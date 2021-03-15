«Хамство и беспредел»: как калининградцы платят за неоказанные коммунальные услуги

Калининградцы рассказали ФАН, что сталкиваются с варварскими методами взыскания долгов за ЖКХ. По их словам, в случае выставления задолженностей у них нет возможности даже защитить свои права в суде. Деньги просто списываются с их карт в самый неподходящий момент. О том, что открыто судебное дело, они не узнают. Ресурсоснабжающие организации выставляют долги в расчетной системе «Симплекс», выходит судебный приказ, который невозможно получить из-за плохой работы «Почты России», и деньги взыскиваются в пользу «Водоканала», «Калининградтеплосети» или управляющей компании. Местная жительница рассказала ФАН, что так лишилась средств на содержание ребенка-инвалида.

«Я некоторое время не платила за воду и не подавала показания по счетчику, так как воспитываю ребенка-инвалида. Приносила им документы, просила сделать перерасчет, так нет же! Два раза подали в суд на меня. Пришлось платить пени, госпошлину и придуманную цену за воду, так еще и пристав снял деньги с пенсионной карты ребенка! В суд никто не звал, все тайно прошло. Хамство и беспредел!» — возмутилась калининградка в разговоре с корреспондентом ФАН.

В аналогичной ситуации оказалась местная жительница, которой долг за ЖКХ оставила умершая мать. Она говорит, что не получала никаких судебных приказов, и приставы взыскали с нее средства дважды без каких-либо разбирательств по упрощенной системе судопроизводства. Несмотря на это, в ресурсоснабжающей организации долг все равно посчитали неоплаченным.

«Долг мог остаться на закрытом лицевом счете, либо мог произойти перерасчет за какую-либо услугу или могла быть иная причина, почему вылез долг. Мы берем данные из базы «Симплекса», где возможность что-то «додумать» исключена», — заявили пострадавшей в «Теплосети».

В Калининградской области расчет платежей производится через автоматическую электронную вычислительную систему. Данные в нее вносят управляющие компании и представители ресурсоснабжающих организаций, и даже если они окажутся неверными, местный житель будет считаться должником, а значит, останется без средств. Оспорить судебный приказ из-за работы «Почты России» практически нет шансов.

Юрист Глеб Подъяблонский объяснил ФАН, что лучше следить за сайтами судов и не ждать снисхождения, потребитель коммунальных ресурсов — просто клиент.

«Нужно раз в месяц проверять, не возбуждено ли в отношении вас исполнительное производство, благо Федеральная служба судебных приставов имеет весьма развитый сайт, на котором вся информация оперативно выкладывается. Важно просматривать и сайты судов, районных и мировых по месту своего жительства. Если человек находится в конфликтной ситуации с УК или МУП, важно это делать. Мы живем уже 30 лет при капитализме, государство никому ничего не должно. Вы клиент, если клиент не платит по счетам, с него эти деньги взыскивают в максимально жесткой форме», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Глеб Подъяблонский.

Проблема в данной ситуации в том, что ни ресурсоснабжающие организации Калининграда, ни управляющие компании не ведут себя как предприятия, оказывающие услуги, и не относятся к гражданам как к клиентам. Если человек становится должником, взыскать средства с него могут не один раз. За это на муниципальных предприятиях не приносят извинений, а также создают горожанам массу проблем. Вот что ответили калининградке по неверно начисленному долгу в «Калининградтеплосети». Неправильно начислили долг они, а прояснять ситуацию и писать заявления должна она.

Сумма была разнесена неверно, а именно на сентябрь 2018 г, октябрь 2018 г, ноябрь 2018 г. Вы вправе обратиться в адрес нашего предприятия с заявлением о переносе неверно разнесенных денежных средств и о возврате излишне удержанных», — ответили ей в ответ на жалобу. «Вот меня интересует вопрос. Кто неверно разнес, кто за это понесет ответственность? Это раз. Два. Почему я должна платить выплаченный долг снова?» — возмущается жительница Калининграда.

«Калининградтеплосеть» — предприятие муниципальное. Если бы местная жительница не обратилась в нее, долг по судебному приказу с нее взыскивали бы опять и опять. Получается, что калининградка могла заплатить и три, и четыре раза, и все равно остаться должницей.

«Я поняла, что никто ничего объяснять не намерен, рассчитывают на дурачков — вдруг заплатит… И кто-то же наверняка заплатил!» — говорит она корреспонденту ФАН.

Предоставление коммунальных услуг в Калининграде предположительно становится бизнесом, и горожане вынуждены платить, если не знают законодательную базу лучше, чем представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Ранее ФАН сообщал о местной жительнице, которая должна РСО города 70 тысяч рублей за непотребленные услуги. Теперь она получает уведомления, в соответствии с которыми ей могут отключить воду за долги других собственников.