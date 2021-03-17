Ситуация оказалась лучше прогнозов: владельцы пермских кафе о снятии ограничений

Пермь, 17 марта. Правительство РФ 12 марта продлило до конца 2021 года возможность получения поддержки бизнесменами, которые реализуют подакцизную продукцию. Речь о ресторанах, гостиница, кафе, которые понесли потери из-за пандемии COVID-19.

В конце февраля президент России Владимир Путин одобрил новую льготную кредитную программу поддержки бизнеса ФОТ 3.0. На ее реализацию направили 7,8 млрд рублей. Стать ее участниками могут представители тех отраслей, которым пока не удалось вернуться на докризисный уровень, в том числе компании сферы развлечений.

В ФНС по Пермскому краю ФАН рассказали, что по данным ЕГРЮЛ в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» прекратили 155 юридических лиц. При этом зарегистрировано 77 новых. Плюс, еще 12 зарегистрировались с 1 января по 28 февраля 2021 года. Многие из вновь появившихся, по мнению собеседников ФАН, это перепрофилированные заведения общественного питания и кальянные.

При этом весьма ощутима разница в прогнозах о ближайшем будущем российского общепита у собеседников ФАН – аналитиков, экономистов и владельцев заведений, которые на практике ощутили все сложности.

Прогнозы и драйверы

В Пермском крае с 7 марта сняли ограничения на работу заведений общественного питания с 01:00 ночи до 06:00 утра.

«По-прежнему продолжают действовать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению необходимых мер безопасности: расстановка столиков на расстоянии 1,5 м друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль», — пояснили в пресс-службе краевой администрации.

Согласно данным Росстата, за 2020 год оборот российского рынка общественного питания снизился на 21%. А в 2021 году потенциально он может вырасти на 17-19%. И такими темпами восстановится через два года. Так, в основном, говорят теоретики.

Среди основных драйверов роста выделяют накопленный спрос, сезонность и наличие свободной инфраструктуры вследствие того, что многие не пережили пандемию и освободили помещения.

«Арендодатель арендодателю – рознь. Если бы некоторые из них делали хоть какую-то скидку по платежам, то, несмотря на пандемию, многие бы продолжили работу. Но жадность в данной ситуации сказала свое слово. Одни потеряли предпринимательский доход, поскольку пришлось съезжать, закрываться, у других не стало денег от сдачи помещения в аренду. Кому хорошо? Никому. И в данной ситуации никакое государство тебе не поможет, если вы два, по сути, предпринимателя договориться не можете», — объясняет собеседник ФАН.

По мнению некоторых владельцев заведений, хорошо будут жить те, кто уже «переформатировался» и может предложить клиентам выездные фуршеты или организацию праздников.

«Честно говоря, мы даже рады, что все так произошло, как бы ни странно это звучало. Из кафе, пусть и популярного, мы трансформировались в «доставщиков», а теперь обратно, точнее, в кафе плюс доставка. Тем, кто говорит, что это сложно, советую обратить внимание на других. Почему у них получилось. Спасибо Интернету, социальным сетям. Выручка? Гораздо больше стала», — рассказывает сотрудник одного пермского заведения общепита.

Самый важный, пожалуй, критерий в поддержании общепита на плаву — потребительский спрос. В пандемию он снизился, как и доходы населения.

«Наиболее востребованными останутся заведения среднего и экономкласса. Правда и тут будут изменения. Они связаны с высоким уровнем конкуренции. Оставшиеся на рынке заведения, будут биться за каждого клиента. Это касается и демпинга, в некотором роде. С другой стороны, именно сейчас, как ни странно, вполне удачное время для того, чтобы предложить что-то новое», — рассказал ФАН директор одного пермского заведения.

При этом собеседники агентства говорят, что презентовать новое – абсолютно не значит сейчас открыть что-то новое или зайти в этот бизнес. Как раз от этого они предостерегают. Во-первых, увеличиваются расходы заведений на противоэпидемиологические мероприятия. Во-вторых, людей на всех пока не хватит — спрос сильно плавающий. В-третьих, несмотря на потери, конкуренция огромная.

«На смену тем, кто не выжил, обязательно придут другие. Так всегда происходит. Просто нужно заходить сюда сегодня с навыком — быстро трансформироваться. Быть, так называемым, гибридом. Посмотрите, например, на пекарни. Это очень хороший показатель того, как можно выживать. Хотите — магазин, кафе — пожалуйста, а можем и привезти», — поясняет собеседник ФАН.

Но самым неожиданным, пока еще не понятным может стать фактор изменения привычек пермяков и, в целом, россиян. За время ограничительных мер многие открыли для себя другие форматы отдыха, поэтому спрос на кафе и бары у них может не вернуться на прежний уровень. Опять же, если заведения не предложат новые интересные услуги и форматы.

Была ли помощь

Отсрочка по долгам, мораторий на плановые проверки, налоговые каникулы и отсрочка страховых взносов, льготное кредитование и т. д. Все эти меры поддержки были введены в России весной 2020 года, чтобы поддержать МСП.

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, из-за нового роста заражений коронавирусом может закрыться треть предприятий малого и среднего бизнеса. И именно сейчас предприниматели нуждаются в большей поддержке, чем весной.

По мнению собеседников ФАН, новые меры и не особо нужны. Проблемой оказалось невыполнение старых. Самый популярный пример — деньги (льготное кредитование), которые давали бизнесменам, чтобы те не сокращали штат сотрудников. В целом, предложение вполне разумное. Но и тут банки нашли лазейки.

Размер займа определялся количеством сотрудников, умноженным на минимальный размер оплаты труда. И кредит можно было не возвращать, если предприятие сохранит 90% от числа работников.

«Благодаря этой программе я сегодня плачу 17% вместо двух. Точнее так, я вылетел из нее. Сбер через ФНС увидел, что у меня снизилось количество сотрудников, и изменил решение, — рассказал ФАН индивидуальный предприниматель. — Причем, начал разбираться, оказалось, что напутали в налоговой. У меня действительно среди пяти сотрудников произошла ротация. Кто-то ушел, но кого-то я нанял. И ФНС что-то, где-то не учла. В итоге банк начислил повышенную ставку. Пока я буду разбираться, она такой и останется, потому что в информационной системе ФНС уточненных данных по сотрудникам нет».

Многие предприниматели говорят, что были обеими руками за такую поддержку государства, но задействованные инструменты оказались очень сложными в реализации.

«В США или Германии людям давали деньги от оборота на зарплату сотрудникам и аренду. У нас, чтобы получить средства, необходимо сделать то и то. Потом тебе дадут кредит, чтобы ты платил персоналу, который в этот момент не работает, — рассказал ФАН пермский бизнесмен. — Я взял кредит прямо перед пандемией на ремонт. И мы его сделали сами вместе с сотрудниками. И я понимал, за что плачу людям. У меня никто не ушел. Плюс, я ставил летник. Это спасало, конечно. В принципе, у кого была такая возможность, все почти остались на плаву».

Вопрос с оплатой труда персонала, который, по сути, не работает, не вызвал особого негодования у пермских предпринимателей ни в начале пандемии, ни спустя полгода, в которые регулярно приходилось платить людям. Более того, по словам бизнеса, уволилась в итоге крайне малая часть сотрудников.

Тем не менее, на начало 2021 года господдержку в России в 628 млрд рублей получили более полутора миллионов предпринимателей.

Со своими напитками можно

Удивительно, но после общения с пермскими рестораторами, сложилось впечатление, что как раз у них все очень даже неплохо. И если до нового года те же самые эксперты давали более менее развернутые комментарии, то сегодня они очень кратки.

«Мы давно уже живем в ситуации возврата к нормальной жизни. Обсуждать COVID не интересно и не актуально», — объяснил в коротком разговоре с ФАН один из пермских экспертов.

Справедливости ради нужно сказать, что и в конце 2020 года эти же люди не очень сильно расстраивались по поводу введенных ограничений.

«Ограничения, сказываются, скорее, на барах и заведениях, ориентированных на другую аудиторию. Местах, в которых пик активности приходится на час, два, три ночи. Для них это удар. В целом, на ресторанную отрасль это не особо повлияло», — рассказывал ФАН ресторатор Олег Ощепков.

Если у ресторанов все, в принципе, нормально, то вот владельцев кальянных во время пандемии ждал сюрприз. 28 января 2021 года Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП).

Теперь кальяны вместе с вейпами и электронным сигаретами приравнены к табачным изделиям, а значит, согласно ФЗ, и к сигаретам. Теперь, по словам собеседников ФАН из этой сферы, перед множеством владельцев встает необходимость в изменении формата заведения. Или второй вариант - работать подпольно.

«Курение кальяна не просто прижилось на территории РФ, а мы по показателю популярности можем дать фору не то что европейским странам, а государствам Ближнего Востока. Рынок кальянного табака растет из года в год на 30–40%. Получается, что этими поправками они не только забрали у кальянных часть выручки, говоря о напитках и кухне, но и негативно настроили посетителей заведений. Что людям делать – приносить еду и напитки с собой. И так уже начинают делать», — говорит собеседник ФАН.

Некоторые эксперты уверены, что вполне можно добавить в ФЗ отдельную категорию — «кальянный клуб». Это может обеспечить некоторую безопасность для бизнеса и прозрачность и плюсом введение профстандартов, связанных с эпидембезопасностью.

Поддержал предложение и Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который отметил, что невозможность предложить посетителям кальяны негативно скажется и на деятельности кафе и ресторанов, так как эта услуга дает ощутимое увеличение среднего чека.

Неисполнение закона предусматривает штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей для физических лиц, до 40 тыс. рублей для ИП и до 90 тыс. рублей для юридических лиц.

Необходимо отметить, что в Прикамье до 21 марта сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

В апреле и мае 2020 года снижение оборота в секторе общественного питания составил 51,5 % (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). На конец 2020 года спад сократился по разным данным до 18-19%.

Безусловно, ситуация оказалась лучше прогнозов. Говорить о том, что господдержка не была эффективно нельзя. Она действительно оказалась не такой, как хотелось бы предпринимателям. Но для них сегодня самым важным является, пожалуй, восстановление спроса, который упал уж точно не по их вине.