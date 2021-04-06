В России потребовали повышения пенсий ветеранам органов внутренних дел

В Конституционный суд России направлена жалоба от ранее служивших в ОВД пенсионеров. Авторами документа стали представители Профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По данным ФАН, в КС документ направил председатель профсоюза Юрий Корчак, копия в распоряжении редакции. Инициатива связана с тем, что во многих случаях пенсии бывших рядовых сотрудников МВД может не превышать и 10 тыс. рублей. Экс-силовикам приходится искать работу, чтобы выжить, прокормить себя и своих близких.

Как стало известно корреспонденту ФАН, ранее в региональный профсоюз сотрудников ОВД обратились служившие в правоохранительных органах ветераны. Они написали коллективное письмо. Судя по содержанию, экс-правоохранители не согласны с нормами Федерального закона от 8 декабря 2020 года №397-ФЗ. Они заметили, что закон, возможно, не соответствует части 6 статьи 75 Конституции России.

«Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ закон или иной нормативный акт. В частности, основанием к рассмотрению этого обращения является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ положения ст.1 ФЗ от 8 декабря 2020 года №397-ФЗ «О приостановлении действия части второй статьи 43 закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ОВД, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах УИС, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ и их семей, далее — военнослужащие», — говорится в документе.

Отмечается, что понижающий военные пенсии коэффициент в 54% был введен с 1 января 2012 года. Тогда государство гарантировало ежегодное увеличение понижающего коэффициента минимум на 2% с учетом уровня инфляции. Кроме того, указом президента №604 от 7 мая 2012 года правительству было предписано ежегодное увеличение пенсий гражданам, уволенным с военной службы. Речь шла об увеличении на 2% сверх уровня инфляции.

«Так как сумма денежного довольствия умножается на процент, размер начислений снижается на определенную долю. Поэтому ежегодная индексация довольствия, которую до 2035 года планируется довести до 100 процентов, так важна», — рассказал корреспонденту ФАН Юрий Корчак.

ФАН связался с экспертом в области правоохранительных органов Игорем Гришаковым. Он рассказал, что пенсии бывших силовиков должны быть более достойными, чем сейчас. Причем вне зависимости от региона, где они проходили службу. Любые сотрудники и те, кто проходил службу на земле, заслуживают адекватные пенсии, на которые можно жить, говорит правозащитник.

«Часто обращаются с вопросами, из чего складывается пенсия и почему она небольшая. Я считаю, нынешние пенсии неадекватны, люди трудятся, а получают в результате мизерные пенсии, на которые сложно прожить. Возьмем, например, сотрудника ППСП, который трудится на земле: в Костроме у таких сотрудников пенсия может составлять 7-8 тыс. рублей. По идее, такой сотрудник должен получать половину того, что он получал во время службы в ОВД. Однако с учетом всех коэффициентов и изменений получаются вот такие суммы. При том что люди честно отдают свои годы службе, организм у них изнашивается раньше, поэтому им пенсия и установлена по выслуге лет», — рассказал Игорь Гришаков.

В Москве ситуация несколько лучше: там сотрудникам доплачивают недостающие суммы, если пенсионные отчисления не достигают уровня прожиточного минимума. В других регионах же вышедшие на пенсию по выслуге лет сотрудники ОВД вынуждены искать дополнительную работу. По данным эксперта ФАН, многие идут либо в рабочие профессии, вроде грузчиков, либо в организации, связанные с охранной деятельностью. Немногим после увольнения удается устроиться в службы безопасности крупных компаний.

Сейчас расчет пенсий складывается из ряда показателей: должностной оклад, оклад по званию, ежемесячная надбавка, учет стажа сверх нормы и понижающий коэффициент. Эксперты настаивают, что вся проблема — в расчете пенсии и в понижающем коэффициенте. Если бы законодатель принял решение его либо увеличить, либо вообще убрать, то суммы пенсионных начислений этой категории правоохранителей были бы увеличены на несколько тысяч рублей. Вышеупомянутая жалоба в КС указывает на то, что с 1 января каждого года и вплоть до 2036 года понижающий коэффициент на военные пенсии должен увеличиваться на 2%, пока не достигнет 100 процентов.