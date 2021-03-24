Проблема в 10 млрд рублей: как обстоит ситуация с обманутыми дольщиками на Кубани

Дольщики на Кубани — понятие, которое встречается так часто, что для них можно было бы построить отдельный город. Проблема, которая копилась годами, постепенно решается. Помогают власти на местах, специальные фонды, созданные для защиты этой категории граждан, надзорные органы и президент. В крае от этой проблемы избавиться хотят в ближайшие годы. Действует ряд механизмов для помощи обманутым дольщикам. Объекты завершают с привлечением инвестиционных средств, наиболее сложные достраивают при участии федерального Фонда защиты прав дольщиков и за счет краевого бюджета. ФАН решил разобраться в ситуации подробнее.

С 2015 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 254 проблемных дома общей площадью 3,6 млн квадратных метров. Обманутые дольщики получили ключи от более 45,5 тыс квартир. В этом году хотят восстановить права дольщиков еще по 83 объектам. Полностью проблему обманутых дольщиков планируется решить к концу 2023 года. В крае остается еще 230 таких многоэтажек.

По каждому дому определен механизм восстановления прав дольщиков. 61 из них компании завершат за счет собственных средств. 94 достроят новые инвесторы. Те дома, которые бизнесу невыгодно достраивать, завершают при участии Фонда защиты прав дольщиков и краевого бюджета. Есть два механизма — привлечение средств федерального Фонда для достройки домов либо выплата денег гражданам.

Многим уже не надо...

«У нас небольшая семья — я брат и мама. Выросли мы с братом в Краснодарском крае в небольшом городе. Всегда мечтали перебраться в Краснодар и вот когда первое образование я получила, а брат уже служил, приняли решение брать ипотеку. Выбрали спальный зеленый район, подальше от центра чтобы и цена не такая высокая. Брат поехал в Сирию, зарабатывать на ипотеку. Мы с мамой сняли комнату, я устроилась в библиотеку и мы начали ждать», — рассказала ФАН Наталья Сергеева, дольщик.

Наталья рассказывает, что командировок в Сирию у брата было много, там он погиб, приехал в цинковом гробу.

«Своей жизнью он заработал деньги. Ипотеку погасили. День оказался ужасным от осознания откуда эти деньги взялись, когда мы сидели с мамой в черных платках и гасили эту ипотеку, и думали, мы о том как же мы ненавидим эту шайку, которые так дружно нам рассказывали, что осталось совсем немного и можно въезжать», — добавляет Наталья.

По ее словам, можно же было тогда и готовое купить и надрываться всем нужно было бы меньше. Брат так и не пожил, а нервов эта история потрепала достаточно. И к тому же — еще не закончилась.

Многие продавали все у себя, там где жили раньше — кто-то в отдаленных уголках Кубани, кто-то переезжал из северных регионов России, Сибири, но так и снимает годами небольшие квартиры и ждет, когда сможет заселиться в свои квадраты. Достаточно печальных историй, когда уже не надо... Потому что просто человека нет.

«Я инвалид с детства. Но всегда работала, мы долго собрали и купили, мы были так рады, что нам осталось ждать чуть-чуть около 1,5 лет до получения ключей. Когда мы поняли, что время идет, а ничего не строится, вот этот стресс весь, нервы страшные, 22 июля 2016 года моего мужа не стало, мы поняли сразу, что нас обокрали и на всех этих нервах у него не выдержало сердце и остановилось. Вот его и не стало, он так не дождался ее, так мы и пожили», — поделилась с ФАН Ирина Красильникова, дольщик ЖК «Парусная Регата».

Еще один дольщик «Парусной Регаты» Ксения Павлова рассказала ФАН, что сомнений при заключении договора не было, ведь землю под домами застройщик выкупил, а не арендовал. До этого строил объекты для Олимпиады в Сочи. Все выглядело прекрасно, люди не думали о том, что эта история будет такой проблемной. Строил он три ЖК в краснодарском микрорайоне Гидростроителей, кроме «Регаты» был еще ЖК «Иван да Марья» и «Дом Романовых». Стройка началась в 2014 году, Ксения купила квартиру в 2016, а спустя еще два года стало ясно — своего жилья ждать еще долго. Позже дом и вовсе оказался брошенным. Дольщики даже нанимали охрану, чтобы не было разграблено хотя бы то, что уже есть. Очень помог региональный СКР. Застройщик и его подельники уже около двух лет находятся в СИЗО.

«Мошенничество, совершенное группой лиц… Хороший срок статья эта предполагает. На что мы конечно очень надеемся. Потому что никогда мы не обвиняли в этом никого другого как нашего застройщика, который так с нами поступил. От его действий пострадало примерно 1 500 семей. Только в наших ЖК. Восемь многоэтажных домов, от 17 до 26 этажей. Квартиры были проданы практически все», — рассказала ФАН Ксения Павлова.

Но надежда все-таки есть...

Действительно, Кубань входит в топ антирейтингов по количеству проблемных объектов и обманутых дольщиков. Однако этому есть вполне очевидная причина: край входит и в число лидеров по объему строительства. По результатам прошлого года больше жилья строилось только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, и количество проблемных объектов там сопоставимо. Нет их только там, где ничего не строят. В свое время Краснодарский край очень активно рос в объемах строительства, буквально за 5-7 лет количество возводимых квадратных метров увеличилось в разы. Кризисные явления, которые следовали за этим бумом, привели к росту цен на материалы и к тому, что многие застройщики не смогли выполнить своих обязательств.

Евгения Шумейко, депутат ЗСК, директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае рассказала ФАН, что в реестре проблемных объектов сейчас 230 домов. В него автоматически попадают все дома, сроки сдачи которых задерживаются более, чем на 6 месяцев.

Планомерная работа по борьбе с проблемой обманутых дольщиков началась в 2015 году. Тогда в регионе появился департамент по надзору в строительной отрасли, были сформированы первые реестры проблемных объектов, начали работать межведомственные комиссии по восстановлению прав обманутых граждан, местные власти подключились к решению проблемы.

«В 2018 году, когда стало понятно, что для решения проблемы необходимо масштабное привлечение инвесторов, и по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева и прокурора края был разработан и принят первый в стране закон о дополнительных мерах защиты дольщиков №3792-КЗ. На сегодняшний день он помог привлечь инвесторов для десятков объектов, многие из которых уже завершены. К сожалению, в нашем реестре оказалось много домов, достройка которых не могла быть интересна потенциальным инвесторам, тогда главой региона было принято решение о выделении субсидий объемом порядка 1,5 млрд рублей, которые пошли на достройку пяти самых сложных объектов. Благодаря этим средствам дольщики ЖК «Форт Карасун», ЖК «Территория счастья», ЖК «Талисман», ЖК «Южный» и ЖК «Валентина» уже получили свои квартиры», — добавила в беседе с ФАН Евгения Шумейко, депутат ЗСК, директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае.

В 2019 году, как только появилась законодательная база, губернатор Кубани выступил с инициативой создания одного их первых в России региональных фондов защиты дольщиков. Так появился Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае (Фонд защиты дольщиков Кубани), в задачи которого входит завершение строительства самых сложных инвестиционно непривлекательных проблемных объектов.

Все эти механизмы работают и эффект их очевиден: только в 2020 году в крае было сдано более 113 проблемных объектов. По планам администрации края в этом году будут завершены еще 83 долгостроя.

«Сегодня нашему Фонду уже передано 25 проблемных домов для достройки, мы уже получили права по 16 из них и ждем определения суда по остальным. Буквально на днях нами было получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации одного из первых переданных нам объектов – жилому комплексу «Парусная регата». На его стройплощадке уже работает подрядчик. Подготовительные работы идут и на ряде других строек. По плану уже в 2022 году мы завершим строительство ЖК «Иван да Марья» и отдадим ключи 1300 дольщикам, которые много лет ждут своего жилья. В ближайшее время мы ждем решения по еще нескольким десяткам домов, чтобы как можно быстрее приступить к работам на тех объектах, которые будет решено достраивать», — говорит Евгения Шумейко.

Проблему полностью решат

Прогнозы все-таки оптимистичны. Есть шансы решить вопрос восстановления прав дольщиков по всем проблемным объектам до конца 2023 года. Для этого в крае имеются все необходимые механизмы. По прогнозам более 60 домов из реестра проблемных завершат сами застройщики при поддержке администрации края. Для 94 объектов благодаря закону №3792-КЗ были найдены новые инвесторы. За все остальные дома, застройщики которых признаны банкротами и достройка которых не интересна бизнесу, возьмется Фонд защиты дольщиков Кубани, и они будут достроены за его счет и средства краевого бюджета. На недавней сессии краевого парламента было принято решение о выделении субсидии из краевого бюджета в размере 1,7 млрд рублей в течение трех лет для софинансирования механизмов Фонда. В планах администрации края восстановить права дольщиков более 70 таких непривлекательных объектов.

По словам Константина Тимофеева, гендиректора федерального Фонда защиты прав дольщиков, в 2021 году будет принято решение по всем объектам, которые заявил регион.

«Мы оцениваем проблему примерно в 10 млрд рублей. Эти средства зарезервированы и в фонде, и в бюджете субъекта. Сейчас оперативно будем вводить конкурсное производство, поданы все документы в арбитражные суды. Далее объекты рассмотрят на наблюдательном совете фонда. И нам останется только завершить строительство либо выплатить компенсации», – сказал Константин Тимофеев.

Так или иначе, но 2023 год на Кубани станет последним, когда дольщики будут ждать. Ждать своего, законного жилья. Многие уже выплатят ипотеку, кто-то вместо детей уже задумался о том, чтобы поселить там внуков. Но так или иначе проблему решат. Дольщикам много раз обещали, что так и будет. Но теперь надежда есть реальная и люди верят, потому что больше ничего и не остается.

ФАН будет следить за развитием ситуации с обманутыми дольщиками.