Слушают и не слышат: пермяки не понимают, зачем власти проводят публичные слушания

Пермь, 28 февраля. Публичные слушания призваны обеспечить информационную открытость действий и решений органов местного самоуправления и одновременно создать канал обратной связи, позволяющий населению влиять на выработку принимаемых решений. Проводятся они в соответствии со ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Вот что важно. Законодательство не обязывает органы власти принимать решения в соответствии с мнением населения, озвученным на публичных слушаниях. При этом заинтересованные лица могут оспорить в судебном порядке принятые органами местного самоуправления решения, в том числе те, которые обсуждались на публичных слушаниях.

Исходя из всего перечисленного, можно смело говорить о том, что пермские власти исполняют все нормы ФЗ. У них самих претензий к себе быть не может. Но столица Прикамья — город большой, промышленный, культурный, с многочисленными интересантами и, соответственно, довольно крупными проектами. Для их реализации нужна земля, на которой живут люди или пользуются этой территорией для удобства. Поэтому для воплощения своих идей необходимо спросить горожан, и, слава богу, их мнением интересуются. Но в последнее время все чаще растет недовольство населения, поскольку слушать их слушают, но решения принимают самостоятельно. ФАН попытался разобраться, почему в Перми происходит именно так.

Встреча без решений

На публичных слушаниях по определению не может быть принято никакого решения. Там не проводится голосование, уверен градозащитник Денис Галицкий.

«Результатом слушаний является полный список высказанных мнений и аргументов вне зависимости [от того], сколько участников их поддержало. Слушания призваны показать властям весь спектр мнений заинтересованных лиц. Это не референдум — ни одна группа не может победить другую», — говорит правозащитник.

С этой точки зрения, чисто формально, власти также действуют правильно. Встречи проходят по каждой более-менее резонансной теме. Вот только со спектром мнений тут возникает беда. За условно отведенный час ровно половину времени жители слушают то, что уже слышали ранее от администраций, конкретных департаментов, муниципальных управлений и т. д. А чтобы высказать свое мнение, у пермяков просто не остается времени.

Хотя бывает и наоборот. Людям не просто дают высказаться, а как будто специально устраивают слушания одно за другим. Но в итоге решение принимается опять вразрез с мнениями, высказанными на публичных встречах.

«В настоящее время полноценными участниками слушаний являются только собственники земли, по которой они ведутся. Так, в Перми отлажен механизм, когда застройщик покупает землю в зоне парков и затем переводит ее в зону застройки, и повлиять на это жители не могут от слова «никак». Они не являются участниками самого процесса. Хотя могут прийти и высказать свое мнение», — рассказала ФАН руководитель проектов «Сад соловьев» и «Природа Перми» Надежда Баглей.

Удивительно, но все без исключения собеседники агентства уверены в том, что на публичных слушаниях нет диалога, и выражение «воспринимают их как галочку», которую нужно поставить на пути продвижения документов на разрешение строительства, встречается практически у каждого.

«Так же слушания воспринимают и застройщики. Нет понимания смысла, потому что законодательство не обязывает ни тех, ни других принимать мнение жителей как обязательство. «Ваше мнение важно только для вас» — вот смысл сегодняшних процедур публичных слушаний. Власти теряют возможность вступить в диалог и перевести его в конструктивную модель сотрудничества с населением. Поэтому население чувствует себя как на войне — защищает свою «малую родину» от захватчиков», — сказала в беседе с ФАН президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова.

Что действительно напрягает людей, так это то, что депутаты не учитывают требования своих собственных избирателей.

«Часть избранников голосует согласно решениям слушаний и тех, кто их выбрал. А большая часть, к сожалению, поддерживает частные интересы», — уверена Надежда Баглей.

Через думу в суд

За примерами далеко ходить не нужно. Сразу несколько публичных слушаний проводилось и по нестационарным торговым объектам (НТО) и, конечно, по строительству гостиницы РЖД в Черняевском лесу (по смене зонирования территории). И если по НТО людям пришлось дойти аж до Конституционного суда, что в итоге оказалось действенным методом, то по РЖД, к которому у пермяков и без того слишком много вопросов, возможность «переиграть» решение, кажется, есть.

Врио председателя пермской думы Дмитрий Малютин пояснил, что участок по ул. Локомотивной, 1 находится вблизи Черняевского леса, но не относится к особо охраняемой природной территории. Земля принадлежит ОАО «РЖД». Многие жители выступают против проекта. Но власти не вправе указывать владельцу участка — строить или не строить. Она регулирует только назначение объекта.

Действительно, пермские власти предлагали РЖД выкупить участок или предоставить альтернативный в другом месте. Но компания, естественно, «наотрез отказалась». В итоге на пленарном заседании в январе с преимуществом в один голос депутаты одобрили введение подзон с предельной высотой строительства в 10 этажей. Ранее здесь разрешалось возведение строений не выше четырех этажей.

«РЖД как собственник может начать строительство гостиницы из двух корпусов и займет весь свой участок. Компромисс — одно 10-этажное здание и занять им только половину участка, а остальную территорию благоустроить. Поэтому я голосовал за повышение этажности в подзоне», — прокомментировал Дмитрий Малютин.

Депутат городской думы Геннадий Сторожев считает, что данное решение необходимо обжаловать в судах всех инстанций, вплоть до Верховного суда РФ, поскольку это даст возможность отложить строительство гостиницы.

И это тоже было в Перми, когда местные предприниматели на протяжении нескольких лет решали вопросы о размещение НТО на придомовых территориях сначала на общественных слушаниях, потому в краевом, Верховном суде, дошли до Конституционного суда и получили определение, что согласно п. 38 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ НТО являются элементами благоустройства.

На самом деле, примеров этой своеобразной «борьбы» власти и жителей через публичные слушания в Перми немало. Например, в начале февраля 2021-го в столице Прикамья таким образом обсудили тему установления территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) для большого участка в 37 га в Индустриальном районе, которую запросила ФСИН под склад.

Больше тысячи пермяков выступили против его строительства рядом с жилыми домами. В свою очередь, администрация Перми утверждает, что на складе планируется размещение средств защиты и экипировки. А ВТО замначальника регионального управления Владимир Злобин отметил, что на складе допускается хранение пистолетов и автоматов. А в заказанных ГУФСИН проектно-изыскательных работах объект именуется как «склад для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ».

В ближайшие три года боеприпасов размещаться не будет, заявили представители ФСИН на слушаниях. А на вопрос, что дальше, сказали, что ничего гарантировать не могут.

Больше информации

Еще одна беда — информация об общественных слушаниях. Нередко о них узнают либо в последний момент, либо по факту, когда они уже прошли. Некоторые депутаты гордумы нашли выход на просторах интернета.

«На обращения горожан через социальные сети я реагирую внимательнее, чем на результаты публичных слушаний. Очень часто такие мероприятия проводятся «для галочки», а в силу ограничений по времени и слабому информированию весь спектр мнений горожан на них не отражен», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН депутат Пермской гордумы Илья Лисняк.

Его коллега Вероника Куликова считает, что зачастую формулировки, под которыми объявляются публичные слушания, настолько непонятны, что обычному человеку трудно разобраться, о чем речь.

«Ну а если все же тема выходит за стены администрации и становится резонансной благодаря активным горожанам, то зал для проведения слушаний не всегда может вместить всех желающих», — рассказала в беседе с ФАН депутат.

Денис Галицкий, в свою очередь, говорит, что вины ни властей, ни горожан в том, что заинтересованные лица не узнают об общественных обсуждениях, нет. И эту объективную трудность можно решить только специальной системой оповещения о слушаниях.

Нужна корректировка

Невозможно учесть мнения всех просто потому, что эти мнения могут быть взаимоисключающими, говорит Денис Галицкий.

«Одни хотят кормить бездомных собак, а другие панически боятся, что их укусят. Но публичные слушания нужны. А люди должны понять, что от того, что они лично что-то сказали, власти не должны брать это под козырек. Потому что другие люди говорят другое и тоже хотят, чтобы власти взяли под козырек», — уверен градозащитник.

По мнению отдельных депутатов городской думы, сегодня назрела корректировка подходов к их проведению.

«В настоящий момент депутаты предусмотрели даже дистанционное участие жителей в режиме онлайн, но если чиновники продолжат проводить слушания чисто «для галочки» — к качественным изменениям подхода перейти будет сложно», — считает Илья Лисняк.

Сегодня мнения пермяков, которые озвучиваются на публичных слушаниях, отражаются в протоколах и прикладываются к проектам решений. Депутаты имеют возможность с ними ознакомиться. Но обязанности учитывать мнение жителей, как мы помним, нет ни у администрации, которая эти проекты решений вносит, ни у депутатов.

«Считаю необходимым придать публичным слушаниям такой статус на федеральном уровне, чтобы мнения жителей носили обязательный характер при принятии решений, — рассказала ФАН Вероника Куликова. — В этой связи показательным является пример Иркутска, где публичные слушания проводят до тех пор, пока не договорятся с людьми. Составляют протоколы разногласий, создают согласительные комиссии, вносят правки в проект решения, делают максимально для достижения консенсуса с жителями».

Публичные слушания — единственный шанс сейчас узнать людям о грозящих изменениях в использовании территории города, говорят общественники.

«В данных условиях, когда власть полностью оторвана от жителей, слушания — одна из важных трибун, где горожане могут официально высказать свое мнение и передать его депутатам. И если они отказываются слушать, то не смогут претендовать на избрание на следующий срок», — сказала Надежда Баглей.

Власти должны учитывать мнение жителей через введение обязательной процедуры соучастия в любые проектные работы, на этапе предпроектного анализа, подготовки ТЗ на задание к проектированию, считает Елена Плешкова.

«Также должна обсуждаться идея изменения территории. И в этом процессе жители дают ту самую информацию, которую проектировщикам просто негде взять. У администрации ее нет, как правило, а по тому ТЗ, которое дают проектировщикам, у них нет ни времени, ни обязательства провести качественный предпроектный анализ. Поэтому на публичных слушаниях, когда обсуждается судьба места, где живут люди, можно и нужно исследовать те ценности, которые тут есть, и решить вместе с жителями и специалистами, как это лучше сделать», — пояснила ФАН Плешкова.

За последние пару лет в Перми, как кажется, началась настоящая битва за использование территории города. Это и попытка построить гостиницу РЖД в Черняевском лесу, и многоэтажный типовой дом на Егошихе, и храм на Мулянке, и высотка на Докучаева, и склад ГУФСИН, и расширение шоссе Космонавтов, и продолжение ул. Крисанова в расширенных границах и т. д. И все эти проекты встречают массу негатива со стороны жителей. И, к сожалению, пока еще ни по одному не найдено решение, которое удовлетворяло бы интересы и пермяков, и органы власти, и застройщиков.