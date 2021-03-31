Госинспектор Байкальского заповедника может отправиться в тюрьму на срок до 10 лет

Задержавшего браконьеров на территории заказника «Алтачейский» инспектора особо охраняемой природной зоны могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет. Он в одиночку справился с тремя вторгшимися в заповедную зону Байкальского заповедника вооруженными людьми, которые к этому моменту уже успели убить двух ланей, но вероятнее всего будет отвечать перед законом за «избиение» преступников. Браконьеры к тому же заявили в СК, что он якобы обстрелял их в процессе задержания. В произошедшем разбирался корреспондент ФАН.

Инспектор ООПТ Байкальского природного заповедника Сергей Красиков может сесть в тюрьму на срок до 10 лет. На охраняемой им территории он задержал «банду» браконьеров, и в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он потребовал у нарушителей выйти из автомобиля, но браконьеры не только ослушались его, но и попытались задавить, сообщается в петиции на сайте Change.org.

«Браконьеры не выполнили требование и попытались скрыться с места преступления, направив транспортное средство на участкового государственного инспектора Сергея Красикова. Благодаря хорошей реакции и профессиональной подготовке сотрудник заповедника смог уйти от прямого удара, резко отскочив в сторону. Автомобиль задел его, нанеся вред здоровью: перелом руки, сотрясение мозга и несколько других травм», — рассказывают представители ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» всем заинтересованным лицам.

Согласно петиции, госинспектор с подручными задержали пятерых браконьеров и изъяли у них оружие. В машине преступников, а также на просеках заказника «Алтачейский» ими были найдены две убитых косули. Не смотря на это, через 4, 5 месяца в адрес Сергея Красикова поступило заявление от браконьеров. Информацию ФАН подтвердили в СУ СК России по республике Бурятия.

«Из заявления инспекторов следовало, что водитель автомобиля «УАЗ-469» не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, браконьеры заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удары по голове и телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок», — сообщили в СК Бурятии в ответ на официальный запрос ФАН.

Сергей Красиков поделился своей версией инцидента. Он дал интервью председателю комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы РФ Николаю Николаеву, который ведет свой канал на YouTube. Выяснилось, что выдворять нарушителей с территории заказника «Алтачейский» ему пришлось при поддержке всего двух человек. Их было шестеро.

«В октябре прошлого года, это было четвертое число, наша система слежения оповестила меня о том, что на территорию заказника в ночное время, это было 2:30 ночи, зашел автомобиль. Мы прибыли туда и там обнаружили браконьеров в количестве шести человек, но одному удалось убежать. Пятерых мы задержали. Нас было трое. Автомобиль-нарушитель не подчинился требованиям моим. Заведя автомобиль и включив резкий свет, они, ослепив меня, попытались меня задавить. Они видели меня, так как я стоял буквально в трех-четырех метрах. Включив свет, они должны были меня увидеть в любом случае. Я стоял с оружием и в служебной форме, на мне были нашивки», — рассказывает Сергей Красиков Николаю Николаеву.

Как отмечает Сергей Красиков, в результате инцидента он получил увечья. Он говорит, что его рука болит до сих пор. К слову, с момента происшествия инспектор Байкальского заповедника, по его словам, ни разу не общался с оперативниками по поводу предъявленных обвинений, хотя с октября 2020 года, когда все и случилось, уже прошло полгода. Дело еще на этапе предварительного следствия было передано в Москву. Сергей Красиков объяснил в интервью, почему все-таки выстрелил в браконьеров, как они и заявили СК.

«Они начали двигаться в мою сторону. Я без предупредительного выстрела сделал выстрел по автомобилю, так как понимал, что моей жизни грозит реальная опасность, так как понимал, что они меня либо собьют, либо задавят. Произвел выстрел по передней части автомобиля в район радиатора. Именно по автомобилю, не по людям. В результате я все равно не успел отскочить, и они меня задели по касательной. Я упал. Когда начал подниматься, сразу ощутил резкую жгучую боль в правом локте. Рука начала сильно болеть», — говорит Сергей Красиков в интервью Николаеву.

Инспектор ООПТ сообщил, что работает в заказнике уже семь лет. Это второе вторжение браконьеров в заповедную зону за всю его карьеру. Животных охотники убивали методом так называемого «лучения», то есть ослепления.

Спустя непродолжительное время, рассказывает Красиков, к нему присоединились коллеги. Охотники увидели, что им навстречу движется служебный автомобиль заказника со светом, и начали выпрыгивать из машины на ходу, повернув в сторону оврагов. Обвиненный в насилии инспектор в одиночку задержал троих. По его словам, показания браконьеров якобы не соответствуют действительности. Он говорит, что никого из них не избивал, потому что не имеет на это права.

«Я постарался задержать тех, кто выпрыгнул из автомобиля. Мне удалось задержать троих человек. Один был с оружием, которое и направил на меня. Физическую силу я применял, когда отбирал у него оружие, но бить по голове? Они сказали, что я его бил по голове, разбил лицо и сломал ребро. Бить я его не имел право, но прижать... У меня было так! Я его прижал к земле, отобрал у него оружие, потом отстранился от него и все. На этом мои действия и закончились, а они, браконьеры, рассказывают, что я его бил по голове ружьем, прикладом, что я его бил по лицу прикладом, и в итоге еще и по ребрам, и сломал ему ребро», — говорит Сергей Красиков.

Выяснилось также, что инспектор ООПТ был знаком с одним из браконьеров. Он заявляет, что они выпивали в одной компании. Таким образом, его знакомый предположительно шел на преступление осознанно, зная, что на территории заказника «Алтачейский» охота на животных запрещена.

«Одного я знал через своих знакомых, он из Улан-Удэ. Мы встречались совместно с моими друзьями, и он был. Познакомились, поговорили, он спросил, где работаю. Ну так. Разговорились, узнали друг друга. Он прекрасно знал, куда он едет, кто там работает, когда автомобили я задерживал, он сидел на переднем пассажирском сиденье. Он знал, где я работаю, и что нельзя на этой территории охотиться, он знал», — рассказывает Сергей Красиков на видео.

21 марта СУ СК РФ по республике Бурятия все-таки возбудил уголовное дело по факту применения насилия к участковому государственному инспектору природного заказника «Алтачейский» Сергею Красикову. Сообщений о прекращении уголовного дела в отношении защитника природы не поступало.

«Для проверки доводов всех участников следственным путем в феврале текущего года по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия браконьером в отношении государственного инспектора природного заповедника; по второму — о превышении данным инспектором должностных полномочий», — сообщают ФАН в Следственном комитете.

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