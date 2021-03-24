Кришнаиты под прикрытием тренингов: как секты вербуют адептов в России через сеть

Развитие современных интернет-технологий влияет на все сферы общества — в том числе и на деятельность опасных религиозных организаций. Эксперты по сектам отмечают рост преступности в интернете.

Корреспондент ФАН расследовал, как деструктивные религиозные движения в России берут на вооружение новые технологии и заманивают пользователей сети... тренингами.

Секты в сети

По оценке судебного эксперта-религиоведа, специалиста в области нетрадиционных религиозных движений и культов Игоря Иванишко, увеличение интенсивности вербовочной деятельности в интернет-пространстве отмечается у представителей практически всех деструктивных культов.

«Буквально по пальцам можно перечислить те сектантские сообщества, которые не используют либо крайне неактивно используют интернет для привлечения новых адептов», — отметил религиовед.

По словам президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), профессора ПСТГУ Александра Дворкина, стереотип сектантского вербовщика как человека, завязывающего знакомство на улице, уже давно не соответствует действительности.

«Еще до пандемии подавляющая часть вербовки в секты перешла в интернет, а коронавирус окончательно зацементировал этот процесс, — отметил собеседник ФАН. — Сейчас через интернет вербуют и кришнаиты, и саентологи, и мормоны, и виссарионовцы, и свидетели Иеговы (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Последние делают это очень аккуратно — так как они запрещены, то боятся попасться».

Игорь Иванишко добавил к этому списку неопятидесятников, группы разных нетрадиционных направлений ислама, в том числе радикальные, некоторые неоязыческие группы, неоиндуистские группы (последователи Ошо Раджниша, члены Общества сознания Кришны, «Брахма Кумарис» и другие), оккультные и эзотерические группы, включая группы, относящиеся к движению New Age, а также лжеправославные группы, маскирующиеся под самую большую традиционную религиозную конфессию России.

Под маской тренингов

Судебный эксперт-религиовед Иванишко обратил внимание на то, как современные технологии влияют на деятельность сект.

«По многим сектантским группам можно констатировать, что они практически полностью изменили практику привлечения новых адептов с традиционных методов вербовки (в общественных местах, на культурных, просветительских мероприятиях, размещение буклетов в почтовых ящиках, приглашение на домашние группы) — на вербовку с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, включая работу в соцсетях, интернет-сообществах, в различных мессенджерах», — заявил Иванишко.

Дворкин привел несколько примеров известных деструктивных религиозных движений, которые переориентировали свою деятельность на интернет.

«Даже Григорий Грабовой, который был осужден за мошенничество и отсидел свой срок, уехал в Сербию и сейчас действует исключительно через интернет, — сообщил Александр Дворкин. — «Аум Синрике» (запрещена в РФ), например, вербует онлайн через приглашения заняться йогой. Человек, если он проявляет интерес, должен пройти семь степеней проверки, после чего его приглашают на реальный семинар. Обычно это происходит где-то за городом, в удаленной местности. Только тогда уже подготовленному человеку открывают настоящее название секты».

Эксперт по сектам рассказал, что существуют общества, которые в реальной жизни вообще не проводят встреч. Это разнообразные коучи, оккультные, «целительские» секты. Лидеры этих виртуальных групп довольно часто живут за границей.

«Положим, они живут в Англии, утверждают, что лечат рак, но работают исключительно по России, — сказал Дворкин. — В самой Англии незаконное целительство — это очень серьезное преступление, так как многие там от этого умерли. Но поскольку жители страны не подают заявление в полицию, она не имеет повода заняться этими мошенниками. А когда эти люди сосредотачивают свою деятельность на жителях России, отечественные органы правопорядка не могут до такой секты добраться».

Александр Дворкин отметил, что, помимо кружков по йоге и школ личностного роста, многие секты прикидываются бизнес-тренингами. Например, саентология сейчас в основном работает через бизнес-тренинги. Своих жертв они находят, размещая контекстную рекламу и занимаясь серфингом социальных сетей.

«Люди размещают о себе в социальных сетях очень много информации, — подчеркнул сектовед. — Все эти данные могут использоваться совсем не теми, кому эта информация предназначалась. И потом с вами могут связываться незнакомцы с вполне конкретным предложением. В секту может попасть любой — для этого нужно, чтобы предложение соответствовало интересам потенциальной жертвы и она находилась в нужном состоянии».

Заместитель руководителя Центра психологической безопасности (АНО «ЦПБ») Елена Повиликина добавила, что секты также иногда маскируются под школы английского языка. Так действуют, например, мормоны и некоторые другие религиозные движения.

«Псевдонимность сект в интернете»

Специалист по поведенческому анализу Елена Повиликина подчеркнула, что попасть в секту может любой человек.

«Для этого должны совпасть обстоятельства: вы должны быть в расстроенном состоянии, когда вы что-то недополучаете в привычном окружении, например общение, — заявила эксперт. — Или у вас проблемы — вас не понимают, не поддерживают. Если в этот момент вам подвернется подобная организация, вы можете туда «залезть». По опыту, и мы часто с этим сталкиваемся, это могут быть не только религиозные движения, но и финансовая пирамида, тренинги, алкоголь, наркотики, гадалки».

В свою очередь, Александр Дворкин напомнил, что человек наиболее внушаем, когда испытывает стресс. Благодаря информации из соцсетей вербовщики понимают, в каком состоянии находится конкретный человек и что вызывает у него интерес. Поэтому отказаться от предложений стать членом секты бывает достаточно сложно. Еще одно преимущество интернет-вербовки, по мнению сектоведа, — это анонимность, в некоторой степени даже псевдонимность.

«Если вы имеете дело с уличным вербовщиком, то вы, по крайней мере, видите этого человека, — заключил сектовед. — А в интернете люди, продвигающие секты, могут создать любую страничку. Вы можете думать, что говорите с одним человеком, а в действительности ваш собеседник может быть другого пола и возраста».

«Где найти счастье»

ФАН решил проверить, насколько легко наткнуться на секту в интернет-пространстве. Так как эксперты по сектам подчеркивают, что жертвами религиозных организаций, как правило, становятся люди, испытывающие депрессивные состояния, то корреспондент издания воспользовалась интернет-поиском, чтобы задать вопрос: «Где найти счастье?»

Уже на первой странице выдачи среди результатов поисковой системы «Яндекс» появилась интригующая ссылка. Речь идет о сайте «Психология третьего тысячелетия». Организация позиционирует себя как «образовательный проект на пересечении универсальных духовных принципов и современных научных достижений в области психологии и педагогики».

Руководитель проекта, указанный на сайте, — Олег Гадецкий. Однако психолог-тренер и автор уникальных методик личностного роста не указывает еще одно свое имя, известное не всем. Олег Гадецкий — кришнаит, и его духовное имя в секте — Говартхан Гопал.

Мы можем узнать об этом из открытых источников, сопоставив несколько фактов. Во-первых, это видео в Youtube 2016 года, где указаны эти два имени. Лекция Говартхана Гопала записана только в аудиоформате, однако при просмотре видео с выступлениями Гадецкого становится ясно, что их голоса совпадают.

Сомнений не остается, когда мы находим приглашение проповедника, выложенное в интернете. Отзывы, которые можно найти в социальных сетях, подтверждают тот факт, что «Психология третьего тысячелетия» является... дочерней организацией кришнаитов.

Медитация по Zoom

Какие еще интернет-возможности используют современные сектанты?

Корреспондент ФАН получила в свое распоряжение письма из рассылки религиозной организации «Сант Мат» («Путь Мастеров»).

Помимо регулярных напоминаний о важности домашних медитаций, кураторы движения отправляют сообщения с приглашениями на Zoom видеоконференции. Так адепты «Сант Мата» получают возможность общаться с друг другом в условиях пандемии коронавируса.

Также руководитель местного отделения организации предлагает заказывать различную печатную и видеопродукцию, освещающую деятельность движения.

«Сант Мат» — не единственное название религиозной группы. Она также известна под именем «Сурат Шабд Йога» — «йога света и звука». Александр Дворкин рассказал, что скрывается за этими названиями.

«Сант Мат» — это синкретическая секта, где смешаны элементы индуизма, сикхизма, ислама и даже христианства, — уточнил сектовед. — Однако по большей части все это основано на оккультизме и так называемом движении Новой эры (New Age). Эта секта действует также как психокульт: вызывает людей на семинары по медитации, которая, дескать, решит все проблемы человека и даст ему супервозможности. И во время этих встреч ломает психику и подчиняет человека себе».

«Бесплатный сыр»

Дворкин дает несколько рекомендаций, которые позволят избежать опасности, связанной с деятельностью сект.

«При столкновении в интернете с вербовщиком нужно привлекать к этому общественное внимание, — сказал Александр Дворкин. — Это поможет найти уже состоявшихся жертв, что может быть поводом для расследования деятельности таких элементов органами правопорядка. Хотя бы стоит предупредить людей об опасности. Также важно соблюдать базовые правила интернет-безопасности: не выкладывать о себе всю информацию и не делать ее открытой для всех. И помните, что никакое предложение, каким бы заманчивым оно ни казалось, никогда нельзя принимать сразу. Возьмите тайм-аут, подумайте, поищите информацию в сети. И старайтесь не забывать, что волшебного лекарства от всего не бывает, а бесплатный сыр кладут только в мышеловку».

Елена Повиликина тоже сформулировала несколько советов, которые могут помочь уберечься от опасных религиозных групп.

«Самое главное — нужно развивать эмоциональный интеллект, работать над самореализацией, рефлексией, пониманием, зачем и что ты делаешь», — сказала эксперт.

Еще одним характерным моментом вербовки являются эмоциональные качели. Если в одной организации сегодня вам было радостно, а на следующий день вас намеренно доводят до слез и требуют что-то сделать для того, чтобы снова стать хорошим, — это признак манипуляции. Однако порой подобные манипуляции очень трудно распознать.

«Когда ты находишься внутри эмоциональных качелей, надо быть очень зрелым человеком, чтобы распознать, что тебя шатают», — подчеркнула Повиликина.

Стоит проявить бдительность и в случае, когда вас пытаются ограничивать в общении за пределами организации.

«Если есть тенденция к социальной депривации, если вас подталкивают к тому, чтобы вы общались только с членами организации, а все остальные — «плохие», это тоже признак манипуляции», — заметила собеседница ФАН.

Кроме того, Елена Повиликина посоветовала обратить внимание, если человека подталкивают пожертвовать своими целями в угоду группе.

«Например, у человека запланирован визит к врачу, семейная поездка или просто какие-то дела, — сказала специалист по поведенческому анализу. — Но ему говорят, чтобы он бросал то, что собирается делать. Заявляют, что без него пропадут, — это уже давление».

«Радость неофита»

Заместитель руководителя Центра психологической безопасности подчеркнула, что поведение близких людей может повлиять на то, выйдет ли человек из секты или, наоборот, окончательно погрузится в религиозную организацию.

«Когда человек приходит к своим родственникам очень счастливый и говорит, что куда-то сходил и ему стало хорошо, он испытывает так называемую радость неофита, — пояснила эксперт по сектам. — Он что-то для себя нашел и хочет этим поделиться. Но очень часто он получает от своих близких ответ, что это секта, что нужно скорее бросить ее. Родственники вместо того, чтобы разделить эту радость или хотя бы отнестись к ней нейтрально и собирать информацию, отталкивают его. Близкие отталкивают — религиозная организация его притягивает, тем сильнее он уходит в нее».

Елена Повиликина помнит только один случай, когда родственник попавшего в секту человека не совершил этой роковой ошибки. Она сформулировала главную рекомендацию для тех, чьи близкие оказались жертвами деструктивных религиозных движений.

«Если вы заметили что-то странное или человек сам к вам пришел, нужно улыбаться и собирать информацию, — подчеркнула специалист. — Потом можно писать заявления, идти к психологу, консультироваться с общественными организациями. Но первостепенная задача — не отталкивать своего близкого, когда он пришел к вам с чем-то странным. В тот момент, когда у него радость неофита, бесполезно его ругать и критиковать».

Ранее Александр Дворкин назвал кришнаитов сектой, члены которой «насилуют детей и торгуют наркотиками».