Как в Калининграде пытаются застроить территорию обитания краснокнижных животных

Калининградцы готовят коллективное обращение к президенту Российской Федерации с просьбой не сносить выросший на месте бывшего немецкого стрельбища Суздальский лес. Они жалуются, что их лишают естественного, выросшего вопреки всему парка, и требуют соблюдения новой поправки к Конституции, в соответствии с которой Правительство Российской Федерации должно создавать благоприятные условия жизнедеятельности населения, а также снижать негативное воздействие различной деятельности на окружающую среду. Подробнее в расследовании ФАН.

Жители улиц Стрелецкая и Малоярославская в Калининграде возмущены тем, что территория любимого ими Суздальского парка может попасть в зону жилой застройки. На ней были найдены редкие, занесенные в Красную книгу жуки, и горожане боятся лишиться единственной в их районе земли для прогулок. Большая часть парка каким-то образом уже оказалась в частной собственности.

«Жители улицы Стрелецкой заподозрили неладное, и вот что произошло. Земля под этим лесом раньше была одним участком, потом его разбили на 8 частей и раздали в аренду и собственности. Три были переданы компании ООО «Прямые инвестиции» под строительство спортивных объектов. Дело в том, что пять участков входили в функциональную зону «Спорт», а три в «Физкультурно-оздоровительные сооружения». На трех участках, где была зона спорта, выданы разрешения на строительство спортивных клубов, и ООО «Прямые инвестиции» построили там три псевдоспортивных клуба. Нас лишают естественного парка, который вырос сам!» — рассказал корреспонденту ФАН участник инициативной группы по спасению леса Евгений Токарь.

Слова Евгения Токаря подтверждаются документами из Росимущества, которые находятся в распоряжении редакции.Отстроенные компанией ООО «Прямые инвестиции» клубы спортивного отдыха не работают, хоть и получили разрешение на ввод в эксплуатацию от администрации Калининграда. Жители сообщают, что возможности заниматься скандинавской ходьбой или посещать клуб велоспорта, к примеру, у них нет, поскольку в зданиях есть только голые стены, а также некое подобие крыши. Фотография одного из них представлено ниже.

«С учетом оформления прав собственности арендатора — Общества с ограниченной ответственностью «Прямые инвестиции» на здание клуба велоспорта, активного отдыха, скандинавской ходьбы — данные земельные участки были предоставлены в собственность за плату в соответствии со статьями 6, 9, 17, 25, 39,3, 39,4, 39, 20 ЗК РФ, при этом цена выкупа земельных участков, находящихся в федеральной собственности, определялась в размере их кадастровой стоимости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.03.2015», — говорится в документе федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В Суздальский лес выезжали специалисты-биологи «Калининградского областного музея янтаря» и Атлантического отделения института океанологии им. П. П. Ширшова, подведомственного РАН. Согласно их выводам, на территории парка живут редкие, занесенные в Красную книгу РФ и Калининградской области жесткокрылые-ксилобионты, а также жук восковик-отшельник и другие ценные виды насекомых. Минприроды Калининградской области в региональное агентство по архитектуре было направлено письмо о необходимости внесения изменений в функциональное назначение территории Суздальского парка. Планировалось, что на его месте оборудуют особо охраняемую природную территорию, но похоже, что этому не суждено сбыться.

По информации, предоставленной корреспонденту ФАН на условиях анонимности, как такового леса для местных властей на территории Суздальского парка не существует, поскольку исторически там всегда был пустырь, а не зеленые насаждения. Растущие на северо-востоке деревья называют самосевной древесно-кустарниковой растительностью, проведенные специалистами РАН экспертизы сомнительными, говорится также о необходимости организации новых. Создание особо охраняемой природной территории, по мнению источника ФАН, предполагает снос находящихся вокруг нее жилых домов. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области теперь заявляет только о «недопущении нарушения среды обитания объектов животного мира ул. Стрелецкой и ул. Суздальской».

О точных планах властей в отношении Суздальского леса пока ничего не известно, сообщает ФАН пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, и сейчас как раз ведется обсуждение изменения в генплан Калининграда, результаты которого будут известны в понедельник. Несмотря на это, жители северо-востока города считают, что о судьбе парка их должным образом не проинформировали. Они уже направили соответствующее заявление в прокуратуру.

«Это единственная цельная зеленая зона в нашей части города! Ведется новое обсуждение, публичное, по изменению в генплан. Сейчас завез новое обращение прокурору, чтобы проверили законность, потому что людям предоставили только карты, цветовые карты, а пояснительных записок, где будет расписано, что, куда и как, нет! Люди не знают, что будет обсуждаться. Мы посмотрели две карты по нашему парку, вроде все хорошо, но мы подозреваем, что есть какой-то механизм, позволяющий вносить изменения дополнительно. Есть основание, потому что предлагаются разные документы к рассмотрению, и есть еще одна карта по сложившемуся расположению от агентства по архитектуре. Там наш парк, семь из восьми участков признаны застройкой под жилье девять этажей плюс. Уже даже не общественно-деловая застройка, а под жилье!» — говорит корреспонденту ФАН Евгений Токарь.

По его словам, в случае признания Суздальского парка территорией под жилую застройку уже ничего нельзя будет сделать, и столетние деревья пойдут под снос.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму местные жители вышли на защиту парка с краснокнижными растениями. В нем строится детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс».