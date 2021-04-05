Не так считаем: ФАН выяснил, почему сироты в Махачкале не получают жилье

В России с каждым годом растет число детей-сирот, которые не могут получить бесплатное жилье от государства, хотя имеют на него законное право. По данным Счетной палаты, за 2019 год количество таких детей увеличилось со 175 тысяч до 191 тысячи, а общая численность стоящих на учете на получение квартир сирот за последние несколько лет выросла почти на 50 тысяч человек. Срок ожидания квартир в отдельных регионах достигает 40-50 лет. ФАН разбирался, что мешает властям дагестанской столицы в положенные законом сроки обеспечить бесплатным жильем всех нуждающихся в нем детей-сирот.

Рынок диктует

По данным, озвученным на одном из совещаний врио главы Дагестана Сергеем Меликовым, в 2021 году общее количество необеспеченных квартирами сирот в республике составляет около трех тысяч человек. Среди основных проблем, которая мешает вовремя приобрести и передать ребенку жилье, он назвал отсутствие индексации размера субвенции, выделяемой на приобретение квартир. Этот размер не менялся последние четыре года, хотя средняя рыночная стоимость жилья за это время значительно выросла, констатировал Меликов.

Во время выступления на республиканском телевидении заместитель начальника управления по улучшению жилищных условий администрации Махачкалы Мурад Алиев также поднял этот вопрос. Он уточнил, что реальная стоимость квадратного метра жилья в столице отличается от установленной почти в полтора раза. По его словам, в настоящее время в городе на учете на предоставление жилья состоят 713 детей-сирот, 589 из них уже исполнилось 18 лет.

«Стоимость квадратного метра жилья с ремонтом по Махачкале утверждена на уровне чуть более 43 тысяч рублей. Мы знаем, что реальная рыночная стоимость – не такая, она выше. Мы запрашивали информацию у риелторов, и они нам дали сведения, что цена за квадратный метр по нашему городу на вторичном рынке составляет более 60 тысяч рублей», — сказал Алиев.

В мэрии Махачкалы не ответили на запрос ФАН, но в одном из крупнейших столичных агентств недвижимости рассказали, что из расчета 43 тысячи рублей за квадратный метр приобрести квартиру в городе практически невозможно. По словам руководителя риелторской компании Асада Аташева, реальная стоимость квадратного метра на рынке составляет не менее 55 тысяч рублей.

«Для детей-сирот это нереально низкие цены. Таких цен практически нет. В среднем площадь однокомнатной квартиры у нас составляет 34 квадратных метра. Умножьте 43 тысячи рублей на 34 квадрата. На эти деньги реально купить только жилье в домах, которые даже не сданы в эксплуатацию. В них не работают лифты, нет света и газа. Полноценно сданный дом не будет столько стоить. Минимум на сегодняшний день по Махачкале квадратный метр стоит 55 тысяч рублей, если мы говорим о квартирах для детей-сирот», — рассказал ФАН Аташев.

Он также сообщил, что цены на жилье в дагестанской столице за последние полгода выросли примерно на 15%. Поэтому найти квартиру по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр фактически нереально.

«За последние шесть-семь месяцев цены нереально поднялись. Те каркасы, которые мы продавали за два миллиона рублей, сами хозяева смогли без труда реализовать за 2,5–2,6 миллиона рублей. За последние полгода люди начали скупать очень много недвижимости, и она выросла в цене на 10–15%», — отметил риелтор.

Статистику формируют риелторы

В Минстрое Дагестана также не ответили на запрос ФАН относительно того, как формируется цена на жилье для выделения субвенций местным бюджетам. Однако ранее бывший тогда врио министра строительства республики Малик Баглиев информировал главу региона, что соответствующие сведения предоставляются Дагестанстатом.

«Данные цены на жилье мы берем на основании сведений Дагстата. Поэтому в некоторых районах есть мнение, что отчуждаемая жилплощадь и ее стоимость не сходятся с рыночной. Мы предлагаем на регулярной основе поручить Дагстату осуществлять мониторинг в разрезе муниципальных образований для определения средней рыночной стоимости жилья», — предлагал тогда министр.

При этом в территориальном органе статистики ФАН объяснили, что стоимость квадратного метра жилья определяется в целом по региону. Согласно действующим правилам исследования по муниципалитетам не предусмотрены.

«Разработка информации о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья осуществляется в целом по Республике Дагестан. По городам России, а также муниципальным образованиям, сельским поселениям разработка информации не предусмотрена», — заявили в Дагестанстате.

В ведомстве подтвердили, что средняя рыночная стоимость квартиры определяется Минстроем. Для этого используется данные официальной статистики, которая формируется с учетом сведений, полученных от тех же риелторов.

«Эта информация формируется на основе выборочного наблюдения по форме федерального статистического наблюдения №1-РЖ «Сведения об уровне цен на рынке жилья», которую заполняют юридические лица, либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с недвижимостью и имеющие фактические сделки по продаже жилья. На вторичном рынке в наблюдении участвуют физические и юридические лица (агентства недвижимости, риелторские фирмы, индивидуальные предприниматели), реализующие квартиры, находящиеся в частной собственности и имеющие определенную степень износа, а также реконструированные или новые, являющиеся объектом перепродажи», — объяснили в ведомстве.

В Дагестанстате уточнили, что средняя цена рассчитывается ежеквартально. Так, в четвертом квартале 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Дагестане составила 50,3 тысячи рублей, на типовые квартиры — 49,1 тысячи рублей.

Пока индексация цен на жилье для детей-сирот в республике не проведена, и региональные власти пытаются решить проблему путем увеличения общего финансирования программы. В частности, на 2021 год на эти цели будет направлено не 150 миллионов рублей, как планировалось ранее, а 450 миллионов рублей. Об этом объявил руководитель республики. Он заверил, что это позволит только в этом году обеспечить квартирами более 600 дагестанских сирот.