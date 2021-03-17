«Откровенная травля» или плохая работа? Страсти вокруг автобусных перевозок в Самаре

В конце февраля 2021 года ООО «СамараАвтоГаз», обслуживающее муниципальные автобусные маршруты в Самаре, опубликовало открытое письмо к общественности, в котором заявило, что в адрес предприятия организована «откровенная травля».

«Не вникая в историю вопроса, экономику предприятия, некоторые активисты упрекают муниципальные власти в передаче автобусных перевозок в частные руки, а решение проблемы видят в возврате маршрутов в муниципалитет», — говорится в обращении.

ФАН попытался «вникнуть в историю вопроса», чтобы понять суть конфликта.

Транспорт «по-белому»

На данный момент ООО «СамараАвтоГаз» несет ответственность за перевозки по абсолютно всем муниципальным автобусным маршрутам. Львиная доля маршрутов, правда, обслуживается другим ООО — «Билайнер», но, вероятно, на условиях субподряда. Отличить просто: у «СамараАвтоГаза» на маршрутах «МАЗы» и «ЛиАЗы», у «Билайнера» — «пазики». Все — белого цвета. Корпоративный стиль.

Муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» на бумаге все еще существует, но не занимается перевозками с начала 2018 года. Именно тогда, в преддверии чемпионата мира по футболу, обслуживание всех без исключения городских маршрутов было передано «СамараАвтоГазу». Вместе с контрактом на перевозки ООО получило в пользование 134 автобуса «Пассажиравтотранса».

К тому времени уже четыре года как «СамараАвтоГаз» возил пассажиров по ряду муниципальных маршрутов. Причем маршрутов по большей части протяженных и выгодных. С точки зрения пассажиров, в общем-то, ситуация именно на этих рейсах стала лучше. Прежде по исторически популярным маршрутам крайне нерегулярно ездили муниципальные автобусы большой вместимости, а пространство между ними заполняли куда чаще снующие «газели» и пыхтящие старенькие «пазики». Их заменили красивые белые «МАЗы» — тоже довольно быстрые и маневренные, при этом куда более просторные, а интервалы движения стали вполне вменяемыми.

Правда, уже тогда наблюдательные горожане отметили странную закономерность: там, куда «вставал» «СамараАвтоГаз», довольно быстро исчезали другие коммерческие перевозчики, если они дублировали хотя бы часть маршрутов, отданных «САГ».

Молва упорно считает конечным бенефециаром «СамараАвтоГаза» бизнесмена Константина Ушамирского, в свое время поработавшего в областном правительстве министром транспорта, связи и автомобильных дорог (об этом, в частности, пишет и портал 63.ru). Впрочем, документальных тому подтверждений никто не предоставил.

Как бы ни было, передача имущества муниципального предприятия состоялась, а вместе с ним — и ответственности за все, что связано с автобусными перевозками в Самаре. Скандалы, наверное, были неизбежны.

Протесты, жалобы и прокурорский надзор

«Переходный период» в 2018 году сопровождался протестами работников «Пассажиравтотранса». Те сообщали, что их принуждают к переходу на работу в «СамараАвтоГаз» на худших условиях. Тем, кто не согласен, предлагают уволиться по собственному желанию, а не по сокращению, то есть без полагающихся выплат.

Был даже организован митинг. Правда, обращало на себя внимание качественное типографское исполнение плакатов в руках митингующих. Да и не скрывалось, что мероприятие организовано одной из политических партий.

Протесты довольно быстро сошли на нет, зато ситуацией заинтересовалась прокуратура. Муниципальные торги, по мнению надзорного органа, прошли не по правилам. Впрочем, суд и в первой, и в апелляционной инстанциях оказался на стороне «СамараАвтоГаза» и главы Самары Елены Лапушкиной.

Еще одно представление Лапушкиной прокуратура вынесла уже в конце января 2021 года — на этот раз за невыполнение «СамараАвтоГазом» муниципальных контрактов.

«Установлены факты срыва условий муниципальных контрактов. Компания не соблюдала расписания, выпускала на линию меньше машин, чем необходимо. Водители останавливались не на всех остановках», — объявили в надзорном ведомстве.

То, что жалобы самарцев на плохую работу городских автобусов стали раздаваться все чаще, в общем-то, неудивительно. Если раньше плохо работал «Пассажиравтотранс» — «шишки» доставались этому предприятию. Теперь «СамараАвтоГазу», коль скоро он по факту стал монополистом в муниципальных автобусных перевозках, необходимо отвечать за все маршруты.

Пока, правда, часть ответственности с себя снять предприятие пытается, инициируя внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов. Инициативы эти касаются все время сокращения подвижного состава, объединения маршрутов или их отмены. Что, разумеется, предсказуемо вызывает раздражение и возмущение пассажиров.

«Я устал, я ухожу»

На этом фоне и возник «демарш» «СамараАвтоГаза» — открытое письмо, в котором утверждается, что транспортные проблемы — общие для всей страны, а «травля» предприятия является следствием политических игр.

«Общие для всей транспортной отрасли страны проблемы в Самаре усилиями различных общественных деятелей и активистов переведены в политическую плоскость. «СамараАвтоГаз», не желая становиться объектом политических игр, осознает всю ответственность перед жителями и коллективом предприятия, открыто информирует о нашем предложении руководство Самарской области, города Самара и общественность», — сообщает пресс-служба предприятия.

В чем же заключается «предложение» перевозчика горожанам?

«Не вступая в дискуссию, ООО «СамараАвтоГаз» заявляет, что в любой момент готово пойти на расторжение муниципального контракта без предварительных условий», — говорится в открытом письме.

За прошедшие полмесяца с момента опубликования обращения, впрочем, никакой реакции городских властей не последовало. А «общественность», к которой предприятие и обратилось с открытым письмом на своем сайте, не обнаружила сочувствия, продолжая оставлять в соцсетях язвительные и возмущенные комментарии.

Ситуация, судя по всему, далека от разрешения. Контракт, заключенный администрацией города и «СамараАвтоГазом» в 2018 году, будет действовать еще два года. ФАН продолжит следить за ходом событий.