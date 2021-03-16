Глава обанкротившегося кооператива «кинул» сибиряков на 120 млн и избежал тюрьмы

В Красноярске лопнул кредитно-потребительский кооператив «ИнвестСбер», куда жители трех сибирских регионов отдали под проценты свыше ста миллионов рублей личных накоплений. Почти все деньги вкладчиков растворились в кредитных схемах с аффилированными юридическими лицами, но следователи отказались заводить дело о мошенничестве.

Куда исчезли вклады доверчивых сибиряков и почему уголовное дело так и не возбуждено, разбирался корреспондент ФАН.

Обманут в 74 года

Пожилой новосибирец Виктор Макаров вступил в кооператив в июне 2019 года. Документы оформляли в новосибирском офисе. Менеджерам компании он передал полмиллиона рублей личных сбережений и стал ждать первые доходы от вклада. Согласно договоренности на счете пенсионера ежемесячно должны были зачисляться в среднем по пять тысяч рублей компенсационных выплат, а по окончанию срока обязательств кооператив должен был вернуть взятые у пенсионера 500 тысяч рублей.

«Проценты по вкладу я должен был начать получать с 18 июля 2019 года. Однако прошло два месяца, деньги так и не пришли. В кооперативе на мои телефонные звонки отвечать перестали, в возврате сбережений отказали», — рассказал ФАН обманутый 74-летний вкладчик.

Личных сбережений лишись 145 пайщиков

Как стало известно ФАН, на рынке кредитных кооперативов «ИнвестСбер» просуществовал всего шесть лет. По данным федеральной налоговой службы, организация зарегистрирована в июле 2014 года по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 15, пом. 33. Последние три года компания вела убыточную деятельность, но продолжала раздавать деньги вкладчиков ненадежным финансовым партнерам, которые постоянно брали займы и не возвращали долги.

Неуправляемый рост дебиторской задолженности привел к банкротству предприятия. Процедуру запустили летом 2019 года по иску Центробанка, который обнаружил, что кооперативом нарушены требования законодательства касательно формирования резервов на возможные потери по займам и есть пробелы в финансовой отчетности. Вскрытые обстоятельства сигнализировали о риске неверной оценки финансового положения КПК, что ставило под угрозу права и законные интересы потребителей услуг.

«Предписанием от 06.03.2019 №Т6–16/7539 Банк России ввел запрет кредитному потребительскому кооперативу на осуществление привлечения денежных средств членов (пайщиков), приема новых членов и выдачи займов, в том числе путем заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займа, с даты получения настоящего предписания», — говорится в материалах дела.

Судебное дело рассматривается в первой инстанции 1 год и 8 месяцев. Процедура наблюдения в отношении должника введена в июле того же года. Временным управляющим назначен Алексей Курылев. К процессу начали присоединяться обманутые вкладчики.

Всего в реестр требований кредиторов судом включены требования 145 человек на общую сумму 100 923 065 рублей. Однако удовлетворить хотя бы часть этих запросов оказалось невозможным.

Все денежные средства, которые привлекались от населения, были переданы по договорам займа микрофинансовой организации, которая на момент разбирательств тоже «лопнула». А имущества должника хватило только на погашение судебных расходов и выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

«На основе проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства КПК «ИнвестСбер», проведенной в процедуре наблюдения, был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства», — сделал вывод временный управляющий.

Из одного «пузыря» деньги уходили в другой «пузырь»

Одновременно с началом банкротства обманутые вкладчики обратились в полицию о мошенничестве в кооперативе, заподозрив в махинациях его председателя — бизнесмена Евгения Гурова. Заявления пайщиков были рассмотрены в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» в ноябре 2020 года.

Полиция установила, что Гуров организовал работу офисов КПК «ИнвестСбер» в Красноярске, Ачинске, Канске, Абакане и Новосибирске. Сделавшие в кооператив вклад люди обратно свои деньги не получили, а их вложения использовались в качестве средств для выдачи займов нескольким юридическим и физическим лицам.

«Согласно требованиям кредиторов КПК имеет финансовые обязательства перед 174 физическими лицами. Совокупная сумма задолженности перед вкладчиками превышает 123 млн рублей», — сообщает лейтенант полиции Гавриленко.

Большую часть денежных средств вкладчиков, по данным ведомства, КПК перевел в ООО «Микрофинанс-Р», некоему гражданину Б., ООО «Внешнеэкономический партнер» и ООО «Финансы резервы Стратегии». Долг еще пяти физических лиц перед кооперативом растворился, Гуров не смог предоставить по ним договоры займа.

Совокупная сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц перед КПК составила 65,2 млн рублей.

Самый крупный должник — ООО «Микрофинанс Р» тоже было основано Гуровым, где он является одним из учредителей и генеральным директором. Организация занималась выдачей микрозаймов с 2011 года. Филиалы и представительства компании находились по тем же адресам, что «ИнвестСбер». В настоящее время лицензия микрокредитного предприятия отозвана.

Как выяснили полицейские, деятельность КПК «ИнвестСбер» и ООО «Микрофинанс Р» выглядела следующим образом: кооператив привлекал денежные средства граждан в качестве пайщиков, затем предоставлял займ «Микрофинанс Р», которое в свою очередь выдавало денежные средства гражданам на краткосрочный период. На момент проверки задолженность заемщиков перед обществом составляет около 55 млн рублей.

Уточняется, что деньги кооператива вносились наличными в кассу общества.

Также следователи обнаружили, что кооператив представлял займы другим аффилированным с Гуровым юридическим лицам. Эти деньги не возвращены. Среди них — ООО «Плашечное», где Гуров является гендиректором, с долгом в размере 1,1 млн рублей (выставлено на продажу), ООО «Внешне-экономический партнер» с долгом около 1 млн. рублей и ОАО «Управление Материально-технического Снабжения», задолжавшее 750 тысяч рублей.

Конфликт интересов

Несмотря на, казалось бы, очевидные факты конфликта интересов, в ходе рассмотрения заявлений вкладчиков полиция не смогла установить факт причастности Гурова к хищению денежных средств кооператива. По мнению красноярского ОЭБиПК, они использовались в соответствии с Уставом КПК, разрешающим выдавать займы.

«В ходе проверки данные о том, что председатель правления Гуров совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК, не нашло своего подтверждения. В возбуждении уголовного дела отказано», — резюмировали в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское».

Избежать уголовной ответственности или снять с себя подозрение Гурову также помог тот факт, что по части долгов им подано заявление в суд на должника — собственную фирму «Микрофинанс Р». Но вернуть денежные средства вкладчиков он вряд ли собирался. Согласно открытым судебным данным (Дело № А33–10243/2020), ООО «Микрофинанс Р» задолжало кооперативу свыше 86 млн рублей: 28,8 млн рублей – основного долга, и 28.7 млн рублей — проценты за пользования суммой займа с 2015 года.

При самом беглом изучении дела по взысканию долга с общества легко обнаружить очевидные оплошности, которые тормозили процесс, а впоследствии вообще остановили его. Истец сперва предоставил неполный пакет документов, потом не оплатил пошлину. Все это послужило основанием для возврата иска.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, как ликвидированный кредитно-потребительский кооператив «Зенит», несмотря на запреты, открыто выманивал у новосибирцев миллионы рублей. Жертвами компании считают себя несколько десятков человек из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Объем вложенных ими рублей в фиктивные паи исчисляется приблизительно 20 миллионами рублей.