Бизнес по-балаковски: вместо турбазы – многоэтажки в рекреационной зоне

Строительство жилых домов остается одним из самых прибыльных видов бизнеса. В данной сфере существует множество препятствий и рисков, но при наличии определенной ловкости можно обойти их все. В одном из самых крупных городов Саратовской области – Балаково — на берегу канала внезапно выросли два красивых многоэтажных дома, еще два находятся в стадии строительства. Казалось бы – ничего особенного, но по документам новостройки были «турбазой», а строить в рекреационной зоне что-то иное – запрещено.



Известная правозащитница Наталья Караман рассказала корреспонденту ФАН подробности ситуации. Председатель правозащитной организации «Защита» отметила юридическую ловкость застройщика.

«Согласно генеральному плану, возле канала расположена рекреационная зона. Размещать жилую застройку там запрещено, но фирма-застройщик нашла выход, построив «турбазу». Было видно, что там сразу ставят жилые дома, никакой базы там и в помине не было. Однако по документам там сначала была турбаза, которую «переформатировали» в многоэтажки. Для возведения домов нужны были экспертизы, все эти вопросы были «решены». Проверки закончились ничем, тем более, что часть экспертиз проводили компании, аффилированные с застройщиком. После того, как здания построены, появляется объект права. И фирма спокойно выкупает данные земельные участки по льготной цене, как владелец объекта капитального строительства», — отметила правозащитница.

Городская администрация и прокуратура никак не интересовались «ловкостью рук» строителей. Только когда фирма решила провести подъездные пути к новым домам прямо через соседний парк, руководство города решило действовать. Глава балаковского муниципального района Александр Соловьев выступил прямо в парке, пообещав, что трогать его не будут. Однако сама стройка продолжалась.



Любопытно, что никакая туристическая база в строй не вводилась. На основе чего тогда проводилась «реконструкция»? Жители района утверждают, что ничего похожего на турбазу не было: строители сразу начали делать фундаменты для многоэтажных домов.

«Недавно представители «Стройдетали» обратились в администрацию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, но им было отказано. Они пошли в арбитражный суд, чтобы оспорить данное решение. Им нужно доказать, что объект соответствует всем требованиям технического регламента: пожарная безопасность, подъездные пути и так далее. Если они как-то «договорятся» с экспертизой, то проблем точно не будет. Но суд не имеет права давать разрешение на ввод в эксплуатацию, только оспорить отказ. В любом случае, все должно решаться в администрации», — подчеркнула Караман.

Несмотря на юридические проблемы, застройщик активно продаёт квартиры в построенных домах. По всей видимости, есть полная уверенность в том, что разрешения будут получены. Корреспондент ФАН позвонил риэлтору под видом покупателя и его заверили, что дом сдадут в ближайшее время.

«Однокомнатная квартира будет стоить примерно 1 млн 800 тысяч рублей, «двушка» — около двух с половиной миллионов. Дома официально сдадут в конце весны, никаких проблем не будет. Все юридические вопросы сейчас решаются, процесс идет. Купить квартиру можно только через наличный расчет, ипотеки не предусмотрены. Покупка оформляется по формату займа», — рассказал риэлтор.

Как пояснила Караман, формат ипотеки недоступен, потому что официально домов пока «не существует». Продавец нашел юридическую лазейку: сделка оформляется в качестве займа, который дает им покупатель. Потом составляется соглашение об условиях бронирования квартиры предоставившим займ лицом. И только когда дом введут в эксплуатацию, будет оформлен полноценный договор купли-продажи.



Любопытна и цена, которая была заплачена за земельные участки в центре города. Согласно имеющимся у ФАН документам, участок площадью 10747 квадратных метров стоил всего 702321 рубль – 15% от кадастровой стоимости. Второй участок (11683 кв. м) обошёлся застройщику в 763489 рублей. Одна проданная однокомнатная квартира полностью покрывает фирме затраты на покупку данных земельных участков. Все законно, потому что застройщик имеет право покупать по льготной цене: ведь его капитальные здания там уже стоят.



Прокуратура пока не дает никакой оценки происходящему. Правозащитники написали туда множество запросов, но за несколько месяцев так и не получили ответа. Запрос, отправленный ФАН, также не дождался реакции. Молчат и представители администрации, с которым попытался связаться корреспондент.



Почему факт подобного строительства является настораживающим? Данная зона не предусматривает многоэтажной застройки. Рядом есть далеко не вся необходимая инфраструктура, которую тоже потребуется возводить. Есть сомнения и в устойчивости зданий: они построены всего в паре десятков метров от водного канала. Чем завершится ситуация и добьется ли застройщик своего, пока неизвестно. ФАН продолжает следить за ситуацией.