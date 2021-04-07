«Теремок» за фальшфасадом: уникальный памятник архитектуры в Самаре бросили на произвол судьбы

«Дом Маштакова» — уникальное для Самары здание. Он был построен 115 лет назад полностью из дерева по проекту архитектора Александра Щербакова и украшен большим количеством резьбы. Бытовало распространенное заблуждение, что деревянный особняк заказал себе владелец нескольких кирпичных заводов Павел Маштаков. На самом деле владельцем дома был зажиточный горожанин Михаил Маштаков.

Дом-«теремок» был выстроен в «русском» стиле, именуемом еще «ропетовщиной» — по имени архитектора Ивана Ропеты (настоящая фамилия — Петров, а псевдоним является ее анаграммой). Здание украшено шатровыми башенками, а резьбы по всему строению так много, что возникает ощущение, будто на дом накинули кружевную ткань.

Точнее, такое ощущение возникало, когда дом находился в приемлемом состоянии. Но это уже давно не так. Деревянное строение по адресу: улица Самарская, 207, в котором в советские времена, как полагают исследователи, размещались коммунальные квартиры, с годами все более ветшало.

Архитектурная ценность (и, возможно, тот факт, что в доме по соседству рос будущий министр обороны СССР Дмитрий Устинов) не позволила его снести, когда рядом строили новую многоэтажку, но не уничтожить — не значит сохранить. Окна в доме заколотили досками, обнесли его непривлекательным деревянным же забором и оставили ждать лучшей участи.

Перемены к лучшему вроде бы наметились в 2015 году, когда дом пожелало взять в аренду частное учреждение культуры «Союз коллекционеров». Возглавляющий организацию Дмитрий Хмелев раздал немало оптимистичных интервью и даже приступил к ремонту здания.

«Дом Маштакова — визитная карточка города, я долго наблюдал за тем, как он разрушается, и решил, что я должен его спасти», — говорил тогда Дмитрий Хмелев журналистам.

Предполагалось, что особняк будет полностью отреставрирован к 2018 году, а в нем разместится музей частных коллекций. Арендной платой, по словам Хмелева, были бы затраты на восстановление особняка.

Впоследствии, через несколько лет, в судебных заседаниях будут озвучиваться совсем другие условия: 41 тысяча рублей в месяц. Которые «Союз коллекционеров» не оплачивал в течение трех лет — такая была версия у собственника здания, муниципального предприятия «Ремжилуниверсал». Всего к 2018 году набежало неоплаченных взносов более чем на полтора миллиона рублей. Что и стало поводом для обращения в суд. Помимо неуплаты аренды, в доме так и не были проведены реставрационные работы.

«Союз коллекционеров», в свою очередь, обратился со встречным иском о расторжении договора с «Ремжилуниверсалом». По версии арендаторов, их ввели в заблуждение, не сообщив, что у дома полностью разрушен фундамент, не пересчитали сумму аренды с учетом ремонтных работ и стоимости проекта реставрации.

Муниципалы были не против расторжения контракта, но, по словам их представителя, опубликованным в СМИ, не были согласны с позицией арендатора. Который не являлся для переподписания договора на новых условиях и так и не предоставил документов, подтверждающих стоимость проекта реставрации.

На время чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в том числе и в Самаре, разрушающееся здание стыдливо прикрыли фальшфасадом, который к нынешнему времени тоже серьезно истрепался. А в судьбе дома наметился новый поворот.

По всей вероятности, как предполагает ФАН, это связано с появлением проекта строительства станции метро Самарская. Во-первых, здесь открытым способом будут рыть котлован. А во-вторых, еще с первых проектов, утвержденных в советские времена, один из выходов станции Самарская предполагался как раз в том месте, где находится «дом Маштакова».

Видимо, поэтому городские власти вновь озаботились тем, что же делать со зданием, которое является объектом культурного наследия и которое, соответственно, просто снести нет возможности, даже если такое варварское решение кому-то и пришло бы в голову. Звучали предложения перенести его на другую территорию. Законом подобное не запрещается, но нужно разрешение от департамента охраны культурного наследия министерства культуры РФ. Соответствующий запрос туда направлен от регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

Тем временем суд обязал «Союз коллекционеров» выплатить долги — вместе с пенями и госпошлиной набежало уже более 2 миллионов рублей. Но, как сообщает департамент по управлению имуществом городского округа Самара, взыскать эти средства невозможно, так как у «Союза коллекционеров» нет ни денег на счетах, ни имущества.

Как выяснил ФАН, в сети существует сайт частного учреждения культуры «Союз коллекционеров». Руководитель союза — бизнесмен Дмитрий Хмелев, а в числе его членов обозначены и такие люди как Александр Хинштейн (депутат Госдумы от самарского региона) и Александр Фетисов (вице-губернатор Самарской области).

Их имена Дмитрий Хмелев называл еще в интервью 2015 года, указывая на то, что они тоже являются страстными коллекционерами, поэтому, разумеется, поддерживали идею создания музея частных коллекций, который должен был разместиться в «доме Маштакова». Вполне вероятно, что состав членов союза не обновлялся на сайте как раз с тех времен. Корреспондент ФАН набрал номер телефона офиса «Союза коллекционеров», указанный на этом сайте, дозвон пошел, но трубку никто не взял.

Соцсети Дмитрия Хмелева в последний раз обновлялись еще в 2018 году. Последнее упоминание бизнесмена в СМИ — год назад, когда он передал исторические находки, найденные при реконструкции старого моста, в дар краеведческому музею в Бугуруслане (город в Оренбургской области, сразу за границей с Самарской областью).

Неподалеку от Бугуруслана, в деревне Козловка Дмитрий Хмелев значится, согласно открытым сведениям в сети, одним из учредителей прихода в местном храме Святого князя Дмитрия Донского. Также Хмелев, согласно этим же сведениям, возглавляет ООО «Редут», занимающееся подготовкой строительных площадок.

Судя по всему, договор аренды между «Союзом коллекционеров» Хмелева и муниципалитетом будет расторгнут — пока неизвестно, на каких условиях. А памятнику архитектуры подберут нового владельца или арендатора, а также, скорее всего, новую территорию. Строительство метро рано или поздно к Самарской площади все-таки подберется.