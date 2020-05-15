В Тосненском районе Ленобласти жители полгода пьют «железную» воду

В деревне Тарасово Тосненского района Ленобласти из кранов вместо воды идет бурая жижа, и происходит это с завидной регулярностью. Почему при наличии станции обезжелезивания поселение не может получать воду, хотя бы внешне похожую на питьевую, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Беды селян начались еще в ноябре 2019 года, когда содержимое кранов изменило не только цвет, но и запах. Попытки решить проблему собственными силами к нужному результату не привели.

«Я направлял жалобы повсюду, но так и не получил четких ответов, — рассказал ФАН житель Тарасово Юрий Брукшто. — Нас перебрасывают с УК на водоканал, водоканал тоже просит письменных жалоб. Может, нам просто не надо за такую воду платить? Или сначала лучше заплатить за экспертизу тысяч четырнадцать и только потом можно официально считать жидкость технической? Через систему фильтрации течет буквально ржавая вода. Вот сегодня утром я заменил два домашних фильтра, а вечером, когда пришло время принимать душ, мы обнаружили, что при почти полном отсутствии давления фильтры как будто не менялись. Пахнет эта вода отвратительно. Раз в неделю бывает, что она идет почти прозрачная, но, если принять душ, потом все тело чешется».

В доказательство житель обезвоженного Тарасово предъявил видео замены фильтров, которым, по его словам, всего несколько дней. Зрелище оказалось действительно не для слабонервных — оборудование облеплено бурой жижей, напоминающей куски ржавчины, и явно непригодно к использованию.

ФАН связался с АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС), филиалом которых выступает «Тосненский водоканал», поставляющий воду в дома Тарасово. В организации нам подтвердили, что в курсе масштабов бедствия, и даже проинформировали об этом областное правительство в лице вице-губернатора 47-го региона Михаила Москвина, причем сделали это еще в начале апреля.



По словам директора ЛОКС Василия Медведева, вода в Тарасово «заржавела» после того, как у станции обезжелезивания при водоснабжающей скважине поселения вышли из строя фильтры. Но, поскольку сама станция на балансе у предприятия не состоит, помочь гражданам ничем не могут.

«В 2012 году администрация Тосно поставила рядом станцию обезжелезивания и о ней забыла, — поделился своим видением ситуации с ФАН Медведев. — То есть это имущество не было передано в аренду ЛОКС как ресусоснабжающей организации, осуществляющей водоснабжение Тосненского района. Это подтверждается тем, что последние изменения в договор аренды были внесены в 2010 году. Поэтому включить расходы на обслуживание станции в производственную программу предприятия мы не имеем возможности, а муниципалы полностью устранились от участия в капитальном ремонте собственного имущества».

Как сообщил ФАН предприниматель, в настоящее время идет процесс передачи имущества, в том числе и станции обезжелезивания, в собственность Ленобласти, после чего должна смениться сторона по договорам аренды. После этого новым арендодателем, скорее всего, выступит ГУП «Водоканал Ленинградской области», а АО «ЛОКС» продолжит эксплуатацию имущества как арендатор. Но на текущем этапе местные муниципалы особого энтузиазма не проявляют.

«Передача станции в собственность Ленобласти — процесс, очевидно, не быстрый, а проблему качества воды надо решать сейчас, — уверен Медведев. — Еще полгода назад необходимо было заменить расходники, о чем знала муниципальная власть. Наши обращения к ним по этому поводу игнорировались, поэтому о ситуации в Тарасово нами официально был проинформирован зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин. Чтобы не делать жителей заложниками бюрократии, мы подготовили замену расходников для станции. Однако позиция муниципалов делать вид, что «лошадь не моя», сохраняется».

ФАН продолжит следить за ситуацией и надеется, что станция обезжелезивания при Тарасово, куда были вложены бюджетные средства, начнет работать по прямому назначению, а местные власти и предприниматели разберутся между собой, кто именно должен поменять фильтры, чтобы соблюсти права граждан на получение безопасной питьевой воды.