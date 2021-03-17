Операторы техосмотра предрекли автомобильный коллапс в Приморье, ФАН узнал подробности

Перенос введения новой процедуры техосмотра транспорта запустил мину замедленного действия, считают операторы этой услуги в Приморье. Осенью они могут просто не справиться с потоком автомобилистов, которые поедут к ним за новой диагностической картой. ФАН разбирался в причинах таких опасений.

С 1 октября 2021 года страховые фирмы имеют право отказать в заключении договора ОСАГО в случае, если владелец авто не предоставит новую диагностическую карту. Волей-неволей всем владельцам транспортных средств, и частных, и коммерческих, придется отправиться на Пункт технического осмотра (ПТО).

Каждый автомобиль должен пройти осмотр не менее, чем за 30 минут, то есть за восьмичасовой рабочий день один эксперт пропустит 16 машин, если, конечно, не захочет на обед или в туалет. Можно, конечно, сократить время до 15 минут, если поставить на поток двоих сотрудников ПТО, но кардинально это ситуацию не изменит. К 1 октября на пунктах техосмотра ожидают такой ажиотаж, что никаких сил не хватит, чтобы его преодолеть. И это, не говоря о том, что не все автолюбители знают, как подготовить машину к проверке.

«У нас за восемь лет выросло целое поколение водителей, в основном это молодые люди, которые просто не знают, что такое техосмотр. Они привыкли покупать диагностическую карту через интернет, даже не знают, что в машине должна быть аптечка», — рассказывает директор ПТО Андрей Карюхин.

Еще больше опасений вызывает обязательное требование установки тахографов на автомобили категории «С», это грузовики от 3,5 тонн. Сделать это должны в том числе и физлица, владеющие такой техникой. А таких, особенно в сельской местности, немало. Они также встанут в долгие очереди на пунктах техосмотра.

«Сейчас в нескольких регионах прошли тестирования новые комплексы видеофиксации, они позволяют не только выявить не пристегнутый ремень, но и сразу проверить машину на предмет наличия страхового полиса», — добавил Андрей Карюхин.

Эксперты не исключают, что найдутся обладатели криминальных талантов, которые смогут выпускать фальшивые или подложные диагностические карты. Но в случае аварии владелец такого документа рискует по полной оплатить ущерб, даже если виновником был не он.

«Если будет доказано, что карта была оформлена на автомобиль, который не прошел диагностики. А уж тут ваш страховщик, который возместил ущерб за виновника аварии, имеет право выставить вам регресс. Особенно, если ДТП произошло по вине не прошедшего ТО автомобиля. Так что, и в этом случае, страховка, за которую вы отдали свои кровные денежки, для вас останется лишь бумажкой в вашем бардачке», — рассказал председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин.

Единственный способ избежать осенней катастрофы — подтолкнуть владельцев авто начать проходить осмотр уже сейчас, пока на аккредитованных ПТО есть свободные места.

«По сути, водители не обязаны сейчас проходить техосмотр, но с первого октября они без него ездить не смогут. Проблема в том, что даже транспортные предприятия, с которыми у нас заключены договоры, перенесли осмотр своей техники на осень. Что уже говорить про физлиц. То есть в сентябре нас ждет коллапс», — заключает Юрий Фареник председатель АНО «ПОТОК»

Операторам ПТО только и остается, что призывать владельцев автомобилей к сознательности и не откладывать техосмотр на потом.