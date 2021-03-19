ФАН выяснил, чего как огня опасается малый бизнес в Туле

Тульские индивидуальные предприниматели столкнулись со сложной ситуацией. Готовиться к очередному витку испытаний приходится самой близкой к населению прослойке малого бизнеса: коммерсантам, работающим в нестационарных торговых объектах. Это продавцы хлеба, молока или газировки, занимающиеся ремонтом обуви или изготовлением ключей. Те, кто ведут свой бизнес, находясь в маленьких павильончиках или киосках. В самое ближайшее время их деятельность подвергнется законодательной корректировке, которая, по мнению самих предпринимателей, осложнит им жизнь.

Мрачное настроение и туманность перспектив связана с новым постановлением администрации города. Оно еще не подписано, но вероятность появления на свет и вступления в силу, как считают коммерсанты, весьма велика. Пока в общем доступе существует проект муниципального нормативного правового акта администрации города Тулы. Новшество ограничит возможность пролонгации договора на право установки нестационарного торгового объекта одним-единственным разом. В чем же проблема?

«Сейчас действует нормативно-правовой акт, который подразумевает возможность пролонгировать договора на нестационарные торговые объекты неограниченное количество раз. По результатам проведения аукциона с предпринимателем, торгующим через киоски, заключается договор, как правило, на три года. По его истечении, при добросовестном исполнении условий [он] автоматически пролонгируется еще на три года, и так далее. Существовал проект нового постановления, который данную норму вообще исключал. То есть три года — и выход на аукцион. После нашего возмущения администрация этот проект аннулировала и подготовила новый проект, по которому предусмотрена однократная пролонгация. Через три года его можно было автоматически пролонгировать. А через шесть лет в любом случае проводился бы аукцион. То есть коммерсант через шесть лет должен был быть готов освободить место, если проиграет аукцион. С этой постановкой все предприниматели, которые ведут бизнес через мелкую розницу, категорически не согласны. Получается, у нас нет защищенности. Мы должны подключиться к свету, наработать клиентскую базу. А через шесть лет на наше место может встать другой предприниматель, а мы должны искать другое место. Писать заявление на включение в схему, аукцион, нарабатывать новую клиентскую базу», — рассказал ФАН предприниматель Сергей Николаевич Н.

Говорит частный предприниматель не только за себя. Опасения за свое торговое будущее возникали почти у 500 хозяйствующих субъектов. За последний десяток лет мелкий бизнес региона уже проходил через своеобразные тернии. Подстраивались под требования привести все торговые места к единообразию. Улицы города действительно избавились от пестрых и разноразмерных ларьков и киосков с вывесками «кто во что горазд». Возможность неоднократной пролонгации 3-летнего договора на право вести бизнес с нестационарного торгового объекта, по сути, позволяла держаться на плаву.

«Чтобы поставить киоск в соответствии с требованиями к внешнему виду, нужно примерно 300 тысяч рублей. Выиграв аукцион, подключить место к электричеству. На это в некоторых случаях может потребоваться до 200 тысяч, и [это] длительно по времени. Бывает, что год. А речь о самом мелком бизнесе, обувщиках, овощниках, о сетевиках речи нет. За три года они не отбивают затраты. То есть это невыгодно предпринимателю. В 2016 году решили делать пролонгацию на усмотрение органов местного самоуправления для добросовестных предпринимателей. Эта норма была введена в типовой договор, можно было пролонгировать без ограничения. Люди были рады, появилась возможность отбить затраты», — поделилась с ФАН историей вопроса юрист Центра развития нестационарной торговли и содействия предпринимательству Тульской области Ольга Коновалова.

Упомянутые Сергеем Николаевичем попытки внести изменения в постановление, убрав возможность автоматического продления договора, надзорными органами признавались незаконными. Но в новом нормативно-правовом акте, опасаются предприниматели, их права уже не будут защищены. Хотя и существует распоряжение Правительства РФ от 30 января 2021 года №208-р. В нем говорится о рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской федерации и органам местного самоуправления продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов.

«Правительство может только рекомендовать норму об автоматическом продлении. И в проекте нового постановления сделали однократную пролонгацию», — признает Ольга Сергеевна.

Правда, по мнению собеседницы ФАН, есть еще и нарушение пункта 7 методических рекомендаций Минпромторга России от 23.03.2015 № ЕВ-5999/08 «По совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной торговли на уровне субъектов Российской Федерации», устанавливающего, что в целях «обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов: при желании предпринимателя продолжать работу и выполнении им всех условий договорные отношения на размещение (функционирование) его объекта подлежат пролонгированию неограниченное количество раз. Торги и иные формы отбора в данном случае не проводятся». Факт этого нарушения, похоже, придется доказывать в суде. Как и существенное ухудшение условий для предпринимателей, которое, по их версии, появится с вступлением в силу нового правового акта.

Безусловно, нововведения, которые предложены в опубликованном проекте, имеют свои обоснования. Практикующие специалисты полагают, что исключение возможности неоднократной пролонгации может рассматриваться как сохранение основ рыночной экономики.

«Сделано это для того, чтобы сохранить условия конкурентной среды, это является одним из принципов рыночной экономики. Иначе можно было бы прийти к такому факту, что на одном месте пожизненно будет размещаться один и тот же предприниматель, лишая тем самым других предпринимателей претендовать на данное место. В целях сохранения конкурентной среды и равных прав у каждого предпринимателя на размещение бизнеса создаются такие условия аренды. При этом предприниматель, располагавшийся на этом месте, не лишается права снова выходить на аукцион», — прокомментировала ФАН сложившуюся ситуацию юрист Елена Валенцева.

Пока же коммерсанты застыли в ожидании принятия решения по спорному проекту. В зависимости от итога они будут оценивать перспективы своей дальнейшей деятельности в этой сфере.