Король разрешит: ФАН выяснил, как дагестанцы совершат хадж в условиях запрета вакцин

Большое паломничество российских мусульман к святым местам в Саудовской Аравии (хадж) может сорваться второй год подряд. Если в прошлом году этому помешало стремительное распространение коронавируса по миру, то в этом году проблема заключается в глобальной неразберихе с вакцинами против COVID-19. ФАН разбирался, как из сложившейся ситуации будут выходить мусульмане Дагестана.

Нужна вакцина, но не наша

В муфтияте республики объяснили, что Саудовская Аравия летом 2021 года готова принять паломников из других стран, но для этого требуется соблюдение некоторых требований. В частности, паломник должен быть вакцинирован, причем препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В опубликованном министерством здравоохранения Саудовской Аравии перечне санитарно-эпидемиологических требований и условий, предусмотренных для проведения мероприятий хаджа, говорится, что все иностранные паломники должны быть вакцинированы от коронавируса разрешенными ВОЗ вакцинами не менее чем за неделю до прибытия в страну», — сообщили ФАН в религиозной организации.

Однако известно, что российские вакцины от коронавирусной инфекции пока так и не получили одобрение ВОЗ, в отличие от западных разработок. При этом в том же Дагестане для вакцинации населения доступны исключительно отечественные препараты. В региональном Минздраве уточнили, что это «Спутник V», а также вакцина от центра «Вектор», первая партия которой в республику поступила несколько дней назад.

«На 12 апреля в Республику Дагестан поставлено 65 012 доз вакцины, из них 63 392 дозы вакцины «ГамКовидВак» торговой марки «Спутник V» и 1620 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Всего вакциной «ГамКовидВак» в республике иммунизировано 43 981 человек. Вакцины от COVID-19, разработанные за рубежом, в республику не поставлялись», — отметили в ведомстве.

Эту же информацию ФАН подтвердили и в региональном управлении Роспотребнадзора. Там рассказали, что наиболее активно для вакцинации населения используется «Спутник V», и к зарубежным препаратам у дагестанцев доступа нет.

«Иностранные вакцины против новой коронавирусной инфекции для граждан Республики Дагестан не доступны», — заявили в надзорном органе.

Больше надежд на короля

Там также напомнили, что заявки на включение российских препаратов от COVID-19 в перечень разрешенных ВОЗ до сих пор находятся на рассмотрении международной организации. Решение по ним пока не принято.

«Общепризнанным международным механизмом признания прививок, требуемых отдельными государствами для посещения эпидемиологически неблагополучных регионов, является сертификат профилактических прививок ВОЗ. Результаты окончательного решения экспертов ВОЗ по вакцинам пока остаются неизвестны», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

В муфтияте республики ФАН объяснили, что дагестанские паломники пока готовятся к хаджу, но не уверены в том, что его удастся совершить в текущем году. Им остается ждать либо признания российских вакцин ВОЗ, либо одобрения их саудовскими властями. При этом в религиозной организации больше надежд возлагают на понимание со стороны королевства.

«Полагаем, что вполне можем ожидать положительное решение по данному вопросу со стороны Саудовской Аравии, учитывая высокую эффективность российского препарата и уже существующую практику признания отечественной вакцины некоторыми странами, в том числе и арабскими, например, ОАЭ», — отметили в муфтияте.

В дагестанской компании «Марва Тур», которая является аккредитованным оператором на организацию и проведение хадж-кампании в республике, также заявили, что ситуация может разрешиться любым из обозначенных двух способов. Причем работа в этом направлении ведется на федеральном уровне.

«Российским паломникам остается только ждать, пока вопрос с вакциной разрешится. Либо ВОЗ признает российскую вакцину, либо Саудовская Аравия признает российскую вакцину без ВОЗ. На данный момент Российской Федерацией прорабатывается вопрос по обоим вариантам», — сообщил ФАН генеральный директор компании Булат Курбанов.

При этом он добавил, что параллельно рассматривается возможность признания отечественных препаратов исключительно для паломников на время совершения хаджа. Об этом же на последнем заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса говорил и вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров.

«Саудовской Аравией ведется работа по согласованию так называемого особого режима для паломников, связанного с признанием королевством российской вакцины для паломников и только на период проведения хаджа», — сообщал он.

Паломничество 2021 года для мусульман всего мира начнется в середине июля. Если вопрос с признанием российских вакцин не решится в ближайшее время, то паломники лишаться возможности исполнить свою религиозную обязанность второй год подряд. Это примерно десять тысяч россиян, большая часть из которых — жители Дагестана.