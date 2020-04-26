Обитатели бывшего общежития в Петербурге впадают в отчаяние из-за условий жизни

Несколько лет назад бывший собственник зданий общежития на улице Пархоменко, 45, в Санкт-Петербурге, проиграв городу все суды, отказался передавать в полном объеме сведения о нанимателях. Это привело к бюрократической неразберихе, решить которую окончательно пока не удалось. Обитатели дома жалуются на антисанитарию, соседей-нелегалов, отсутствие возможности приватизировать свои метры и продать жилье.

В зданиях бывшего общежития можно снять неплохой бюджетный хоррор. Стены обшарпаны и покрыты слоями плесени, потолки изъедены пятнами бесконечных протечек, трубы прогнили, клубки электропроводки способны запугать даже скептиков, на целый этаж предусмотрено всего три туалета, горячего водоснабжения нет. Дом построен в 1968 году и никогда не видел капремонта, его обитатели рассказывают, что по этажам часто разгуливают сытые крысы. Сейчас здесь зарегистрировано 414 человек, проживающих в многоэтажных коммуналках бок о бок с гражданами, которые в доме по ряду причин не числятся. Годами у нанимателей не было прав приватизировать и продавать свои квадратные метры, при этом счета за коммунальные услуги им пытаются выставлять сразу две «управляйки». Подробнее о том, как в XXI веке образовался уголок крепостного права с оброком, но без права на побег, каков его реальный правовой статус и что предпринимают сейчас власти для решения вопроса, — в материале Федерального агентства новостей.

Соседи-невидимки

После потери статуса общежития далеко не все комнаты зарегистрированы как жилые. Поэтому, помимо коммунальных квартир, где с гражданами заключены договоры соцнайма, в доме имеются помещения специального назначения, где тоже кто-то живет, хотя и не слишком легально. Наличие этих «невидимых», но вполне ощутимых, в том числе по итогам оплаты общих ресурсов, соседей обострило у «официальных» обитателей дома чувство самосохранения. По словам жителей, ранее попытки жаловаться на подозрительных граждан в полицию особого результата не давали: правоохранители приезжали с проверками, выявляли, например, мигрантов, штрафовали их и закрывали на этом дело. Поэтому нанимателям остается только надеяться, что среди «невидимых», но ощутимых соседей нет опасных преступников, ведь с общих лестниц доступны практически все комнаты и уж тем более места общего пользования.

«Администрация Выборгского района ведет с нами диалог, но мы уже начинаем впадать в отчаяние, — рассказала ФАН жительница дома-призрака Светлана Павлова. — Все это тянется десятилетиями, многие из жильцов здесь состарились, кто-то уже умер. В 2015 году нашей части дома сформировали, наконец, юридический статус коммунальной квартиры. Но, согласно Жилищному кодексу, квартирой считается обособленное помещение с прямым доступом граждан к местам общего пользования. А мы не обособлены, у нас как было, так и осталось коридорного типа общежитие с тремя лестницами и доступом к любой комнате, только теперь мы платим как за коммунальную квартиру. Кроме того, у нас по одному адресу зарегистрировано два здания, так вот во втором корпусе люди живут, но не числятся. Они пользуются водой, теплом, другими ресурсами, а платят за все официально зарегистрированные наниматели».

История болезни

Потеряв надежду, жители дома обратились к депутату Госдумы от «Единой России» Евгению Марченко.

«Мы обсудили эту ситуацию с администрацией Выборгского района, — рассказал ФАН парламентарий. — Также я обратился в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и городской жилищный комитет. Должен сказать, что ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, хотя и не так быстро, как хотелось бы, но я держу этот процесс под контролем. Недопустимо, чтобы в нашем городе люди жили в таких условиях, но надо учитывать, что проблема застарелая и требует длительной работы».

Анамнез дома на Пархоменко действительно напоминает судебный детектив. Как следует из ответа жилищного комитета Санкт-Петербурга Евгению Марченко, после того, как в 2012 году ГосЖилФонд в одностороннем порядке изъял общежитие у ЗАО «УПТК «Академстрой» в пользу города, бывший владелец принялся энергично судиться за здания. А в 2014 году, проиграв дело в последней инстанции, он «забыл» передать новому хозяину документацию на жильцов в полном объеме, в связи с чем возникла неразбериха и пришло время ГосЖилФонда подавать исковые заявления — теперь уже на граждан, законность проживания которых в доме вызывала вопросы. Многочисленные самовольные перепланировки довершили картину хаоса, поскольку реальная схема обустройства зданий оказалась далека от заявленной в сохранившихся документах. Для урегулирования вопроса несколько раз собиралась комиссия жилищного комитета, и в 2015 году была проведена решительная инвентаризация, в ходе которой сформировали 239 жилых помещений и 13 «вспомогательных». Однако обитателей дома это не успокоило.

«Незаконную перепланировку организовал бывший балансодержатель, — рассказала Павлова. — Когда пришел город и назначил нам в управленцы ГосЖилФонд, они все это увидели и должны были устранить. Планировка дома такова, что места общего пользования расположены по бокам: половина жителей ходит налево, половина — направо. А в перепланированные помещения заселены какие-то непонятные люди. Там произведен ремонт, срезано газовое оборудование, стоят электроплиты, а за потребляемые ресурсы платят другие. И часть жителей осталась ни с чем: на 40 комнат три унитаза, и я не совсем понимаю, можно ли это вообще технически оформить как коммунальную квартиру».

Хозяин в доме

Как следует из ответа жилищного комитета Санкт-Петербурга на запрос ФАН, по техпаспорту от 2014 года, износ конструкции дома составляет 35%, а технической экспертизы по этому адресу не проводилось. При этом наниматели жалуются, что им приходят квитанции сразу от двух «управляек», а внутреннее «убранство» общих помещений выглядит так, как будто УК в доме вообще отсутствует. Дряхлые водопроводные трубы не выдерживают нагрузки, регулярные протечки сводят на нет попытки части жителей за свой счет навести хотя бы «косметику» в коридорах, а проводка давно тревожит вопросом пожарной безопасности.

Замглавы Выборгского района Арина Артемова пояснила ФАН, что единственная зарегистрированная управляющая компания по данному адресу, отвечающая за содержание дома и имеющая право требовать оплату ресурсов, — это УК «Управдом-сервис №1», поэтому любые попытки их предшественников выставлять счета, по сути, являются мошенничеством.

«В случае, если жильцов не устраивает качество работы действующей УК, они могут ее сменить», — посоветовала чиновница.

Что касается правового статуса помещений, по словам Артемовой, все они на сегодняшний день сформированы, «закадастрены» и поставлены на учет, а граждане, заключившие на них договоры соцнайма, имеют полное право оформить комнаты в частную собственность. После того, как проект перепланировки будет готов и документально подтвержден, администрация района распорядится заменить статус оставшихся специализированных помещений и заключить с гражданами договоры соцнайма.