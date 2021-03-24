Тут вам не Тверь: как новая транспортная реформа стала «костью в горле» пермяков

В 2019 году в Перми началась масштабная реформа общественного транспорта и маршрутной сети. Изменения, направленные на создание более комфортных условий для пассажиров, к концу 2020 года стали вызывать у горожан все больше вопросов. В наступившем 2021-м администрация Перми начала эксперимент с бескондукторными маршрутами, и претензий стало еще больше. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

ВЭБ.РФ – Российская государственная корпорация развития – опубликовала очередной ежемесячный обзор за февраль 2021 года. Он посвящен реформированию общественного транспорта в городах РФ. Наряду с Новосибирском, Челябинском, Новокузнецком и Тверью, Пермь включена в число пяти «городов-лидеров публичной повестки развития общественного транспорта».

«По городу курсируют 400 новых современных автобусов высокого экологического класса, 90% автобусов – низкопольные. Существует возможность сбора различных данных в онлайн-режиме. Например, о количестве рейсов каждого автобуса, соблюдении расписания, распределении пассажиропотока по маршрутам, времени и дням недели, поступлении платежей и т.д.», – пишут в обзоре аналитики.

Они отмечают, что все нововведения создают бесценный массив данных для умного управления транспортной системой. Руководствуясь ими город оперативно регулирует правила бесплатных пересадок и направляет контролеров на отстающие по сбору выручки бескондукторные маршруты.

Планы понятны

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что к 300-летнему юбилею столицы Прикамья полностью обновится автобусный парк, подвижной состав электротранспорта, будет отремонтирована инфраструктура.

«Отдельное внимание уделяем и межмуниципальным перевозкам – здесь средний возраст автобусов составляет 27 лет. В рамках транспортной реформы планируется постепенно переводить межмуниципальные маршруты на регулируемые тарифы, обновляя подвижной состав и формируя в регионе единые «правила игры» для перевозчиков», – отмечал Дмитрий Махонин.

Специалисты ВЭБ отмечают и начало перехода города на бескондукторную систему оплаты проезда и выход на экспериментальные маршруты контролеров.

«Важным фактором для отказа от кондукторов является перевод платежей в безналичную форму: в январе доля таких платежей выросла до 73%. Стимулировать это должны и новые правила бесплатной пересадки», – пишут аналитики.

При этом настроения пермяков с каждым днем «транспортного реформирования» столицы Прикамья становятся только хуже. Это видно и по социальным сетям, и по регулярным вопросам к мэрии со стороны депутатов Пермской гордумы.

К примеру, Вероника Куликова в начале месяца высказалась по поводу бесплатной пересадки, которая теперь доступна пассажирам исключительно при безналичной оплате проезда. Депутат считает, что мотивировка чиновников, что люди передают билеты друг другу на остановках, не имеет ничего общего с реальностью.

«Не думаю, что эти ситуации носят массовый характер и существенно сказываются на доходах бюджета. Гораздо больший ущерб бюджету нанесен самими горе-управленцами транспортной отраслью. Если говорить об экономике, то в этом решении чиновников мало логики. Сумма проезда за наличный расчет выше — 26 рублей, и, с точки зрения доходов, этот способ оплаты для бюджета даже выгоднее. Однако чиновники как раз знают, что не все и не всегда могут использовать безналичный расчет, что лишает их возможности воспользоваться бесплатной пересадкой и вынужден платить вдвое дороже», — уверена Вероника Куликова.

Таким образом, по мнению депутата, управленческие ошибки, которые обошлись городу в миллиарды рублей, чиновники пытаются исправить за счет пассажиров.

Будет как в Твери

О цифрах забывать в этом вопросе никак нельзя. А они говорят, если не кричат, о том, что транспортная реформа, по крайней мере, в столице Прикамья, оказалась абсолютно не продуманной, экономически не выверенной и выполнялась крайне не профессионально.

Кассовый разрыв составил по итогам 2020 года 2,039 млрд рублей. Общий объем перевезенных пассажиров – 155 млн человек. Правда, снижение здесь по сравнению с 2019 годом (24%), по данным горадминистрации, ниже, чем в других городах России (35–45%).

18 марта 2021 года на заседании временной комиссии пермской гордумы по контролю за организацией транспортного обслуживания населения руководитель департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал, что доходы транспортной отрасли в январе составили 264 млн руб., расходы – 460 миллионов. В феврале – 277 и 455 млн руб. соответственно. Таким образом только за два месяца из бюджета «вытрясли» 374 миллиона рублей.

Во время прямого эфира в пресс-центре «АиФ-Прикамье», 19 марта, Анатолий Путин рассказал, что Пермь – один из первых городов России, который в таком объеме провел изменения в общественном транспорте. Раньше на пару месяцев это сделала Тверь.

«Это тренд в рамках Федерального законодательства. Сейчас все города, так или иначе, должны будет выбрать для себя, как развивать транспортную сеть», — отметил глава департамента.

Нужно обратить внимание на то, что в Твери, судя по постам в соцсетях и материалах СМИ, начало реформы также вызвало шквал негодования у горожан. Правда уже в 2021 году, отзывы экспертов и жителей стали чуть мягче.

В Твери решен вопрос с основным перевозчиком. Им стало «Верхневолжкое АТП». Плюс, несколько маршрутов обслуживает компания «СВТК», которая хорошо зарекомендовала себя до реформы. Возможно ли это в Перми, наверное, на данный момент, нет.

В Твери принципиально новой стала система оплаты проезда. Расплатиться по безналу можно банковской картой, новой транспортной картой «Волга», при помощи телефона с функцией NFC либо через QR-код. В 2021 году в дополнение в карте «Волга» был выпущен брелок, которым можно пользоваться так же, как картой.

На протяжении часа в городской зоне каждая пересадка становится дешевле. Первая поездка обойдется в 25 руб., последующие – в 15 руб. Расплатиться в автобусе можно и наличкой через водителя – 29 руб.

Льготные тарифы теперь работают абсолютно на всех маршрутах. Тем, кому положено, могут ездить по социальной карте жителя Тверской области или банковской карте «Мир». Стоимость льготного проезда – 302 руб. в месяц.

«Реформой это называть нельзя. Правильнее называть это «передел собственности». А люди здесь всего лишь разменная монета», — негодует пользователь Александр в Сети.

«Однозначно можно сказать, что все, что произошло в Твери с транспортом – деградация. Были разрушены трамваи и троллейбусы. Электротранспорт заменили на синие маршрутки и захламили ими город. Чиновники, кто участвовал в разрушении троллейбусов и трамваев в Твери, должны сидеть на скамье подсудимых», — пишет там же пользователь Марина.

С похожим настроением живут сегодня и пермяки. Хотя, конечно, сравнивать Тверь, в которой проживает почти 450 тыс. человек, площадью 153 кв. км, с одним из самых протяженных в стране городов-миллионников (около 800 кв. км) не корректно, и делать это не нужно. Но понять, какие настроения будут у горожан в период реформы, вполне можно.

Приведение к нормативам

При этом если вспомнить, как формировалась маршрутная сеть Твери и Перми, то делалось это, в целом, одинаково. В конце 90-х муниципальные пассажирские предприятия фактически уничтожались и банкротились, появились частные перевозчики, которым, мягко говоря, было «до лампочки», что из себя представляет маршрутная сеть города, как она должна формироваться в зависимости от его протяженности. Главная задача, как раз и была – получение прибыли.

«Понимаете, мне, как подрядчику, наверное, должно быть одинаково, какая в городе маршрутная сеть. У меня есть муниципальный контракт, в котором прописано направление от точки А до точки Б, и количество часов и километров, которые я должен отработать. И уж сегодня упрекнуть перевозчика в том, что он стремится к повышению тарифа и баснословной прибыли, просто нельзя. У нас прописан контракт на пять лет вперед», — рассказал ФАН директор пермского филиала ООО «Автомиг» Игорь Сасунов.

Он вспоминает, как в Перми в то время часто можно было наблюдать объявления: «Куплю квартиру. Закамск и Гайву не предлагать». Действительно, добраться туда в начале 2000-х было крайне проблематично.

«Можно вспомнить, как формировался нынешний маршрут №77, тогда №22. Он шел по всем выселкам, потому что так хотелось людям. Хотя, максимальная нормативная длина маршрута – на отдельных участках не более 15 км. Это ведь не с потолка взято. Это все было разработано учеными, специалистами. А у нас маршруты делались как угодно. И жители привыкли. А когда администрация решила подвести все в соответствии стандартам, жители, естественно, очень сильно этому воспротивились», — рассказал ФАН Игорь Сасунов.

Проще говоря, вчера пермяк ехал определенное расстояние за одну цену, а сегодня ему предлагают тот же маршрут, но в два раза дороже, либо с пересадкой. Этот факт не мог не привести к максимальному отторжению к реформе со стороны горожан.

«Поймите, с этими проблемами столкнутся все города России, в которых будут проводить реформу. Я готов поспорить на что угодно. Любой департамент, управление, комитет по транспорту будет поставлен в жесткие рамки. А именно, необходимостью приведения всего в нормативное состояние. А уж вытянутую, протяженную Пермь затащить под эти рамки без конфликтов и недовольства невозможно», — уверен Игорь Сасунов.

Нарушения и кондукторы

Сегодня доля автобусов, оснащенных автоматизированной системой учета пассажиропотока (АСУП), составляет 89%. Депутат Пермской гордумы Александр Филиппов рассказал, что на некоторых маршрутах датчики системы просто не работают. Объем штрафов за январь по некорректной работе АСУП составил 1,7 млн рублей. По данным администрации города, особо «отличились» перевозчики на маршрутах №11, 27, 34 и 55. Здесь отмечено отклонение между данными единой системы оплаты проекта (ЕСОП) и АСУП в 30%.

«Есть ощущение, что лояльно относимся к нарушениям. Зато торопимся с бескондукторной оплатой проезда», — отметил депутат Сергей Богуславский.

Постепенный отказ от работы кондукторов связан с переходом преобладающего большинства пассажиров на безналичный расчет. Данные ЕСОП показывают, что сегодня менее четверти пассажиров выбирают наличные денежные средства для оплаты проезда, поясняют в департаменте.

В компании «РТ Лайн», которая приступила к обслуживанию автобусных маршрутов в Перми в июне 2020 года, ФАН пояснили, что корректно сравнить текущую ситуацию и ту, что была до внедрения транспортной реформы, они не могут.

«На данный момент завершается пилотный проект по тестированию новой системы оплаты проезда на трех маршрутах. Для полномасштабной реализации городским службам и перевозчикам предстоит слаженная работа по подготовке программно-аппаратного комплекса приема и обработки оплаты, корректировке транспортно-логистических решений и значительной разъяснительной работы. Дополнительный фронт работ будет понятен после подведения итогов пилотного тестирования», — рассказали ФАН в компании-перевозчике.

В пермской мэрии также не могут дать ответ на вопрос, откажутся ли от кондукторов в Перми навсегда. Окончательное решение примут после завершения тестового периода.

Понятно, что данная реформа пока стала «костью в горле» пермяков. Недовольных слишком много. Но если попробовать посмотреть с другой стороны, то тариф в городе не менялся последние четыре года. При этом росла цена на бензин, менялась стоимость автобусов и зарплата сотрудников. По новизне общественного транспорта, к которому много претензий, Пермь уступает только Москве. А сами перевозчики называют автобусы, например Екатеринбурга, не иначе как «унитазами на колесах».