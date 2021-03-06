Прокуратура Новгородской области борется с незаконной распродажей леса

Великий Новгород, 6 марта. Как сообщили ФАН в пресс-службе правительства Новгородской области, региональный министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Владимир Королев уволился «в связи с переходом на другую работу».

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Михаил Трофимов.

Почему ушел Королев...

По мнению вице-спикера Новгородской областной Думы, координатора регионального отделения ЛДПР Алексея Чурсинова, отставка Владимира Королева, который занимал свою должность с июня 2014 года, напрямую связана с конфликтом между прокуратурой Новгородской области и региональным правительством.

«За последний год участились как открытые, так и скрытые конфликты между правоохранительными органами и системой исполнительной власти Новгородской области. В частности, осенью прошлого года произошел конфликт, связанный с требованием прокуратуры изменить порядок предоставления лесных участков лесхозам, однако исполнительная власть грудью бросилась на защиту этой «кормушки». На мой взгляд, увольнение министра природных ресурсов непосредственно связано с конфликтом, который произошел между прокуратурой Новгородской области и правительством региона, — высказал ФАН свое мнение Алексей Чурсинов. — Претензии правоохранительных органов к Новгородской области касались и недр, и леса, и утилизации бытовых отходов».

Напомним, в конце октября прошлого года на заседании Новгородской областной Думы обсуждался вопрос о нарушениях в лесной сфере. Прокурор Новгородской области Сергей Столяров поднял вопрос о льготных аукционах на вырубку древесины для лесхозов.

Распродажа древесины на корню

В ходе проверок в сфере лесного хозяйства, которые проводились в 2019 году по поручению Генпрокуратуры РФ во взаимодействии с Рослесхозом, УФАС, ФСБ и полицией, был выявлен ряд преступлений в лесной сфере, «носивших не единичный характер», возбуждено несколько уголовных дел. Нарушения были допущены при организации государственного лесного надзора, актуализации лесоустройства, реализации древесины.

По мнению прокурора Новгородской области Сергея Столярова, областной закон N542-ОЗ, принятый еще в 2009 году, позволяет новгородским лесхозам приобретать древесину на льготных условиях в исключительных случаях на государственные нужды.

Однако проверки показали, что лесхозы покупают древесину исключительно в коммерческих целях и на постоянной основе.

Столяров заявил депутатам, что лесхозы, при отсутствии техники и рабочих, заготовкой древесины не занимаются, а продают её на корню для дальнейшей рубки непосредственно предпринимателям. Денежные средства от реализации лесхозами древесины, порядка 600 млн рублей за три года, в бюджет Новгородской области не поступили, лесхозы расходовали их «на собственные нужды под видом государственных». В том числе — на приобретение легковых автомобилей, зданий и помещений.

На территории области действует 20 лесхозов, которые за последние три года разыграли на аукционах около 600 лотов.

«Практически каждый рабочий день министерство природных ресурсов дает разрешения лесхозам на вырубку в коммерческих целях. При этом круг предпринимателей, которые в последующем осуществляют рубку, чётко определен. Очевиден некий симбиоз взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей и должностных лиц, — заявлял прокурор Новгородской области Сергей Столяров депутатам Новгородской областной Думы в октябре прошлого года. — Сложившаяся практика и отвод лесных участков заинтересованным лицам создают предпосылки для массового совершения преступлений на местах, в том числе и коррупционных проявлений».

Прокурор Новгородской области Сергей Столяров потребовал от депутатов внести изменения в областной закон №542-03 «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных насаждений».

Это требование поддержала руководитель УФАС по Новгородской области Ольга Винниченко.

«Заявки иных участников аукционов отклонялись, и лесхоз оставался единственным претендентом на лот. Ни разу за три года не было никакой конкуренции на этих так называемых торгах. Затем подавляющее большинство лесхозов продавало древесину на Санкт-Петербургской товарной бирже, повышая цену в 7-8 раз», — сказала депутатам Ольга Винниченко.

Однако заместитель губернатора Новгородской области Тимофей Гусев попросил депутатов облдумы не удовлетворять протест прокурора до тех пор, пока не завершится судебный процесс правительства и антимонопольной службы.

По итогам обсуждения дума отклонила протест прокурора Новгородской области.

Региональный закон — против федерального

Ранее, в феврале прошлого года, прокуратура Новгородской области вносила губернатору Андрею Никитину представление об устранении нарушений в сфере лесного хозяйства.

В августе прошлого года областная прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела за превышение должностных полномочий в лесной сфере. Речь идет о нарушениях, допущенных при распределении леса на землях лесного фонда.

В конце ноября прошлого года региональная прокуратура подала в Новгородский областной суд иск о признании противоречащими федеральному законодательству регионального закона N542-ОЗ «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных насаждений». Истец по делу — региональная прокуратура, ответчики — губернатор Новгородской области Андрей Никитин и Новгородская областная Дума в лице председателя, Елены Писаревой. В конце февраля иск был удовлетворен, однако решение в законную силу еще не вступило.

«Я считаю, что увольнение Владимира Королева с должности регионального министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области может быть напрямую связано с решением Новгородского областного суда, которое было вынесено не в пользу правительства Новгородской области, — прокомментировал корреспонденту ФАН журналист и политтехнолог Александр Власов. — На моей памяти не было такого клинча между надзорным органом и органом исполнительной власти, как на заседании Облдумы в октябре 2020 года. Раньше власть прислушивалась к мнению прокуратуры».

Но правительство Новгородской области продолжает настаивать на своей правоте. В ноябре 2020 года в Арбитражном суде Новгородской области началось рассмотрение иска министерства природных ресурсов и экологии Новгородской области к региональному УФАС. Областные чиновники оспаривают решение антимонопольного ведомства запретить торги, к участию в которых допускались только местные лесхозы, согласно тому же региональному закону N542-ОЗ «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных насаждений». Решение по делу пока не вынесено.

К чему приведет ротация прокуроров?

Издания Приморья со ссылкой на собственные источники сообщают, что прокурор Новгородской области Сергей Столяров может возглавить надзорное ведомство Приморского края. А издание «Коммерсант» пишет, что первый заместитель прокурора Воронежской области Юрий Немкин возглавит прокуратуру Новгородской области. Но можно предположить, что перевод Сергея Столярова на Дальний Восток не изменит позицию прокуратуры по областному закону N542-ОЗ. Против этого закона, напомним, совместно с прокуратурой выступают Рослесхоз, УФАС, ФСБ и полиция.

Ранее ФАН рассказывал о том, как полицейские задержали «черного лесоруба» в Новгородской области.