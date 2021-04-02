Связанный с ВЭД бизнес теряет время из-за задержек на таможне в Ленобласти

Сразу несколько представителей бизнес-структур региона пожаловались на проблемы с перемещением грузов через границу России в Ленобласти. Как стало известно ФАН, участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), занимающиеся бизнесом в сфере международной торговли, считают, что фуры с товарами и грузами могли бы перемещаться через границу быстрее, чем сейчас.

Например, речь идет о пограничном пункте «Брусничное», на пути к которому разбита дорога. Многотонные фуры на подъезде к границе страны зимой не могут подняться в горку из-за нечищеного покрытия, а в бесснежный период большегрузные автомобили пробивают резину. Подробности сложностей, с которыми сталкиваются дальнобойщики, рассказал в интервью ФАН замглавы одной из транспортных компаний региона Дмитрий Западалов.

«Дорожное покрытие на самом МАПП «Брусничное» оставляет желать лучшего, машины рвут себе колеса, торчит арматура, ямы повсюду. Туда же и вопрос уборки МАПП «Брусничное», в зимний период как будто вообще не убирают, машины буксуют, не могут подняться, выехать, заехать. Все эти моменты значительно увеличивают время прохождения границы: от одного часа до суток», — говорит заместитель директора транспортной компании Дмитрий Западалов.

По словам собеседника ФАН, неровные и разбитые дорогие — не единственная проблема при прохождении досмотра фур на границе. Бизнесмены сетуют, хотят, чтобы и техническое оснащение погранпункта было более качественным.

«Мы — транспортное предприятие, работающее на международный рынок. У нас есть проблемы, которые сильно увеличивают время прохождения границы. Например, инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) на МАПП «Брусничное». Все машины туда отправляют, чтобы просвечивать. Кажется, с 2015 года стационарный комплекс там не работает, есть только мобильные. Мобильные ИДК тоже периодически ломаются, скорость и качество его работы оставляют желать лучшего. Кроме того, есть проблема с выездными весами, они тоже не работают. Поэтому машины направляют на те, которые стоят на пути из Финляндии в Россию. Это тоже сильно увеличивает время прохождения границы. Создается очередь из машин», — рассказал корреспонденту ФАН замдиректора транспортной компании.

Представитель еще одной местной транспортной компании, которая работает в сфере международной торговли, Андрей Степанов рассказал, что с начала этой зимы время оформления на таможне увеличилось вдвое. Во многом не из-за обильного потока машин, а все по тем же причинам, связанным с неработающим весовым оборудованием и нечищеными дорогами. Представитель компании говорит, что его бизнес специализируется на экспресс-доставке грузов. Зачастую из Европы в Россию привозят оборудование, которое заказывают российские производственные предприятия.

«Время оформления сильно увеличилось с начала года, этой зимой было много снега и его плохо убирали, в результате собирались пробки. В самые неблагоприятные моменты время оформления транспорта на таможне увеличивалось до 15 часов, много времени теряли на весовом контроле», — рассказал руководитель транспортной компании Андрей Степанов.

Концентрация ряда проблем с прохождением границы совпала с визитом на таможню в «Светогорск» и «Брусничное» северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Он лично встретился с представителями бизнеса и обсудил с ними накопившиеся проблемы. Вопросы защиты прав предпринимателей теперь на контроле.

«На личный прием к северо-западному транспортному прокурору обратились предприниматели. Их интересовали вопросы некачественной зимней уборки территорий пунктов пропуска «Светогорск» и «Брусничное», ненадлежащей работы весового оборудования и отсутствия стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, влияющих на эффективность и своевременность контроля. Всем им оказаны правовые консультации. Кроме того, незамедлительно организованы проверки. Проблемы представителей бизнеса находятся на личном контроле Владимира Владимирова», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве заметили, что большое внимание сейчас уделяют организации личных встреч с северо-западным транспортным прокурором, ведь прямой диалог позволяет быстрее решить все накопившиеся проблемы.