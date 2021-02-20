Обман по принципу МММ: ликвидированный кооператив продолжает выманивать у новосибирцев миллионы

Миллионные вклады новосибирцев застряли в потребительском кооперативе «Зенит». Как и почему это произошло, разбирался корреспондент ФАН.

Десятки жителей Сибирского округа потеряли свои личные сбережения, доверившись заманчивой телевизионной рекламе так называемых «легких денег» — постоянного заработка в виде дохода от вклада в КПК «Зенит» на условиях выгоднее банковских.

Обман по принципу МММ

Потребительский кооператив «Зенит» зарегистрирован осенью 2018 года в республике Карелии, однако налоговой проверкой местонахождение юридического лица не подтвердилось. Реальную финансовую деятельность он развернул на территории Сибирского федерального округа и Алтайского края. Филиалы микропредприятия были открыты в Новосибирске, Бердске, Кемерове, Барнауле, Бийске, Омске и Томске.

К несчастью доверчивых пайщиков «Зенит» оказался недобросовестным игроком на рынке кредитной кооперации и собирал с людей деньги по принципу финансовой пирамиды. Об этом стало известно еще в декабре 2019 года, после проверки Банком России. Инспекторы установили, что уже через год работы сумма основного долга «Зенита» перед пайщиками не обеспечивалась достаточной величиной резервного фонда. А строгая бухгалтерия велась самим председателем правления, с грубейшими нарушениями, в частности, им проводились фиктивные сделки.

«В деятельности Кооператива были выявлены нарушения требований Закона №190-ФЗ, положений Закона №402-ФЗ, нормативных актов Банка России, а также обстоятельства, свидетельствующие о наличии угрозы правам и законным интересам пайщиков. Это послужило основанием для направления предписания с запретом на привлечение денежных средств физических лиц на основании договора передачи личных сбережений, прием новых членов и выдачу займов с 5 декабря 2019 года», — говорится в материалах дела № А56–20817/2020 от 13 августа 2020 года Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Клиентов заманивали броской рекламой

Несмотря на запрет и требование Банка России устранить нарушения, кооператив продолжил вовлекать новых вкладчиков, ничего не меняя в своей работе.

«Поддавшись грандиозной рекламе, которую развернули организаторы КПК — ее транслировали на телеканалах, баннерах города, в маршрутных такси, в марте 2020 года я сняла все свои похоронные деньги со сберегательной книжки в размере 100 тысяч рублей и вложила в «Зенит»», — рассказала ФАН новосибирская пенсионерка Алла Феоктистова.

По словам 80-летней женщины, сделку оформляли в новосибирском офисе на улице Сибирской, 44 по программе «Накопительный». Новому члену пообещали 10,8% годовых, а через месяц предложили пополнить вклад с ростом прибыли до 16%.

«Согласившись, за полгода я увеличила вклад на 35 тысяч рублей, ежемесячно передавая сотрудникам офиса по 5 тысяч», — вспоминает вкладчица.

В конце прошлого года женщина случайно узнала, что кооператив работает нелегально, и сразу написала заявление о досрочном выходе с требованием о возврате суммы вклада. Денежные средства пайщице обещали вернуть в декабре, но весь последующий месяц офис был закрыт, и никто не отвечал на телефонные звонки.

Феоктистова обратилась в правоохранительные органы. По ее заявлению Центральный отдел полиции провел проверку «Зенита» по факту мошенничества, но в возбуждении уголовного дела отказал из-за «отсутствия события преступления» — участковый не смог опросить представителей кооператива, поскольку офис микропредприятия на улице Сибирской был закрыт, а по контактному номеру телефона никто не ответил.

Договор без права на обращение в суд

На сегодняшний день обманутыми вкладчиками КПК «Зенит» считают себя несколько десятков человек из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Объем вложенных ими рублей в фиктивные паи исчисляется приблизительно 20 миллионами рублей. В кооперативе их претензии просто не рассматривают, а дорога в суд оказалась закрыта. Поскольку КПК «Зенит» действовал нелегально, договоры о передаче личных сбережений физических лиц по программе «Накопительный» юридически считаются ничтожными, а паи фиктивными.

По данным федеральной налоговой службы, задолжавший сибирским пайщикам КПК «Зенит» находится в стадии ликвидации с 9 ноября 2020 года. Следовательно, все заключенные с этого периода договоры, в сущности, просто обман.

«Данный кредитно-потребительский кооператив построен по схеме финансовой пирамиды. В стадии ликвидации продолжает привлекать денежные средства, сообщая клиентам, что находится в стадии реорганизации. Это нарушает требования федерального закона «О кредитной кооперации», согласно статье 10, после принятия решения о ликвидации кредитный кооператив не вправе осуществлять прием новых членов, привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и предоставлять займы. Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны исполнить свои обязательства перед кредитным кооперативом в сроки, установленные общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), а в случае ликвидации кредитного кооператива по решению суда — в срок, установленный судом», — сообщила ФАН юрист общественной правозащитной организации «Гражданский патруль» Елена Попова.

Офисы с плохими отзывами продолжают работу

В настоящее время, по данным геосервиса 2ГИС, микропредприятие имеет два офиса в Новосибирске — на левом и правом берегу города, и один в Бердске. Работает шесть дней в неделю. Адреса не зарегистрированы в налоговой инспекции и, по словам пайщиков, активно привлекают новых вкладчиков, рекламирует себя в общественном транспорте.

Негативные отзывы у офисов «Зенита» стали массово появляться с ноября 2019 года. Люди сообщают, что не могут вернуть деньги и дозвониться до сотрудников. Кто-то открыто называет их мошенниками.

«Хочу предостеречь людей. Этот кооператив не возвращает деньги. По окончанию договора, с августа 2020 года пришло всего две выплаты. По сей день езжу, ругаюсь, и мне такой бред рассказывают, и смешно, и грустно. Сидим у них по три часа и уходим вместе с ними», — пишет клиент кооператива Наталья Криночкина.

Новосибирский «Зенит» переименовали в «Рассвет»

В 2019 году с февраля по апрель «Зенит» незаконно транслировал рекламные ролики по привлечению вкладчиков в эфире двух телеканалов на территории Сибирского федерального округа и Алтайского края. За это антимонопольный орган возбудил дело №054/05/5-1456/2019 по части 1 статьи 14.3, КоАП РФ по признакам нарушения закона «О рекламе», оно рассматривалось в сентябре того же года.

«В ходе рассмотрения административного дела Новосибирским УФАС обнаружено, что КПК «Зенит» переименовано в КПК «Рассвет» (ИНН 5403038038). 5 марта 2020 года в отношении «Рассвета» вынесено Постановление № 054/04/14.3–336/2020 о признании виновным в административном правонарушении, применена мера ответственности в виде предупреждения», — сообщила ФАН и.о. заместителя руководителя УФАС – начальник отдела рекламы Светлана Князькова.

По данным федеральной налоговой службы, КПК «Рассвет» зарегистрирован в сентябре 2019 года в Новосибирске на улице Сибиряков Гвардейцев, 22. В государственном реестре кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 12.02.2021 года это микропредприятие не значится. Зато есть КПК «Зенит». Однако регистрационные данные: юридический адрес, ОГРН и руководитель – другие. Легальный «Зенит» зарегистрирован в Ульяновской области. Тем не менее, невнимательный вкладчик при проверке кооператива на сайте Банка России может принять мошенников за добросовестного участника.

Бумаги оформляли на разных юридических лиц

Как рассказал ФАН один из первых вкладчиков Александр Кулибаба, поначалу «Зенит» работал добросовестно, выплачивал проценты, страховал вклады, но постепенно перестал это делать. Когда пайщики стали внимательно изучать свои документы, обнаружили, что бумаги оформлены на разные юридические лица.

«Сейчас они предлагают людям перезаключить договоры на новое юридическое лицо, составляют графики. Понятно, это снова обман, потому что правопреемственности законом здесь не предусматривается, идет ликвидация одного лица и организация другого», — рассказывает ФАН Кулибаба.

По его словам, руководство КПК никто из пайщиков никогда не видел. Офис в Карелии закрыт, все письма возвращаются с перечеркнутым адресом. В новосибирском офисе сидит сотрудник, который никак не представляется, документов на право представлять интересы кооператива тоже не показывает.

«На данный момент общая сумма не возвращенных вкладов четырех членов моей семьи составляет 4 миллиона рублей, без учета процентов. Всего мне известно о 23 пострадавших только в нашем офисе. Мы коллективно подали жалобы в 11 инстанций по линии МВД, ОБЭП, в Центробанк, приемную Президента РФ. В Кировском районе возбуждено 17 уголовных дел по признакам мошенничества, но опять же, на неустановленных лиц, и офис продолжает работу», — рассказывает ФАН Александр Кулибаба.

Последний раз Александр с супругой и несколько других обманутых пайщиков были в офисе микропредприятия 16 февраля. Видели там одного мужчину, который никак не представился и не смог объяснить легальность своего присутствия.

«У нас в голове не укладывается, как такое возможно, офис свободно работает, и со стороны властей никаких действий нет», — констатирует мужчина.

ФАН продолжит следить за ситуацией.