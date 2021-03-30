Разговор в пользу бедных: кто в ответе за трагедии из-за сосулек-убийц

Весенние работы по очистке территорий от снега и сосулек в разных регионах РФ довольно часто приходится контролировать самим жителям буквально в ручном режиме. Нечищеные кровли домов давно стали головной болью, как горожан, так и управляющих организаций, чиновников и надзорных органов.

Каждый год из разных городов страны приходят известия о пострадавших и погибших от схода снега или падения льда с крыш. Пермь здесь не исключение. Корреспондент ФАН попробовал разобраться, на ком лежит ответственность на очистку кровель домов, куда обращаться с жалобами и можно ли, а главное стоит ли, договариваться с управляющими организациями по данному вопросу.

И дети, и пенсионеры

Во вторник, 30 марта, в Кудымкаре Прикамья двух девочек натурально засыпало снегом с крыши дома. Случайные очевидцы лопатами откапывали детей, пишут очевидцы в социальных сетях. Большинство пользователей задают один вопрос: Почему владелец здания не организовал уборку кровли во время.

Две недели назад, 18 марта 2021 года, в Дзержинском районе Перми упавшим с многоэтажного дома снегом убило пожилую женщину – ветерана педагогического труда, учителя немецкого языка. После смерти 74-летней пермячки СУ СКР Прикамья возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека.

На следующий день после смертельного случая с пенсионеркой снежная глыба обрушилась на маму и ребенка в коляске в Орджоникидзевском районе Перми. Слава богу, здесь обошлось без жертв. Однако еще через день 16-летнюю девочку «накрыло» снегом. Ей пришлось вызывать скорую помощь.

В промежутке между этими происшествиями на ул. Генерала Наумова на семилетнюю школьницу с крыши многоэтажки упал лед. После осмотра в больнице ее отпустили домой. А на ул. Газеты Звезда на проходящих детей с дома также рухнул снег. Один из них получил травму и был госпитализирован.

Выбор подрядной организации, в том числе на уборку снега, – это исключительно хозяйственная деятельность управляющих компаний (УК), и ни один орган власти не имеет право вмешиваться в эту работу. Если собственников дома не устраивает работа управляющей организации, то они могут ставить вопрос об исправлении недостатков перед УК, вплоть до смены организации или способа управления на общем собрании собственников. Такая мера, как дисквалификация директора компании, предусмотрена КоАП РФ за неисполнение предписаний контрольных (надзорных) органов.

«Мы с вами неоднократно говорили о необходимости постоянного мониторинга состояния кровель и крыш, чтобы не допустить схода снега и льда. Необходимо выработать новые механизмы работы с управляющими организациями для усиления контроля», – заявил глава Перми Алексей Демкин на экстренном совещании по разбору происшествия с гибелью женщины в Дзержинском районе.

Мэр нам в помощь

Прокурор города Виталий Дымолазов пообещал, что будут проверены работы управляющих компаний и собственников зданий.

«Нужно продумать, как перенастроить систему, в том числе с привлечением коллег из региональных органов власти», – добавил прокурор.

В итоге Алексей Демкин отменил выходные для глав администраций районов и отметил, что нынешний подход к уборке снега и льда с крыш домов его абсолютно не устраивает.

«Обложиться бумажками, которые застрахуют от ответственности – неправильно, потому что такие случаи приводят к человеческим жертвам. До выработки действенного механизма прошу глав районов взять на личный контроль ситуацию. При необходимости – обращайтесь в прокуратуру Перми», – сказал на совещании мэр.

Необходимо отметить, что особенно в социальных сетях жители буквально накинулись на главу города, который приступил к своим обязанностям только 23 марта, с претензиями. Безусловно, проблем, касающихся уборки крыш от снега и льда, в Перми очень много. Но в 2021 году горожане будто забыли о том, что у этого всего есть собственники и балансодержатели. В соцсетях среди пермяков на эту тему разыгрался настоящий скандал.

«Мне мэр нужен, чтобы сосульки сбивать и тротуары чистить. Безопасность и чистота – это главное. А если сосули людей убивают, значит, с мэром что-то не так, и нафиг он», — пишет одна из пользователей.

«Сосули людей убивают, потому что ты «плохую» УК наняла для обслуживания своего дома. Не глава города ее нанял для тебя. Ты сама. К себе и претензии», — отвечает собеседник в Сети.

И подобных диалогов в открытом доступе полно. В основном они все-таки сводятся к тому, что контролировать и регулировать процессы должна городская мэрия. Действительно, все инструменты для этого у нее есть. Но вряд ли это означает, что специалисты департаментов, районных администраций или сам глава должны бегать с лопатой и ломом по крышам домов.

Стоит договориться

При этом довольно часто мы просто не узнаем о таких происшествиях. По словам собеседников ФАН, причем как юристов, так и представителей управляющих организаций, если травма после падения снега не серьезная, и вы сами понимаете, что тиражирование инцидента доставит именно вам еще больше хлопот, то лучше попытаться договориться с УК или ТСЖ, чем и те, и другие охотно пользуются.

Дело в том, что это банально экономит всем почти год времени, пока идут разбирательства в судах.

Если же вы считаете, что наказание должно быть намного серьезней или, не дай бог, случилась трагедия, то необходимо сформировать иск. Для этого юристы советуют обратиться к медикам или вызвать «скорую» на место, зафиксировать на камеру смартфона не только травмы, но и поверхность, откуда упал снег или лед, не отказываться от свидетелей и попросить у прохожих, которые наверняка вам помогут, номер телефона, чтобы они смогли подтвердить случившееся.

«Поймите, суд не будет становиться ни на чью сторону, кроме закона. Если удастся человеку доказать факт безответственного отношения УК или ТСЖ к уборке снега, подтвердить понесенные в связи с этим расходы, тогда решение будет в его пользу. Но нередко бывают неоднозначные случаи. Например, когда снег падает с козырька балкона, а это уже вина не УК, а конкретного собственника», — пояснил в разговоре с ФАН юрист в сфере ЖКХ Станислав Шестаков.

В одном из пермских ТСЖ рассказали, что далеко не всегда собственник отвечает за сосульки на козырьках балконов.

«У нас, например, в одной стороны дома они нарощены. Дом выходит на ул. Ленина и когда приводили в порядок фасад, нарастили козырьки. За них ответственность несет ТСЖ. А что до собственников, то иногда до такого состояния запускаю ситуацию, что приходится звонить, надоедать, слышать про себя много интересных вещей, но при этом буквально заставлять сбивать, а когда не получается у них, феном отогреваем», — поведала ФАН председатель ТСЖ.

Причем юристы говорят, что призывать к ответственности городскую администрацию бессмысленно и глупо.

«Это все разговоры в пользу бедных. Администрация выполняет функцию контроля «управляек», причем районные подразделения. Но если несчастный случай произошел на территории ТСЖ, то о какой функции, допустим мэрии, тут может идти речь. Здесь работают гражданско-правовые отношения между пострадавшим и товариществом, как ответчиком», — поясняет Станислав Шестаков.

Меняйте УК или председателя

По словам председателя совета одного из домов Ленинского района Перми, правильный выбор управляющей компании — единственный верный путь, чтобы избежать бытовых неприятностей. Причем, активности каждого жителя дома в данном вопросе не требуется, если есть заинтересованный человек, которому жильцы делегировали полномочия.

«Нам в свое время пришлось поменять УК «Центр», которая просто брала деньги и не делала ничего. И, кажется, в 2018 году они за всю зиму лишь один раз поработали на крыше. Люди просто из подъезда боялись выйти. Я знаю абсолютно точно несколько случаев, когда начальники этой конторы получали деньги по платежкам, садились в самолет и улетали отдыхать заграницу. Сегодня у нас УК «Качество жизни», которой тоже периодически приходится о чем-то напоминать, но они делают. Это главное», — поясняет председатель совета дома.

Сотрудники администраций районов и городской административно-технической инспекции ежедневно проводят рейды по зимнему содержанию дворов, особое внимание уделяют кровлям домов, пояснили ФАН в пресс-службе пермской мэрии.

«В случае выявления нарушений в адрес хозсубъектов направляются уведомления о незамедлительном принятии мер. Особо опасные участки незамедлительно ограждаются сигнальной лентой, специалисты оперативно доводят информацию до УК. В случае если они не устраняют нарушения, материалы направляются в региональную ИГЖН и прокуратуру района для принятия мер в рамках полномочий», — рассказали в администрации Перми.

Кстати, с 23 марта 2021 года органы местного самоуправления наделены полномочиями по привлечению к административной ответственности УК и ТСЖ.

В одном ТСЖ Дзержинского района столицы Прикамья ФАН пояснили, что пока штрафов ни они, ни соседние товарищества не получали, а вот звонков, фотоотчетов действительно много.

В комментариях на страничке Алексея Демкина некоторые пользователи считают необходимым более жестко наказывать балансодержателей.

«Пускай собственники и УК хоть раз выплатят компенсации родственникам погибших, да не несколько тысяч, а несколько миллионов за погибшего. Глядишь, на другой раз и думать будут наперед, как хорошие шахматисты», — пишет пермяк.

Специалисты администрации города в ответе поясняют, что данное предложение никак нельзя рассмотреть, поскольку это не предусмотрено Федеральным законодательством.

Наконец, еще один вопрос, который регулярно вызывает много споров — вывоз снега. Здесь регламент подразумевает следующее: межквартальные проезды являются муниципальной собственностью, соответственно находятся на содержании у районных МКУ «Благоустройство». А вот очистка дворов и тротуаров на придомовых территориях — прямая обязанность УК и ТСЖ. И если организации этого не делают, то их штрафуют — от 30 до 40 тыс. руб. для товариществ и до 300 тыс. руб. для УК.

«У нас есть дома, с которыми мы заключили допсоглашения. Вывозим дополнительные снежные массы по мере их поступления и затем предъявляем суммы за вывоз снега по факту. Сколько вывезли — столько предъявили. Соответственно тариф обговаривается с собственниками заранее», — рассказали ФАН в УК Кировского района.

К слову, с середины недели в Прикамье начнутся осадки, и их количество может составить 1,5–2 недельных нормы. Холодов не ожидается — температура и вовсе будет на 1° выше нормы, однако ночью регулярно «минус». Синоптики прогнозируют днем дожди, а ночью — мокрый снег.

В администрации города напоминают, что в Перми продолжают работу «горячие линии». Все звонки обрабатываются специалистами, берутся на контроль до устранения нарушений:

— Ленинский район – 212-07-17;

— Свердловский район – 244-21-80;

— Мотовилихинский район – 260-27-66;

— Индустриальный район – 227-94-14, 227-91-74;

— Дзержинский район – 246-55-42, 246-58-87, 246-50-11;

— Орджоникидзевский район – 263-52-04, 263-44-57, 263-47-26;

— Кировский район – 205-62-16;

— поселок Новые Льды – 295-86-46, 295-85-71.