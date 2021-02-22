Почему бездомные предпочитают подвалы государственным центрам? Расследование ФАН

Согласно данным, которые озвучивает МВД, в России проживает от 1 до 4 млн бездомных. Ситуация разнится в зависимости от региона. К 2020 году в Калининграде, например, в качестве Б.О.М.Ж. было зарегистрировано 442 человека. О них стало известно только из-за обращений в социальные центры, так что точное количество лиц без места жительства остается загадкой. ФАН разбирался, почему так происходит, по какой причине бездомные избегают ночевок в государственных центрах и кто сегодня на самом деле озабочен их судьбой.

По информации благотворительной организации «Ночлежка», чаще всего люди оказываются на улице из-за переезда в другой город (38, 2%) или в результате конфликта в семье (35, 8%). Лишаются жилья и те, за кого некому постоять: пожилые граждане, выпускники детских домов. Бродягами становятся из-за потери работы (12%), невозможности снимать квартиру (12,5%) и по ряду других причин. В статистике бездомные появляются только как получатели социальных услуг. Согласно данным министерства социальной политики Калининградской области, в 2020 году в первый раз в регионе стали бездомными 44 человека. Еще для почти 400 человек такой образ жизни уже стал привычным.

«Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» ведет учет получателей социальных услуг. В 2020 году предоставлены социальные услуги 442 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим определенного места жительства, из них впервые обратились 44 гражданина указанной категории», — сообщили ФАН в пресс-службе минсоцполитики в ответ на официальный запрос регистрации бездомных.

«Министерство социальной политики иначе вести учет не может в рамках своих полномочий. Бездомных подсчитывают в УФМС и МВД», — дал краткий комментарий корреспонденту ФАН пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

С точки зрения государства, принудить кого-либо получать помощь нельзя. Оказавшегося в беспомощном положении замерзшего человека может забрать полиция, поскольку это входит в ее обязанности, неофициально сообщили ФАН.

Подробно о причинах своей бездомности ФАН рассказал калининградец Дмитрий Холюто. С родственниками он конфликтует с ранней юности, и к жизни на улице уже привык. При температуре воздуха -10 градусов он ходит в легких кроссовках и без зимней одежды. Чтобы согреться, немного выпивает.

«Поругался с женой, она уехала к матери жить. Отдельно. Я остался без ключей от квартиры, пришлось на улице. Были моменты, когда и в подъезде приходилось ночевать. Сейчас в подвале. Встретил парней, познакомился, и они предложили. Живем вдвоем, бывает, третий приходит еще. У нас одеяло есть, под ним нормально. Замерзнуть не боюсь», — рассказывает он.

На жизнь бездомный не жалуется, но говорит, что из-за низкого дохода не может снять даже комнату в коммуналке, также у него нет возможности восстановить водительское удостоверение, чтобы устроиться на работу. В социальное учреждение «Дом ночного пребывания», к примеру, он не обращается, поскольку сторонится собирающегося в нем общества.

«Там контингент такой... И пьют, и наркоманы. Не хочется с ними находиться. Со мной в подвале ребята живут, выпивать — выпивают, но наркотики — нет. Я годами скитался», — сообщает Дмитрий Холюто.

Учреждение в Калининграде критикует не только он. По какой причине лишенные жилья местные жители выбирают подвалы, а не государственные соцучреждения, ФАН удалось узнать на условиях анонимности.

«Там присутствует некая иерархия, которая свойственна местам лишения свободы, так как там, в основном, контингент освободившихся из таких мест. Те, кто имели статус в тюрьме униженных, там не уживаются и сбегают оттуда. Многие по характеру и так уже сломлены, то есть они на улице где-то. Такой человек туда попадает, его там начинают ломать эти зеки дальше. Естественно, он лучше будет ночевать в подвале, где угодно, но не иметь этого постоянного морального давления. Многие не могут оттуда уйти из-за отсутствия сил, например, пенсионеры-инвалиды, у которых эти зеки забирают пенсии. Там еще та атмосферка! Социальные работники борются, но один в поле не воин», — рассказали корреспонденту ФАН.

Меньше отторжения у бездомных вызывают частные благотворительные организации. Одна из таких — КРОО «ЦРМС «Сила людей», существующая на средства президентского гранта. Благодаря ей в Калининграде устраиваются ежедневные ужины для нуждающихся. Их посещает от 20 до 40 человек. В центре дневного пребывания этой же организации бездомные могут помыться.

«У них крайне низкое материальное положение, приходят по различным причинам. Кто-то живет на одну пенсию по инвалидности, кто-то вообще никакого дохода не получает. Кто-то бездомный, ведет асоциальный образ жизни и поэтому нигде не работает, перебивается случайными заработками и пропивает их, к сожалению», — сообщил ФАН Дмитрий Куксин, юрист КРОО «ЦРМС «Сила людей».

Отвечая на вопрос ФАН о помощи бездомным, Дмитрий рассказал, что его благотворительная организация проводит специальные рейды с целью найти бездомного человека и помочь ему. Ночевать оказавшимся на улице калининградцам, правда, предлагают все в том же печально известном «Доме ночного пребывания».

«Наша организация проводит подобные рейды. Мы выявляем лиц без определенного места жительства, знаем места их сбора. Выясняем их социальные запросы, кому-то документы восстановить, кому что. Можем материальную помощь им оказать в виде продовольственных пайков, одежды, это все мы за собой возим и выдаем. Приезжаем в общежития, где есть малообеспеченные люди, там проводим консультации. В рейдах уличных делаем то же самое, кормим и одеваем. Выдаем адрес «Дома ночного пребывания», рекомендуем туда прибыть, если человек согласен поехать, сразу отвозим», — рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий Куксин.

Аналогичную деятельность осуществляет министерство социальной политики и государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации». Их двери открыты для бездомных и в страшный осенне-зимний период, но только временно.

Ранее ФАН подробно рассказывал о бродяге Дмитрии Холюто. Он показал корреспонденту ФАН подвал, в которым живет, и сообщил о своих проблемах.