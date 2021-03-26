Кадры готовят, но их нет: ФАН узнал причину высокого уровня безработицы в Дагестане

Данные Росстата говорят о том, что в Дагестане традиционно фиксируется высокий уровень безработицы. Вынужденные ограничения в работе бизнеса, введенные в стране в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, по понятным причинам не улучшили ситуацию на рынке труда республики. При этом в регионе наблюдается нехватка кадров. ФАН разбирался, насколько востребованы специалисты, готовящиеся системой образования Дагестана.

Нет диалога

По словам бывшего директора республиканского центра занятости молодежи Шамиля Магомедова, подготовка специалистов в образовательных организациях Дагестана не соответствует запросам местного рынка труда. В регионе на регулярной основе не проводится анализ тех профессий, на которые растет спрос у работодателей.

«У нас, пожалуй, один из самых высоких показателей безработицы среди молодежи по стране. Мы не знаем, кто нам будет нужен через год, пять или десять лет, и продолжаем готовить тех же юристов и экономистов. Нет анализа, нет диалога между образованием и рынком труда», — рассказал специалист.

Эксперт по оценке и развитию персонала, карьерный консультант Наталья Осетрова в беседе с ФАН подтвердила, что проблема дисбаланса подготовки кадров учебными заведениями и потребностей работодателей актуальна для всей страны.

«Да, действительно, есть такая проблематика на текущий момент, система образования не покрывает все компетенции выпускников с точки зрения их прикладных знаний. Не совпадают ожидания как работодателей, так и молодежи», — отметила она.

Завышенные требования

В Минтруде Дагестана признали непростую ситуацию на рынке труда республики, но отметили, что она связана, с одной стороны, с чрезмерными требованиями со стороны работодателей, с другой — с завышенными ожиданиями молодежи. Выпускники учебных заведений, как правило, не имеют опыта работы, без которого при трудоустройстве возникают сложности.

«В настоящее время наблюдается увеличение разрыва между трудовыми притязаниями молодежи и возможностями их удовлетворения. Молодые люди хотят найти работу с более высокой заработной платой и привлекательными условиями труда. На возможности трудоустройства отрицательно влияет также наличие высоких требований работодателей по образованию, опыту, стажу работы по профессии, наличие требований по дополнительным профессиональным навыкам и умениям», — сообщили ФАН в ведомстве.

В качестве примеров в профильном министерстве привели ужесточившиеся требования к уровню подготовки секретарей руководителей и бухгалтеров. От кандидатов на эти позиции требуют знание полного пакета автоматизированных офисных программ, иностранных языков. При этом эти требования часто не соответствуют уровню предлагаемой зарплаты.

«В качестве дополнительных требований к претендентам работодатели предъявляют в ряде случаев наличие совмещаемых профессий. В основном остаются незаполненными вакансии тех работодателей, которые при невысоком размере заработной платы, предъявляет высокие требования к будущим работникам», — отметили в региональном Минтруде.

Кадры готовят, но их нет

Такая ситуация приводит к дефициту рабочих кадров. Это констатируют и власти, и эксперты отрасли, называя, в основном, рабочие и технические специальности.

«В масштабах страны наиболее острая нехватка ощущается в инженерно-технических специальностях», — говорит Наталья Осетрова.

При этом своя специфика имеется в Дагестане, как в регионе с большим потенциалом развития туризма. По словам Шамиля Магомедова, кадров в этой отрасли в республике фактически нет.

«В сфере туризма большой спрос на гидов, экскурсоводов, работников ресторанного и гостиничного сервиса. Качество этих специалистов у нас невысокое, поэтому сами работодатели занимаются их подготовкой, переобучением», — сказал собеседник ФАН.

В министерстве труда заметили, что в регионе ощущается нехватка самых разных специалистов. По большей части это касается рабочих профессий.

«Повышенным спросом у работодателей республики на протяжении ряда лет пользовались арматурщики, бетонщики, водители автомобилей, каменщики, штукатуры, маляры, машинисты котельной, овощеводы, операторы ЭВМ, повара, врачи, бухгалтеры, специалисты по защите информации, учителя, социальные работники», — сообщили в ведомстве.

Там считают, что система образования в республике готовит востребованных специалистов. Если они не найдут себя внутри Дагестана, то на них будет спрос в других регионах, уверены в Минтруде.

«В целом подготовка выпускников в профессиональных образовательных организациях республики удовлетворяет запросы работодателей. Учитывая, что Дагестан является донором рабочих кадров для других регионов страны, где испытывают их дефицит, а также высокий уровень прироста населения, сокращение приема по различным направлениям подготовки считаем нецелесообразным», — заявили в министерстве.

В Минобрнауки Дагестана ФАН также сообщили, что действующие на территории республики образовательные организации удовлетворяют запросы работодателей. В регионе функционируют 36 вузов и 71 колледж, которые ведут подготовку, соответственно, по 175 и 127 образовательным программам.

«Потребность республиканского рынка труда в квалифицированных кадрах с высшим образованием в основном покрывают пять федеральных и один республиканский вуз, в которых осуществляется подготовка по наиболее востребованным направлениям – естественным, инженерно-техническим, медицинским, сельскохозяйственным и педагогическим наукам. Из реализуемых в системе среднего профессионального образования республики 127 образовательным программам 27 входят в перечень 50 компетенций, наиболее востребованных для экономики Дагестана», — рассказали в ведомстве.

Обучим дополнительно

Тем не менее, как отмечает Наталья Осетрова, работодатели вынуждены решать нехватку кадров через реализацию вместе с вузами специальных программ подготовки специалистов. По ее словам, эта мера позволяет решать лишь часть проблемы.

«Потенциальные работодатели создают совместные программы подготовки молодежи с целевыми вузами под задачи свои компаний, чтобы студенты обладали практическими навыками, и потребовалось меньше времени на адаптацию для работы. Хотя и эта мера не решает всех проблем», — сказала эксперт.

Эта практика слабо распространена в Дагестане. В министерстве образования сообщили, что в основном подготовка кадров ведется на самих предприятиях, а также в созданном недавно в республике центре обучения специалистов.

«Организовано тесное взаимодействие с работодателями: в организациях и на предприятиях созданы и функционируют базовые кафедры (филиалы кафедр). С ноября 2020 года в регионе функционирует центр опережающей профессиональной подготовки. За это время для предприятий с использованием ресурсов колледжей обучены сотрудники по коротким программам «Информационные кабельные сети», «Электромонтаж», «Менеджер продаж», «Мебельщик» и другим», — рассказали в ведомстве.

Минтруд региона также проводит соответствующую работу в рамках своих компетенций. Упор при этом делается на дополнительное образование.

«Органы службы занятости направляют безработных граждан на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования по профессиям, востребованным на рынке труда республики», — отметили в министерстве.

А пока вице-премьер России Татьяна Голикова поручила 16 регионам страны скорректировать подготовленные ранее ими программы по восстановлению занятости до допандемических показателей. Она заметила, что представленные документы не позволяют достичь требуемого уровня. В число этих регионов попал и Дагестан, который должен внести изменения в программу до конца марта.