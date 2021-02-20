ФАН выяснил, почему Пермь пока не может присоединиться к лидерам туристической отрасли России

В четверг, 18 февраля депутаты Законодательного собрания Прикамья на очередном пленарном заседании поддержали в первом чтении законопроект о продлении действия пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) для ИП и организаций, работающих в сфере непродовольственной торговли и общественного питания. Для этих предприятий понижены до 1% ставки по режиму «доходы» и до 5% — по режиму «доходы минус расходы».

Плюсом, предлагается расширить перечень организаций, имеющих право воспользоваться УСН. В их числе предприятия в сфере туризма, гостиничного обслуживания и центров детского отдыха. Предварительно, поддержка данных отраслей может обойтись краевому бюджету в 140–150 млн рублей.

«Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса — правильная и необходимая инициатива. Сегодня предпринимательский сектор составляет серьезную часть экономики региона, в котором задействовано значительное число жителей Прикамья», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

В свою очередь, еще с прошлого года в Перми массово выставляют на продажу гостиницы и мини-отели. Цены разные. На днях, например, действующий хостел в Свердловском районе города выставили за 500 тысяч рублей. За два дня до этого в Ленинском районе продавали гостиницу за 4 млн 300 тысяч рублей. Неделю назад на Авито появилось объявление о продаже гостиницы (1 790 кв. м.) в Индустриальном районе за 87 млн рублей.

В столице Прикамья, по данным 2ГИС, отельным бизнесом сегодня занимаются около 170 организаций. Бесспорно, пандемия коронавируса стала основным толчком для собственников к продаже своих активов. Но тенденция с продажей отелей, хостелов, мини-гостиниц в Перми существует уже давно. И почти всегда со сменой региональной власти жители слышать, что вот-вот Прикамье превратиться в одну из туристических столиц России.

Не стал исключением и нынешний глава региона Дмитрий Махонин. Он уже заявил об амбициозной задаче — сделать Пермь одной из кулинарных столиц России. Между крупным туроператором TUI Россия и Агентством по туризму и молодежной политике Прикамья подписано соглашение о взаимодействии в сфере туризма, продаже и продвижении региональных турпродуктов на федеральном уровне. В крае началось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson Hotel Perm. И все это в период пандемии.

Виноват ли коронавирус?

Мнения собеседников ФАН на счет того, стала ли пандемия коронавируса главной причиной массовой продажи мелких и средних отелей, разделились. Одни, среди которых те самые владельцы мини-гостиниц, считают, что однозначно да. Причем, чуть ли не основным доводом здесь является даже не отсутствие клиентов, а дополнительные затраты на СИЗы, маски, перчатки, средства дезинфекции и только потом отсутствие «финансовой подушки».

Но как быть с тем, что еще в 2017 году, когда о COVID-19 и не слышал никто, в Перми продавались такие активы, как гостиница «Жемчужина» или отель «Спорт», далеко не самые плохие варианты.

«Пандемия тут не при чем. Точнее, свою роль она сыграла, но лишь ускорила процесс. Еще пять лет назад владельцев хостелов и мини-гостиниц предупреждали о том, что меняется законодательство. С 1 января текущего года обязательными требованиями являются корректное указание вида гостиницы и прохождение процедуры классификации, — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры туризма ПГНИУ Елена Волк. – С 2019 года по закону Хованской средства размещения не должны находиться в жилых помещениях и предоставлять гостиничные услуги. Но многие рискнули, и риск не оправдался».

Более того, неисполнение закона привело к тому, что в январе 2020 года в мини-отеле «Карамель» в Перми, которое располагалось в подвальном помещении жилого дома, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате ЧП погибли пять человек, среди них один ребенок. Шесть постояльцев получили ожоги.

Однако и здесь не все так просто. Что такое для владельцев хостелов и небольших гостиниц отказ от размещения в жилом фонде. Либо искать под аренду отдельно стоящее здание, что сделать крайне тяжело, либо строить. И тут встает вопрос рентабельности. Если ты получил разрешение на строительство, прибыльнее возвести, например, торговый центр, а не мини-отель.

«У нас никакой более менее крупный инвестор не пойдет в гостиничный бизнес, если не будет рентабельности 20–30%.Он не будет вкладывать деньги. Хотя, если взять ту же Европу, то там 3–4% рентабельность – это хорошо, а 6% — отлично, — говорит Елена Волк. — Плюс, полное отсутствие туристического календаря. Возьмем Екатеринбург. Мы за несколько лет узнаем, что там пройдет всемирная Универсиада. Конечно, инвестор пойдет туда. А что в Перми? Был у нас несколько лет назад чемпионат Европы по боксу. И тогда мы действительно ощутили нехватку мест в гостиницах. Но выводов не было сделано никаких. Зато потом жаловались, что пролетели мимо Чемпионата мира по футболу».

«Текущий номерной фонд в Перми, конечно, маловат, но пока справляется, удовлетворяя туристов с разными доходами. Сегодня идет строительство, регион готовится к увеличению потока, — рассказал ФАН руководитель краевого «Центра развития туризма» Константин Тиминский. – Что касается других городов Прикамья, то мы видим появившийся интерес среди предпринимателей, например, к глемпингам (прим. — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе). А вот как раз на них Федерация (Ростуризм) дает субсидии по конкурсу грантов — до 2 млн рублей».

Еще одним немаловажным фактором здесь является лень и плохая обучаемость самих предпринимателей. Для многих из них вложения в гостиничный бизнес и его развитие заканчиваются на уровне открытия, найма персонала и первого гостя. По словам экспертов ФАН, сегодня вся «гостинка» уходит в «цифру», когда, к примеру, ключ-карту модно получить через мобильное приложение. Пермские собственники к очередным вложениям оказались не готовы, поэтому с удовольствием продают активы, но пока не очень успешно.

Ради чего заселять?

Если Пермский край сегодня заявляет о себе, как о регионе, способном многим удивить, показать, рассказать, то поддержка со стороны властей необходима. Это, может быть, дополнительное финансирование, помощь в прохождении классификации или обучение персонала. Одними гостиницами в Перми и бюджетными средствами заявленного не добиться точно.

«С проживанием в Перми и крае для туристов из других регионов не все просто и однозначно. Показательны были прошедшие зимние каникулы. Несколько групп из Москвы и Санкт-Петербурга посетили регион. Им пришлось жить в том, простите, что есть в крае. На большие автобусы туристов, к сожалению, в малых городах Прикамья не рассчитан номерной фонд, — рассказал ФАН гид-экскурсовод по Пермскому краю Андрей Чурин. — Дополнительные гостиницы в регионе, конечно, нужны, но вариант мини-отелей и хостелов вполне актуален. В нашу пользу, кстати, по словам большинства иногородних туристов, играют и отличные дороги, и замечательное питание».

А вот по мнению исполнительного директора Пермской туристической гильдии Елены Елагиной, здоровые амбиции — это нормально, но они должны быть чем-то подкреплены.

«Не так давно решила показать одной московской семье прекрасные здания Перми по эпохам. Самым печальным и удивительным для меня стал факт, что за последние 20 лет в городе красивых зданий практически не построено. По-прежнему за наши ж/д и автовокзалы можно краснеть, пробки на выездах из многих районов, нет остановок для туристических автобусов, в ресторанах отсутствует дубль меню на английском. В истории Перми была культурная революция, как бы кто к ней не относился, но в эти годы о Перми говорили и в Берлине, и в Вашингтоне, а в соседнем Екатеринбурге завидовали. Значит, это возможно», — уверена Елена Елагина.

Кстати, если вернуться к одному из последних заявлений главы региона, то собеседники ФАН, равно как и туристы, удивляются, почему в регионе, который просто «напичкан» различными реками, так мало, например, тематических кафе и ресторанов.

«У вас же река, — говорят мне гости. А ресторана и кафе с местной рыбой в меню у нас фактически нет. Есть, конечно, в некоторых из хариуса блюда, но цены там заоблачные. Поэтому с рестораторами хотелось бы поплотнее поработать. Есть проект «Пермской кухни», которому помогли развиться некоторые наши туроператоры, но этого мало», — считает Елагина.

Наконец, безопасность. О том, что в Каменном городе, популярном сегодня месте у отдыхающих, в том числе из других регионов, не безопасно, говорят уже не первый месяц. И вот несколько дней назад во время прохождения турмаршрута одна из туристок из Тюмени упала в ущелье на Усьвинских столбах. Женщину спасти не смогли. В Минтербезопасности Прикамья заявили, что группа была не зарегистрирована. Тем не менее, уже не раз туристы обращали внимание на то, что в подобных местах нет даже предупреждающих указателей.

Тема, конечно, большая и крайне важная для Пермского края. В Прикамье действительно есть, что показать. Хохловка с ее уникальными деревянными строениями, музей «Пермь-36», Кунгур со знаменитой на всю Россию ледяной пещерой, Купеческий город, которому 360 лет, Белогорский монастырь, Каменный город, Соликамск, Чердынь, Усолье. В столице Прикамья есть и деревянные боги, и великолепные, известные на весь мир театры, и Мотовилиха, и речные долины, завод Шпагина, наконец. И Пермский край готов этим поделиться. Пока, к сожалению, нет возможности всех расселить.