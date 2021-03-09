ФАН выяснил, почему «Самара Арена» трещит по швам

6 марта футбольная команда «Крылья Советов» матч первенства ФНЛ сыграла не на «Самара Арене», а на стареньком (хоть и вместительном) стадионе «Металлург», заявленном клубом в качестве резервного. Следующий домашний матч у «Крыльев» — 14 марта, и он, как уже объявлено, тоже совершенно точно пройдет на «Металлурге». А вот игра 24 марта — под вопросом.

Что же произошло на «Самара Арене»?

«Произошел разрыв сварного шва на одной из горизонтальных связей», — сообщил журналистам директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

По словам руководителя сооружения, обрушением стадиона дефект не грозит.

«Это не несущая балка, а элемент многосоставной системы металлоконструкций объекта. Дефект носит локальный характер, он не повлиял на соседние элементы, устраняется путем замены соединения», — отчитался Виталий Иванов перед СМИ.

Замену соединения предписано произвести застройщику — ПСО «Казань». Экспертиза показала, что разрушение произошло из-за некачественной сварки, а значит, это гарантийный случай, который подрядчик должен устранить бесплатно. Организация из Казани вынуждена была с этим согласиться, хотя и возражала: мол, причиной разрыва могли послужить резкие перепады температур — в день, когда обнаружился дефект (17 февраля), трещали 30-градусные морозы.

Одно из местных изданий, впрочем, утверждает, что трещали не только морозы, но и сами металлоконструкции. Причем трещали так громко, что перепугали всех находившихся на стадионе. Из-за чего была предпринята спешная эвакуация.

Стопроцентно принимать на веру все написанное, пожалуй, не стоит. Во всяком случае, корреспондент ФАН обнаружил в том материале несколько фактических несоответствий, касающихся попутных событий. А значит, и в изложении произошедшего на стадионе можно предполагать натяжки, преувеличения и непроверенные сведения.

Тем не менее, если рассуждать логически, то обнаружить треснувший сварной шов на огромном стадионе чисто визуально и случайно — вероятность не слишком большая. Наверное, что-то все же привлекло внимание находившихся там, и скорее всего, это был какой-то звук.

Подробностями, к сожалению, руководство стадиона делится неохотно, ограничиваясь официальными заявлениями, сделанными на пресс-подходе. Понять людей, облеченных ответственностью за объект государственной важности, можно. Но отсутствие части информации влечет за собой рождение домыслов.

407 недочетов

То, что стадион достраивался очень спешно и, скажем так, неидеально, — известно всем. Подтверждением тому — список недочетов, составленный при приемке стадиона в управление областным учреждением (прежде управление аренами, построенными к ЧМ-2018, осуществляла федеральная компания «Спорт-Инжиниринг»).

Подрядчику — ПСО «Казань» — было предложено устранить недочеты в досудебном порядке, но дело все-таки дошло до суда. На момент подачи первого заявления в суд список насчитывал 347 недочетов. Затем он расширился до 407. Подрядчик возражает, что большинство пунктов в претензионном списке — результат эксплуатации стадиона, а не некачественно выполненных строительных работ.

Кто прав, кто виноват — определит судебно-экспертная палата РФ, которой Арбитражный суд Москвы поручил произвести осмотр стадиона. Процедура должна занять не более 20 рабочих дней с даты заседания, состоявшегося 1 марта.

Хотя очевидно, что забитые застывшим бетоном или просто недостроенные ливневые стоки, например, не имеют отношения к эксплуатации объекта и «амортизации оборудования». А в числе претензий и столь серьезные как нарушение целостности ходового моста кровли, разрушение бетона на 2-м ярусе трибун, оползание земляного пласта в периметре стадиона. По крайней мере, это устрашающе звучит в формулировках.

Параллельные истории

Впрочем, не эти дефекты послужили причиной переноса матчей «Крыльев» на «Металлург», а разрыв сварного шва на конструкции, которая вроде как не является несущей. Понятно, что даже если ничем страшным этот треснувший шов, по расчетам, не грозит, надо исключить даже теоретический риск здоровью и жизни посетителей стадиона.

Деталь, по сведениям ФАН, подрядчиком уже заказана и должна прибыть в Самару до 20 марта. Сколько времени займет сам ремонт — не сообщается. Вполне вероятно, что как раз в эти же сроки будет проводиться и экспертиза недостатков стадиона, назначенная судом.

Директор арены Виталий Иванов, впрочем, против объединения в одну тему ситуации с треснувшей балкой и судебного процесса.

«Это две параллельные истории, не надо их смешивать!» — сказал руководитель спортсооружения в беседе с корреспондентом ФАН.

Возможно, юридически это и так, но стороннему взгляду все происходящее предстает как две стороны одной и той же медали. А именно как следствие спешного строительства.

По иному и быть не могло. Конфликты с участием ПСО «Казань» сопровождали строительство «Самары Арены» на протяжении всего периода. Только ли подрядчик тому виной или какие-то другие стороны — вердикт должны выносить компетентные органы. Но факт, что неоднократные остановки и паузы в строительстве привели к тому, что наверстывать упущенное время пришлось в мегаавральном режиме. И в этой ситуации наивно было бы рассчитывать на то, что все будет сделано качественно.

Самара, Волгоград, Калининград...

Не в одной Самаре так было. В Волгограде и месяца не прошло с последнего матча чемпионата мира, как ливнем смыло часть склона и тротуар возле арены. Восстановительные работы не спасли от рецидивов — склон «уползал» еще несколько раз. Подрядчик другой - проблемы, хоть и не столь масштабные, как в Самаре, но похожие.

Возле построенного в буквальном смысле на болоте калининградского стадиона уже на следующий год после ЧМ трава «взрыхлила» тротуарную плитку. Это, конечно, ерунда по сравнению с тем, что в той же Самаре прошлой весной грунтовые и ливневые воды подмыли насыпь трамвайной линии возле стадиона. Но причина кажется похожей — спешное строительство.

Может быть, в каждом конкретном случае по-иному поступить было и нельзя. На кону стояло само проведение чемпионата в том или ином городе и репутация страны. В ФИФА всерьез обсуждали перенос матчей ЧМ из Самары, например, в Краснодар. То, что стадион успели достроить, — это чудо. Ну и ряд жестких управленческих решений нового губернатора.

Но значит ситуации, подобные нынешней, наверное, изначально были неизбежны и к ним следовало быть морально готовыми. Это не оправдание чьей-то некачественной работы, конечно. На то и есть суд, чтобы определить, кто виноват и что он должен теперь сделать. Но есть подозрение, что в будущем по итогам таких спешных строек возникнет еще не одна спорная ситуация.