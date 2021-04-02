Ущемление интересов: что ждет бизнес в Дагестане с приходом федерального ритейлера

Крупнейшие торговые сети федерального масштаба в последние годы активно расширяют свое присутствие в регионах России, а также осваивают новые территории. Нередко это приводит к тому, что более мелкие региональные ритейлеры, не выдержав конкуренцию, уходят с рынка. Так, прекратил свою деятельность торговый дом «Интерторг», который ранее входил в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров страны.

По данным из открытых источников, в России насчитывается более 50 тысяч магазинов, управляемых наиболее крупными торговыми сетями. Еще около 180 магазинов один из таких ритейлеров планирует открыть в ближайшее время в Дагестане. Уже подписано соответствующее соглашение с правительством региона. ФАН разбирался, как отразится на экономике республики появление крупного федерального игрока.

Цивилизованная торговля

По данным Минпромторга Дагестана, в республике уже работают несколько крупных федеральных сетей, но они не задействованы в торговле продуктами питания. Тем не менее, как полагают в ведомстве, по ним можно судить о влиянии ритейла на региональную экономику.

«Сегодня в республике уже есть некоторые сети, которые успешно работают на рынке Дагестана. Они смогли создать цивилизованные условия для торговли и сформировать свою клиентскую базу», — сообщили ФАН в министерстве.

Там уверены, что экономика республики готова к заходу крупного игрока. Он повысит доступность продовольствия для местного населения и в целом благотворно повлияет на торговый сектор.

«Наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает доступность товаров для населения, то есть возможность приобрести товар, затратив разумное время и по доступным ценам. Надеемся, что приход в Дагестан крупной сети обеспечит открытие современных магазинов в сельской местности и на транспортных хабах республики, а также обеспечит цифровизацию розничной торговли», — отметили в региональном Минпромторге.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов также надеется, что ритейлер федерального масштаба улучшит конкурентные условия в республике. Он полагает, что местные производители продукции получат дополнительную площадку для сбыта своей продукции.

«Надеюсь, что дагестанские производители получат дополнительную возможность сбыта своей продукции, появятся новые рабочие места, снизится неформальная занятость, увеличится узнаваемость местной продукции за пределами Дагестана. Здоровая конкуренция поспособствует развитию нашего бизнеса, а у населения появится возможность приобретать товары по доступным ценам», — выразил ФАН свое мнение бизнес-омбудсмен.

Будет ли место для местных?

Далгатов признал, что большая часть предпринимателей не хотела бы делить рынок с крупным игроком. Однако уполномоченный все же видит в растущей конкуренции больше плюсов для экономики региона.

«Что касается наших предпринимателей, то многие скептически относятся к появлению крупной торговой сети. Надеюсь, что приход торговой сети не скажется отрицательно, а будет способствовать развитию дагестанского бизнеса», — заключил он.

Дагестанский экономист, заместитель директора Каспийского природоохранного центра по экономике Расул Хайбуллаев не уверен, что появление в регионе крупного ритейлера выведет торговый сектор республики на качественно новый уровень. Специалист просит довести до бизнеса и населения информацию о том, будет ли новый игрок учитывать в своей работе менталитет местных жителей.

«Заход в Дагестан любого сетевого гиганта влечет за собой ущемление финансовых интересов местных налоговых резидентов. Хотелось бы понять, что мы получаем взамен? Постановку нового юридического лица на налоговый учет, новые «белые» рабочие места, «белую» зарплату? Будет ли новый игрок нести дополнительную социальную нагрузку? Будет ли он учитывать местные традиции, в том числе религиозные, ментальность населения? Эти правила или даже требования должны быть негласно сформулированы и доведены до тех, кто хочет зарабатывать на потреблении дагестанцев», — высказал свою позицию эксперт.

При этом Хайбуллаев не отрицает положительное влияние на рынок растущей конкуренции. Однако все упирается в то, насколько широко будет представлена в новых сетевых магазинах продукция местных производителей.

«Появление полноценного конкурента каким-то образом будет дисциплинировать местных сетевиков, но у каждого региона есть свой рынок, экономические границы которого власти должны оберегать и отстаивать. Есть вопросы сбыта местной продукции. В Дагестане в основном представлено мелкоконтурное производство. Будет ли новая сеть давать им места на своих полках?» — задается вопросом экономист.

Пока алкоголь и свежие овощи

В республиканском Минпромторге сообщили, что ритейлер, заходящий в настоящее время в регион, уже договорился с местными производителями о поставках в сеть алкогольных и безалкогольных напитков, а также овощей и фруктов. Более того, продолжаются переговоры еще с 30 дагестанскими производителями продуктов питания.

«Предполагается создание более двух тысяч новых рабочих мест, свыше двух миллиардов рублей инвестиций. Доля локальных поставщиков в товарообороте сети в Кавказском округе составляет более 19%. Сегодня компания уже сотрудничает с ведущими предприятиями Дагестана по таким направлениям, как крепкий алкоголь, вино, свежие овощи и фрукты, а также ведет переговоры с более чем 30 товаропроизводителями Дагестана о выводе их продукции на полки сети для формирования локального ассортимента», — заверили в ведомстве.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Дагестана и одной из крупнейших торговых сетей в России было подписано в Махачкале 18 марта. Церемония прошла в присутствии врио главы республики Сергея Меликова. Первый магазин ритейлер планирует открыть в столице региона в июле.