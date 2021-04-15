Химическая атака: жители Пензенской области утопают в реагентах из растаявшего снега

Большое количество снежных осадков, выпавших в зимний период на территории Пензенской области, вынудило коммунальные службы работать буквально на износ. Десятки единиц снегоуборочной техники ежедневно на протяжении трех месяцев осуществляли очистку улиц города от сугробов, смешанных с противогололедными реагентами. Доверху загруженные снегом КамАЗы совершали сотни рейсов каждый день, развозя свой груз по загородным снежным полигонам, поражающим своими невиданными ранее масштабами.

С приходом теплой весны тонны вывезенных на полигон снежных осадков начали таять, подвергая нешуточной опасности жителей близлежащих населенных пунктов. Оказалось, что все это время складирование снега было организованно незаконно и без соблюдения необходимых норм. В том, почему жители области вынуждены утопать в насыщенной химией воде с полигонов, разбирался корреспондент ФАН.

Необорудованные полигоны

Несмотря на то, что на территории Пензы имеются две снегоплавильные машины, преобразующие снежные массы в жидкость, которая позже сливается в канализацию, переработать весь объем выпавших осадков им оказалось не под силу. Львиная доля грузовых машин складировала убранный снег на территории двух полигонов, расположенных на диаметрально противоположных окраинах города: в районе улиц Островной и Перспективной.

Для того, чтобы пропитанные реагентами снежные полигоны при таянии не нанесли вред местным жителям и экологии, к ним предъявляется ряд простых, но строгих требований. Все они указаны в СанПиН 2.1.3684.21.

«Собранный хозяйствующими субъектами, осуществляющими вывоз снега, снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения. Не допускается размещение снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов», — ясно говорится в документе.

К сожалению, при организации полигонов под Пензой многие из указанных требований не были соблюдены. Отсутствие обязательных земляных валов, а также необходимого удаления от рек и населенных пунктов создают для людей и экологии нешуточную угрозу, которая значительно обострилась с приходом теплой погоды.

Отравленная вода

На проблему снежного полигона, расположенного в районе улицы Перспективной на окраине Пензы, одному из депутатов пензенской городской Думы пожаловались жители села Лебедевка. По словам сельчан, находящиеся в опасной близости с их домами горы пропитанного противогололедными реагентами снега, при таянии впитываются в почву и попадают не только в протекающую неподалеку реку Ардым, но и в их дома. Дело в том, что Лебедевка лишена централизованного водоснабжения, и жители берут воду из колодцев или придомовых скважин. Этой весной добытая из земли жидкость стала полностью непригодной для употребления.

«Со всего города собирается грязный, пропитанный химикатами и пескосоляной смесью, снег и отвозится на полигон в Лебедевку. Весной этот снег начинает таять и попадает в грунтовые воды, откуда уже — напрямую в краны жителей и, соответственно, в реку Суру», — рассказал ФАН депутат Алексей Иванов.

По данным государственного водного реестра, водоохранная зона реки Ардым составляет 100 метров. Полигон же расположен всего в паре метров от берега, вследствие чего вся талая вода весной неизбежно попадает в реку. Позже она впадает в Суру, которая, в свою очередь, является притоком Волги.

«Площадка не оборудована для складирования снега: по периметру отсутствует обвалование, отсутствуют водосборные лотки и система транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, отсутствует ограждение по периметру участка. Часть земельного участка находится в водоохранной зоне реки Ардым, что является нарушением законодательства», — гласит заключение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям.

Кроме того, территория снежного полигона относится к зоне подтопления водами весеннего половодья, где, согласно части 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, запрещено осуществлять складирование снега.

«Установлено, что в нарушение статьи 67.1 ВК РФ указанный земельный участок используется для размещения снеговой свалки загрязненного снега, то есть для размещения объектов отходов производства и потребления. В связи с изложенным, прокурором района в порядке надзора в адрес главы администрации города Пензы внесено представление, которое находится на рассмотрении», — уточнила заместитель прокурора Ленинского района города Пензы Светлана Брюхина.

Полностью аналогичная ситуация наблюдается и на втором крупном снежном полигоне, расположенном в районе улицы Островной. Рядом со свалкой протекает ручей Безымянный, водоохранная зона которого – 50 метров. За ним – садоводческое товарищество «Северная гора». При таянии собранного с дорог снега вся грязная вода попадает в ручей, который, разливаясь, подтапливает близлежащие дома.

«Огромный полигон не оборудован по правилам. Вода стекает в ручей, который позже впадает в Суру. Кроме того, из-за сужения русла вода начинает скапливаться, создавая риск подтопления домов СДТ. Мы несколько раз выезжали с его руководителем на место, чтобы оценить вероятные риски. Место для складирования снега совершенно неподходящее», — поделился с ФАН руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Александр Выров.

Нехватка бюджета

Оказалось, что причиной, по которой в крупные водотоки страны сливается вся собранная на улицах города грязь, пропитанная химическими противогололедными реагентами, является нехватка денежных средств в городском бюджете. Так как оборудование снежных полигонов требует значительных ресурсов, его решили попросту не делать.

«В муниципальной собственности нет участков, удаленных от водоохранных территорий и населенных пунктов. Планируем в следующем сезоне пересмотреть систему зимнего содержания дорог в пользу более эффективных решений, в том числе и по снегоотвалу. Также запланировано и оборудование полигонов в соответствии с нормами, но это зависит от возможностей городского бюджета», — заявил в беседе с депутатом Алексеем Ивановым мэр города Пензы Андрей Лузгин.

Тем не менее, градоначальник выразил надежду, что следующей зимой данную проблему удастся решить путем пересмотра системы содержания дорог. Однако каким образом она будет пересмотрена, мэр не уточнил.