Похоронное бюро в Петербурге пугает местных жителей гробами несмотря на решение суда

Несколько месяцев жители домов, расположенных на Фурштатской улице Петербурга, переписываются с властями и контролирующими органами из-за расположившейся в доме № 50 ритуальной службы «Обряд». Помимо того, что в помещении торгуют гробами, крестами и другими ритуальными принадлежностями, товар периодически разгружают со стороны улицы. Это скорбное зрелище вынуждены наблюдать дети, идущие с родителями из детсада домой, брачующиеся (рядом находится ЗАГС) и те, кто постоянно живет на Фурштатской, в самом сердце Северной столицы.

«Дарим покой с 2005 года» — так звучит девиз компании ООО «РС «Обряд» на страничке ритуальной службы «Вконтакте». Согласно данным Федеральной налоговой службы, юридическое лицо было зарегистрировано в 2005 году, нынешний директор компании — Наталья Кавалерова.

Адрес юридического лица — Партизанская улица, 8А, это недалеко от Большеохтинского кладбища. Согласно указанным в выписке из налоговой службы данным по ОКВЭД, фирма торгует в розницу предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах.

На сайте ритуальной службы «Обряд» указано, что помимо офиса на Фурштатской такие же точки расположены еще в пяти районах Петербурга. По данным сайта агентства, компания оказывает ритуальные услуги независимо от адреса регистрации покойного. В списке услуг — похороны под ключ, даже гербовое свидетельство о смерти обещают получить «без очереди и ожиданий».

В момент, когда местным жителям пришлось буквально спотыкаться о кресты и траурные принадлежности, они приступили к решительным действиям.

Активисты написали в прокуратуру, Роспотребнадзор, уполномоченному по правам человека в Петербурге и т. д. В обращении в прокуратуру Центрального района, например, указали на многочисленные нарушения СанПиН и СНиП. Одним из пунктов последнего предусмотрен запрет на размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ гласят, что бюро и бюро-магазины похоронного обслуживания рекомендуется размещать на селитебной территории. Указанные учреждения не могут находиться ближе 100 м от жилых зданий, лечебных, детских, спортивных и культурно-просветительских учреждений.

«Осуществление ООО «РС «Обряд» своей уставной деятельности по указанному адресу может нанести проживающим в данном многоквартирном доме и гуляющим ежедневно в указанном дворе несовершеннолетним детям непоправимый моральный вред», — подчеркнули в своем обращении местные жители.

Свою позицию по поводу соседства ритуальной службы с жилыми домами выразили и в экспертном центре на улице Чайковского. Судебно-медицинского эксперта центра попросили ответить на вопрос, каким образом влияет на психологическое состояние людей, проживающих в многоквартирном доме на Фурштатской, размещение в нем похоронного бюро?

Выводы эксперта, по имеющейся информации, оказались неутешительными. Он заключил, что такое соседство негативно скажется на психике людей. Оно может спровоцировать различные формы психической патологии, тревожные расстройства. При этом постоянное столкновение с напоминанием о смерти заставляет включаться механизмы психологической защиты, изнашивает человека. А это, в свою очередь, вызывает развитие неврозов, преждевременное старение и резко снижает качество жизни любого человека.

В результате историю с торговлей ритуальными товарами на Фурштатской стали рассматривать в Дзержинском районном суде. В июле 2020 года судья Инна Лавриненкова приступила к рассмотрению дела об административном правонарушении, к ответственности привлекалась та самая служба «Обряд». Компании предъявили обвинение по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». В ноябре прошлого года вынесено постановление о назначении административного наказания. Решение судьи Лавриненковой попытались обжаловать в городском суде Петербурга, однако и там согласились с мнением первой инстанции. Об этом корреспонденту ФАН стало из данных, опубликованных на сайте суда.

Но ООО «Ритуальная служба «Обряд» продолжает работать. В офис, как и прежде, завозят гробы, кресты и прочую атрибутику. Построившие похоронный бизнес так и не считаются с мнением напуганных местных жителей, которые все еще надеются, что порядок в центре города удастся навести в рамках действующего закона.