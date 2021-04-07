Мерзость запустения: почему памятник архитектуры XIX века в центре Тулы оказался никому не нужен

Огромное пустующее здание XIX столетия расположено в Туле на улице Староникитской, 75. На сегодняшний день оно имеет статус памятника культуры регионального значения. Изначально здесь располагалась духовная семинария. Позже его назначение менялось с завидной регулярностью. В разные годы здесь размещался военный госпиталь, Суворовское училище, а затем детский дом-интернат. Почти 20 лет назад, в 2002 году, здание было передано Епархии, и с тех пор пустует. В чем же проблема? Есть ли возможность дать историческому зданию Тульской духовной семинарии новую жизнь, реализовать на его базе проект, приносящий пользу людям? Каковы пути решения этой проблемы — выяснил ФАН.

Сейчас здесь сырость и «мерзость запустения». Огромный дом отрезан от всех коммуникаций. Восстанавливать здание частями нельзя — это памятник архитектуры, и он требует серьезного, комплексного подхода. Сначала должен быть сделан проект реконструкции, согласованный Минкультом.

«Почему все это стоит без дела? Для реконструкции здания нужна весьма серьезная сумма — порядка полумиллиарда рублей. Найти эти деньги можно только у государства. Собственно, мы и ищем проект, который мог бы быть поддержан государством. Недавно здание было включено в единый реестр памятников истории и архитектуры, подлежащих первоочередной реконструкции. В этом нам помог фонд «Белый Ирис». Это уже важный шаг, первое достижение. Но, увы, этого мало», — рассказал ФАН ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

В настоящий момент проведена консервация здания (перекрыта крыша, вставлены окна, оштукатурены фасады). Но столько лет без отопления не могут пройти бесследно. Разрушение продолжается, просто более медленно.

«Мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтоб вместе найти выход из ситуации. Вокруг судьбы здания должна быть развернута общественная дискуссия — в частности, концепция его использования будет обсуждаться на конференции, которую организует в Туле фонд «Белый Ирис». Есть разные идеи, разные предложения», — говорит ректор семинарии.

Однозначно не рассматриваются варианты передачи здания под офисы или торговый центр. Совершенно очевидно, что здесь должно быть что-то иное. Один из вариантов – Геронтологический центр, тем более рядом есть небольшой сквер.

«Эта идея мне представляется довольно привлекательной. В центре Тулы таких организаций нет. В здании на втором этаже расположен Софийский храм, что очень удобно именно для пожилых людей. За ними могли бы ухаживать сестры милосердия, которых можно разместить в одном из флигелей. Из здания в центре города было бы удобно организовывать прогулки и так называемый выход в свет: посещение театров и музеев. Можно было бы пригласить и психологов, которые бы работали с пожилыми обитателями Центра. Здесь можно было бы принимать и людей из других регионов. Эта тема — я узнавал — очень сейчас востребована. У многих есть родители преклонного возраста, которым они сами не могут обеспечить полноценный уход. Также пожилым людям важно общение в среде представителей своего поколения. Одиночество нередко отрицательно влияет на них. Но это — лишь один из возможных вариантов», — продолжает отец Евфимий.

Три этажа, пять тысяч квадратных метров, внушительных размеров домовый – Софийский храм. Высшее духовное образование до революции было очень востребованным. Не случайно и здание под эти цели было построено внушительных размеров. В нем могло учиться одновременно 800 человек. И это минимум.

Есть и другие варианты развития. Представители фонда «Белый Ирис» предлагают создать здесь «Православный центр», который будет включать в себя и музей, и выставочное пространство, и гостиницу.

«Но в настоящий момент нет средств на реставрацию и на последующее содержание. Концепция формулировалась с учетом изначального предназначения здания. До революции здесь располагалась духовная семинария. Хотелось бы сохранить первоначальное предназначение здания, которое было построено для подготовки будущих священнослужителей», — говорит директор по развитию фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Наталья Внукова.

Тула — третья музейная столица России (после Питера и Москвы). Музеев в регионе много — более 100. Постоянно открываются новые. И чтобы выделиться на их фоне – должна быть уникальная музейная коллекция, интересная подача. Кроме того, объект наиболее интересен, когда он предоставляет целый комплекс услуг. Поэтому появилась идея создать именно центр, в котором помимо собственно музея будет и современная библиотека, и выставочное пространство, и лекционный зал, в котором можно будет смотреть и обсуждать фильмы духовного содержания и куда можно будет приглашать интересных людей — писателей, режиссеров, актеров.

Сохранилась в здании и столовая. На этом месте можно будет сделать кафе или даже ресторан, в котором будут подаваться блюда, приготовленные в соответствии с уставом Православной Церкви.

«Также я предложила бы открыть здесь паломнический центр. Сейчас он находится на окраине города, но в центр, конечно же, приезжать удобнее. Здание внушительных размеров, что также позволяет сделать здесь гостиницу, в которой могли бы останавливаться и приезжие лекторы, и гости Тулы», — продолжает Наталья.

По мнению отца Евфимия, если пойти по пути развития музейного центра, то можно было бы расширить проект. Буквально в нескольких десятках метров от главного корпуса духовной семинарии располагаются еще несколько зданий, которые изначально входили в один комплекс. Это было подворье Щегловского монастыря с Покровским храмом, богадельней и домом викарного епископа. Эти исторические постройки тоже ждут своей реконструкции.

Итак, на сегодняшний день ясно, что начинать процесс восстановления исторического здания семинарии надо с определения концепции его использования. Ведь если здесь будет Геронтологический центр, то это один вариант развития, если Православный паломнический центр, то это уже совсем другая история. Ну, а если целый церковный квартал, то это третий, самый интересный вариант развития, но, судя по всему, и самый сложный.

«Тут нужен диалог Церкви и общества. Ведь до революции Церковь не была отделена от государства. Именно за счет государства строились здания для духовных семинарий, хотя были, конечно, и меценаты, и состоятельные прихожане, которые вносили посильную лепту в их созидание. Так же и сегодня основная часть средств может быть выделена в рамках какой-либо программы государственного финансирования, а представители местного бизнеса могли бы взять на себя, например, восстановление иконостаса или роспись храма. Но опять же, возвращаемся к тому, с чего начали: нужно определиться — что мы все хотим тут видеть, потом проект, а уже затем начинать искать инвесторов», — говорит отец Евфимий.

23 апреля в Туле состоится конференция по вопросам сохранения духовного наследия. Будет на ней обсуждаться и судьба исторического здания Тульской духовной семинарии.

«Мы надеемся на конструктивный разговор. Без участия всех заинтересованных сторон это здание не вернуть к жизни. Сейчас назрела необходимость совместного поиска вариантов использования этого здания, чтобы была польза и государству, и обществу, и Церкви», — продолжает отец Евфимий.

Понятно, что до окончательного решения этого непростого вопроса еще очень далеко. Но главное – сделать первый шаг. Как говорится, дорогу осилит идущий. Будем надеяться, что огромное красивое здание, расположенное в непосредственной близости от исторического центра Тулы, уже через несколько лет наполнится жизнью. Было бы жаль потерять такую жемчужину в самом сердце Тулы. Здание это — национальное достояние, и оно должно работать на общее благо.

«Главное, чтобы здание приносило пользу людям. Не хотелось бы на этом историческом месте видеть очередной торговый центр или офисное здание», — говорит отец Евфимий.

Чем все закончится — предугадать сложно. ФАН будет следить за развитием событий.