След Белозерцева: кто стоит за уничтожением исторической усадьбы в центре Пензы?

На протяжении всей полуторавековой истории своего существования кирпичная усадьба мещанки Аграфены Спиченко, построенная в конце XIX века на пересечении улиц Московской и Суворова города Пензы, не претерпевала никаких изменений. Это легко объяснимо — сооружение находится в охранной зоне объекта культурного наследия, отчего любое вмешательство в его конструкцию и изменение его внешнего вида строго запрещены. Однако в начале 2021 года один из оплотов историчности города пал.

Еще в ноябре 2020 года местные градозащитники заметили на крыше сооружения рабочих, которые производили демонтаж стропильных конструкций. Спустя несколько месяцев «вандальной реконструкции» фасад здания с уникальной кирпичной кладкой был полностью разрушен, высота его увеличилась на несколько метров, а исторический облик — навсегда утерян. В том, кто стоит за уничтожением одного из символов города Пензы, разбирался корреспондент ФАН.

Нарушений не видим!

Согласно Постановлению правительства от 12 февраля 2019 года «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 60) и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон», какие-либо изменения исторического вида данного сооружения категорически запрещены.

«Разрешается: капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей без изменения параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений в увязке с окружающей исторической застройкой, особенностей деталей и малых архитектурных форм; восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных объектов и элементов историко-градостроительной среды по специально выполненным проектам, направленным на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия по специально выполненным проектам на основании комплексных историко-архитектурных исследований», — говорится в тексте Постановления.

Однако если сравнить фотографии, сделанные до и после начала работ, а также взглянуть на чертеж и размеры в техническом паспорте сооружения, изменения будут заметны невооруженным взглядом.

Во-первых, увеличена высота ранее разноуровневого здания, и теперь по всей площади оно одинаково возвышается над поверхностью (изначально разница в высоте составляла 0,6 метра).

Во-вторых, разрушенные разноуровневые межэтажные перекрытия здания в новоделе воссозданы на одном уровне, отчего полы уперлись в оконные проемы.

В-третьих, двухэтажное здание получило мансарду с тыльной стороны, которой, согласно техническому паспорту сооружения, в конструкции быть не должно.

В-четвертых, не была восстановлена историческая кладка, разрушенная при демонтаже верхней части фасада.

Удивительно, но городские власти изо всех сил старались оправдать застройщика, называя работы «восстановительным ремонтом». Так, например, председатель Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко сообщила ФАН, что все работы сводятся к замене крыши и повышению прочности сооружения.

«Проведен осмотр земельного участка по адресу: г.Пенза, ул.Московская,105 / Суворова,56, в ходе которого был представлен проект восстановительного ремонта кровли и частично ограждающей конструкции здания. Согласно проектной документации, предусмотрена замена стропильных конструкций и покрытия скатной кровли с уклоном 47%. Также предусмотрены мероприятия для восстановления пространственной жесткости кирпичной кладки. В ходе визуального осмотра нежилого здания и изучения проектной документации установлено, что восстановительный ремонт не завершен, выполняемые работы не несут за собой изменение параметров объекта капитального строительства, его частей — высоты, площади, объема)», — заверила чиновница.

Сын арестованного губернатора

По данным Единого государственного реестра недвижимости, участок, на котором расположен дом, с 2013 года является государственной собственностью. Однако в 2019 году земля вместе с сооружением была арендована ООО «Управляющая компания «Даблби». Срок аренды составляет почти 50 лет.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, единственным учредителем ООО «УК «Даблби» является Белозерцев Данила Иванович — младший сын арестованного за крупную взятку бывшего главы региона Ивана Белозерцева.

Именно эта компания реализует проведение «восстановительных» работ на данном участке. Позже это подтвердит и суд.

Остановка работ

Известный пензенский активист и градозащитник Михаил Кириков, не дождавшись остановки незаконных работ, обратился в суд. В роли ответчиков выступили Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Правительство Пензенской области и ООО «УК «Даблби».

18 марта из-за отсутствия на заседании адвоката ООО «УК «Даблби» суд перенес рассмотрение дела на более поздний срок. Однако прежде служители Фемиды ознакомились с позицией истца и вынесли промежуточное решение, выраженное в требовании к компании остановить работы до завершения рассмотрения дела.

«Суд решил заслушать наши исковые требования, которые в ходе подготовки к заседанию были увеличены. Одно из требований — принять обеспечительные меры и запретить арендатору земельного участка проводить ремонтно-строительные работы на время судебного разбирательства. Суд принял во внимание довод о том, что продолжение строительных работ может нести угрозу жизни и здоровью граждан и на следующий день вынес определение об удовлетворении заявления по обеспечению иска», — сообщил Михаил Кириков.

Говоря об угрозе жизни и здоровью граждан градозащитник имеет ввиду тот факт, что согласно техническому паспорту сооружения, общий износ его фундамента и стен составляет около 75%. Следовательно, здание конца XIX века может не выдержать под натиском еще одного возведенного строителями этажа и мансарды.

После того, как бывший глава региона Иван Белозерцев был задержан по обвинению в крупной взятке, а активисты вместе с судебными приставами посетили стройку, работы над «уничтожением» исторического сооружения приостановились. Сейчас градозащитники ожидают очередного судебного разбирательства, в ходе которого будет определяться судьба старинной усадьбы. В случае победы активисты надеются на произведение демонтажа незаконного новостроя и восстановление прежнего облика здания.