эксплуатацию новый центр для хранения вакцин», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, дагестанцы не спешат на прививочные пункты. Из 16 опрошенных ФАН жителей Махачкалы, Каспийска и высокогорного Рутульского района, лишь двое ответили, что получили первый компонент «Спутник V» и ожидают второй инъекции.

«Обратился в поликлинику сам, так как считаю, что вакцинироваться нужно, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни. Побочных эффектов на себе пока не ощущаю, после укола прошло уже несколько дней. Жду второго укола», — рассказал каспийчанин Мурад Черкасов.

Остальные 14 собеседников Федерального агентства новостей сообщили, что не проходили вакцинацию, но трое затруднились ответить, почему. Они признались, что на первых порах испытывали недоверие к новому препарату, однако сейчас уже подобных сомнений остается все меньше.

«Не могу сказать, что против вакцинации. Вроде, как говорят, и переносится она легко. Наверное, просто пока нет времени на это, житейские заботы никуда не деваются», — сказала жительница Махачкалы Саида Гаджиева.

Еще четыре человека отметили, что не прививаются потому, что хотят укрепить организм за счет внутренних ресурсов. Выработка иммунитета должна произойти естественным образом, уверены они.

«Я хочу, чтобы организм сам боролся с вирусом», — подчеркнула Сабина Дибирова, также проживающая в дагестанской столице.

Семеро опрошенных ФАН заявили, что ранее уже перенесли или инфицированы в данный момент коронавирусной инфекцией. При этом двое из них узнали об этом в результате исследования на наличие антител, которое проводилось перед вакцинацией.

Недостаточная информированность

По мнению Меликова, причина низких темпов вакцинации дагестанцев заключается в слабом информировании населения. В регионе созданы все возможности для этого, но люди не спешат на прививочные пункты потому, что не владеют всей информацией о новой вакцине.

«Если бы население хотело, то активно использовало бы эти возможности, но не хочет. Я считаю, это происходит потому, что оно не должным образом информировано», — сказал глава республики.

По словам руководителя региона, необходимо пересмотреть стратегию прививочной кампании в Дагестане. В министерстве информации республики и в Минздраве региона на момент публикации не ответили на запросы ФАН относительно работы, проводимой среди граждан в этом направлении, а также мерах, которые планируется предпринять для повышения темпов вакцинации. В управлении Роспотребнадзора заверили, что информирование населения ведется активно, действует даже телефонная горячая линия по вопросам вакцинации.

«Для увеличения темпов вакцинации проводится активная разъяснительная работа с населением и организациями с широким привлечением средств массовой информации, а также размещением на официальных сайтах и аккаунтах в сети Интернет. В республике работает колл-центр с единым номером горячей линии 122 по вопросам лечения и профилактики COVID-19, в том числе для записи граждан на вакцинацию», — отметили в ведомстве.

По данным Росстата население Дагестана превышает 3,1 миллиона человек. Чтобы обезопасить их от коронавируса, требуется привить около 65% от общего числа жителей, то есть порядка двух миллионов человек.