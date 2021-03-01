Во Владивостоке решили резко поднять ставки аренды для предпринимателей

По мнению экспертов, ущерб малого и среднего бизнеса от ограничений, связанных с пандемией, по итогам прошлого года составляет не менее 1 триллиона рублей. И пока Правительство России готовит новые меры поддержки предпринимателей, в регионах ситуация иногда складывается абсолютно обратным образом. Во Владивостоке представители бизнеса жалуются на кратное увеличение ставок аренды на землю, которое для некоторых может стать роковым.

Андрей Глазков взял в аренду землю под строительство торгового центра еще в нулевых, выполнив все требования по благоустройству. Бесплатная парковка для посетителей центра обходится ему в 174 000 рублей в год, не считая затрат на уборку снега, обновление клумб и текущий ремонт. Однако совсем скоро расходы могут возрасти кратно — в городской администрации решили поднять арендные ставки на землю для бизнеса.

«На сегодняшний день, если мы платили 174 000, то с введением этого коэффициента, а он стал четыре, у нас будет арендная плата 550 тысяч в год. То есть почти в четыре раза увеличится нагрузка на содержание этого земельного участка», — рассказывает Андрей Глазков.

Идея пополнить потрепанную ковидом и ледяным дождем казну Владивостока за счет бизнеса сама по себе логична и справедлива. Арендные ставки и коэффициенты к ним не обновлялись с 2015 года, время действительно пришло. Однако смущает предпринимателей порядок цифр — повышение, по их мнению, неоправданно высокое. Все-таки не на такую заботу власти они рассчитывали после пандемии.

«Чем руководствуется администрация города, сложно сказать, кроме того, что есть желание наполнить бюджет, но сомневаемся, что такой шаг позволит наполнить этот бюджет. Такое бремя, такая нагрузка для бизнеса невозможна на сегодня. Мы получим массовые отказы от земельных участков, массовые суды, а суд для предпринимателя — это уже история не про бизнес», — считает Виталий Гуменюк, председатель «Опоры России».

Что же так взбудоражило предпринимательское сообщество? Например, коэффициент ставки аренды земли под магазин вырос с единицы до почти десяти. Это значит, что торговая точка площадью 600 квадратных метров вместо 60 тысяч рублей в год будет обходиться более чем в полмиллиона. Разница впечатляет и пугает — предпринимателям придется поднять цены, чтобы ее компенсировать.

«Например, история с коэффициентами на садоводство, на строительство индивидуального жилья, эти коэффициенты, они уменьшаются кратно, а коэффициент на строительство многоквартирных домов увеличивается. Вот это что, скажите? Это означает, что город Владивосток сейчас будет застраиваться дачами коттеджами домиками, вместо того, чтобы сдавать квадратные метры вместо того, чтобы строить много жилья для людей», — заявил Кирилл Ботанов.

Больше всего вопросов в бизнес-сообществе Владивостока к финансово-экономическому обоснованию, которое легло в основу постановления. Составляло его наемное экспертное агентство и текущую экономическую ситуацию учитывает не в полной мере, уверены предприниматели.

«Говоря о наличии финансово-экономического обоснования, мы должны понимать, это должно быть не просто формальное финансово-экономическое обоснование, этот документ должен сочетать в себе возможность развития бизнеса и возможность получения средств муниципальному бюджету», — резюмирует уполномоченный по правам предпринимателей Марина Шемилина.

В городской администрации, впрочем, существующему обоснованию доверяют, с уточнением, что другого у них нет. А по словам спикера городской думы Андрея Брика, постановление, прежде чем принять, все же стоит обсудить.

«Мы как представительская власть ведем этот процесс и принимаем нормативно-правовые акты, мы хотели бы получить оценку, к чему это приведет. Потому что можно зарегулировать все так, что люди потеряют свой бизнес, и мы потеряем тот источник доходов бюджета», — успокаивает предпринимателей Андрей Брик.

Конечно, финансово-экономическое обоснование — документ серьезный, с большим количеством выкладок и ссылок, подготовить который может только группа экспертов в ходе кропотливой работы. Однако сторонние экономисты предпосылок к кратному увеличению ставок аренды не видят.

«Если мы закладываем в расчеты стоимость доллара 30 рублей, то нет такой высокой цены, которую бы не мог платить бизнес за аренду земли. Если мы понимаем, что к огромному сожалению, никто не отменит ни коронавирус, ни экономические санкции, ни девальвацию рубля и много-много факторов, которые очень существенно ударили по городской экономике, но эффект этого удара мы увидим только в предстоящие годы, тогда мы должны говорить не о повышении ставок, а как бы не об их субсидировании», — комментирует кандидат экономических наук Максим Кривулевич.

Пока что силами уполномоченного по правам предпринимателей удалось сдвинуть рассмотрение постановления о новых ставках на 16 марта. К этому времени должна появиться оценка регулирующего воздействия документа, а также результаты его публичного обсуждения. Но в случае принятия решения в нынешнем виде уже очевидно, что многим придется отказаться от драгоценной земли.