«Подвинет» ли Александр II в Самаре Ленина и кто этому поможет?

ФАН уже сообщал, что в Самаре вновь возникла идея восстановить памятник императору Александру II. В отличие от предыдущих инициатив, на этот раз, похоже, все серьезно. В дело включились властные структуры и частный бизнес. Подробности — в расследовании ФАН.

Историческая справка

Памятник Александру II появился в Самаре в 1889 году и сразу же стал визитной карточкой города. Установить его собирались еще при жизни императора, в 1875 году, в подарок к 20-летию восхождения на престол, но не сложилось. Затем, к четвертьвековому юбилею царствования, дошло до конкретных обсуждений, но лишь после гибели Александра от рук террориста в 1881 году дело сдвинулось, было принято решение, объявлен сбор средств.

Автором памятника стал московский скульптор Владимир Шервуд. Произведением искусства оказалась не только сама фигура Александра, но и постамент, украшенный вензелями, а также аллегорическими изображениями четырех главных деяний императора — отмены крепостного права, помощи славянским народам в освобождении от османского ига, присоединения к России Кавказа и Средней Азии.

После Октябрьской революции фигура царя и украшения постамента бесследно исчезли. А на освободившемся пьедестале в 1927 году была установлена статуя Ленина работы скульптора Матвея Манизера.

Идеологические войны: «Может, вернуть крепостное право?»

Именно тот факт, что исторический пьедестал занят фигурой Ленина, и является главной причиной того, что инициатива восстановления памятника Александру не в первый раз тормозится, наталкиваясь на яростное сопротивление приверженцев коммунистической идеи. Практически все члены инициативной группы, с которыми удалось поговорить корреспонденту ФАН, рассказывают о довольно агрессивной реакции оппонентов, хотя в самой инициативе, по их уверениям, нет идеологической подоплеки.

«Во-первых, сама фигура Александра II заслуживает того, чтобы она была увековечена в народной памяти, — пояснил ФАН Александр Завальный, главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки, один из главных инициаторов восстановления памятника. — Мы видим, что интерес к этому появился давно и поддерживается на федеральном уровне. Шикарный памятник Александру поставлен в Москве, появились изваяния и в ряде других городов. И логично было бы восстановить памятник Александру там, где он был без преувеличения визитной карточкой. Это совпадает и с желанием возродить облик исторической части Самары. И здесь уже не столь важно, кому именно был памятник — Александру или кому-то еще. Было произведение искусства, украшавшее город, и, мне кажется естественным восстановить эту красоту».

У противников идеи возвращения Александра II на свой пьедестал есть такой аргумент: мол, памятник Александру простоял в Самаре меньше 30 лет, а Ленин — уже почти сто лет.

«Знаете, по этой логике можно рассуждать и так. Крепостное право на Руси было много веков, а отменено чуть больше полутора столетий назад. Давайте тогда вернем крепостное право, оно же было дольше и стало частью традиции! — изящно разбивает доводы оппонентов Александр Завальный. — Я не оспариваю, что творение Манизера тоже имеет художественную ценность, и никто не предлагает его уничтожить. Надо обсуждать возможные варианты, искать компромиссные решения».

Не превратится ли «круглый стол» в перепалку?

Искать компромиссы и обсуждать варианты предполагается на «круглом столе», который должен состояться в Губернской думе в марте месяце. Судя по тому, что инициатива вышла на уровень властных структур, все может быть серьезно. И юбилейный повод имеется — 150-летие визита Александра II в Самару.

Имеются уже и эскизы будущего памятника, и те, кто готов профинансировать его создание. Об этом рассказал Александр Милеев, глава комитета Губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике.

«Созданием эскиза занимались мастера из Санкт-Петербурга. Примерная стоимость создания памятника — 70 миллионов рублей. При этом на него не будут выделять деньги из бюджета. Как и в прошлом, на него будут собирать пожертвования. Несколько человек уже заинтересовались», — сообщил депутат.

При этом в публичной плоскости Милеев высказался о невозможности вернуть Александра II на исторический пьедестал.

«Памятник Владимиру Ильичу Ленину является у нас памятником федерального значения, и он должен остаться там, где он и есть», — в этом высказывании главы думского комитета просматривается скорее констатация факта, чем личная позиция.

Тем не менее, даже если бы вся общественность была однозначно «за» возвращение Александра в центр нынешней площади Революции, действительно довольно сложно представить, как можно было бы обойти существующее законодательство.

А в данном случае о единодушии пока не может быть и речи. И хотя вроде бы все стороны призывают к поиску консенсуса, нужно все же дождаться результатов круглого стола. Будет ли на нем конструктивное обсуждение и поиск решений либо он превратится в идеологическую перепалку? Пока прогнозировать сложно.

Есть ли чей-то корыстный интерес?

Представляющий фракцию КПРФ в Губдуме Михаил Матвеев периодически «покусывает» Александра Милеева в публичном пространстве. Когда было опубликовано открытое письмо деятелей культуры и науки с инициативой возродить памятник Александру, Матвеев поделился на своей странице в соцсети «инсайдом».

«Вот вам секрет Полишинеля. Саша вынашивает этот план давно. Поэтому и письмо на себя организовал. Вот вам фото макета из его кабинета», — написал представитель КПРФ и опубликовал фото уменьшенной модели памятника императору.

Впрочем, Матвеев в этой ситуации оказывается меж двух огней. С одной стороны, он должен разделять взгляды своих соратников по партии, с другой — он историк, кандидат наук, профессор Самарского университета. И потому идея воссоздания исторической памяти вне всякой идеологии ему наверняка тоже не чужда. Потому он в своем небольшом «разоблачении» сделал примиряющую ремарку.

«Отмечу, что позиция Милеева в этом вопросе разумна, и совпадает с моей: памятник установить в другом месте, Ленина не трогать», — пишет Матвеев.

Стоит отметить, что чей-то корыстный или коррупционный интерес в этой инициативе действительно не усматривается. Вполне верится, что бизнесмен и депутат Милеев, выросший в так называемой «старой Самаре», искренне радеет за восстановление исторического облика родного города. Он, кстати, еще шесть лет назад основал благотворительный фонд «Историческая Самара», спонсировал реставрацию памятника штурмовику Ил-2, то есть интерес к истории и облику Самары очевиден.

Бюджетных денег на восстановление памятника Александру никто не требует. Часть из нужных 70 миллионов уже готовы оплатить некие меценаты, имена которых пока не называются. Так что подозревать какой-то «распил» не приходится.

Остается надеяться, что исторические и краеведческие мотивы, от кого бы они ни исходили и кем бы ни лоббировались, не разобьются об идеологические разногласия. Дождемся круглого стола в марте.