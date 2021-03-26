Горящая лузга и хитрые схемы: жители Саратовской области задыхаются от вредного дыма

Производство подсолнечного масла, как и любое другое производство, становится причиной появления разнообразных отходов. Вокруг работающих маслоэкстракционных заводов растут горы шелухи подсолнечника, которая входит в список отходов V класса опасности. В Саратовской области подсолнечная лузга давно стала причиной раздора: прямо сейчас огромные горы отходов тлеют на территории Балаковского района, обволакивая дымом сразу несколько поселков.



Жительница села Малоперекопное, пожелавшая остаться неназванной, выразила резкое недовольство качеством воздуха. Пенсионерка опасается, что положение будет ухудшаться.

«Ситуация нездоровая, нужно говорить прямо. С начала марта свалка дымит: когда ветер несет дым на нас, жить нормально невозможно. Животные тоже угнетенные, им не нравится запах гари. Машины с отходами продолжают ездить регулярно, только в последние два дня не видела. Пожарные как-то раз приезжали, но ничего не тушили. Кого просить о помощи, уже и не знаем. Боюсь, летом станет еще хуже», — отметила жительница.

Шелуху могли поджечь специально, но не исключено, что она загорелась самопроизвольно. Данные отходы имеют свойство воспламеняться при нарушениях условий хранения: причина — окислительные процессы и высокий процент масла. После того, как лузга начинает тлеть, остановить данный процесс очень сложно. Пожарные не занимаются тушением груд подсолнечника, потому что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет.



Владелец данной шелухи – самый интересный вопрос во всей истории. Как рассказал районный депутат Олег Удилов, отходы с завода «Волжский терминал» забирает компания «Промхимтрейд», зарабатывающая 2000 рублей за каждую вывезенную тонну. Затем «Промхимтрейд» продает отходы частному предпринимателю Скотникову О.А. по цене 10 рублей за тонну. А уже у него покупает шелуху по 20 рублей за тонну «Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб», на территории которого и расположена дымящаяся свалка. В 2020 году отходы «Промхимтрейда» горели и вовсе на территории непосредственно города Балаково.

«Непонятно, почему завод не хочет заработать, сразу продав лузгу рыбопитомнику, вместо того, чтобы платить за ее вывоз достаточно большие деньги. Хотим изучить юридическую и экономическую документацию, пусть налоговая служба их проверит. «Промхимтрейд» — организация с одним сотрудником и уставным капиталом в десять тысяч рублей, но вывозит около тысячи тонн в месяц. Интересно, как они сумели получить такой выгодный контракт? А учредитель питомника – Агентство по управлению федеральным имуществом. В курсе ли руководители агентства о такой деятельности их представителей на балаковской земле?» — подчеркнул Удилов.

Депутат, также являющийся координатором проекта «Чистая Россия», объяснил, почему проблему нельзя быстро решить усилиями муниципальных властей. По его словам, у чиновников здесь «связаны руки».

«Конечно, жители сел, которые страдают от дыма, хотят, чтобы власть поскорее решила вопрос. Их можно понять, состояние воздуха действительно удручающее. Но данная земля является частной, мы можем только отправить туда специальную административную комиссию. Допустим, назначим максимальный штраф в условные 50–100 тысяч рублей, но предпринимателю будет несложно выплатить такую сумму. Если нужно будет, он переедет еще куда-то и начнет все заново. Опять сделает свалку: пока жители пожалуются и приедет проверка, пройдет еще много времени. Делаем, все что можем», — резюмировал Удилов.

Руководство рыбопитомника несколько раз заявляло, что покупает подсолнечную лузгу для кормления рыб, а также для выработки электричества. Факт намеренного поджигания отходов на предприятии отрицают. В ближайшее время рыбопитомник могут оштрафовать, но сумма санкций не сможет превысить 80 тысяч рублей.



В Следственном комитете РФ отреагировали на жалобы жителей: началась проверка, о чем сообщили в пресс-службе организации. На место происшествия выехали следователи, которые тщательно изучат положение дел на тлеющей свалке. Будем надеяться, что правоохранительные органы сумеют исправить нездоровую во всех смыслах ситуацию. ФАН будет следить за развитием событий.