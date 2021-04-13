Нас обманули: восемь калининградских семей не могут выкупить жилье у застройщика

Жители города Пионерский в Калининградской области вместо заключения договора долевого участия выдали застройщику беспроцентный займ и лишись права выкупить свои квартиры по оговоренной заранее цене. В карантин жилье сильно подорожало, и теперь их принуждают забрать свои деньги. Увеличилась цена на 2 млн рублей. У них на руках оказался только предварительный договор купли-продажи, по которому они становятся собственниками только после оплаты удобной застройщику стоимости квартиры. Об этом ФАН рассказал один из пострадавших.

Восемь калининградских семей не могут выкупить свои квартиры у застройщика в курортном городе Пионерске. До введения карантина местные жители передали компаниям ООО «СТК-Балтстрой» и ООО «Структура» средства в размере 400 тысяч рублей в расчете на то, что приобретут жилье за 2 млн 400 тыс. рублей, но его цена выросла до 4 млн 500 тыс. рублей, и это их коснулось.

«Нас восемь семей, и все обмануты! Наступил карантин, цены выросли, и наш застройщик забраковал всех покупателей. Сказал, либо выкупайте по новой цене, либо до свидания. Мы могли купить в любом другом месте за хорошие тогда деньги, но в итоге нас обманули, и жилье мы уже не приобретем. Цена за квадратный метр в Калининградской области значительно повысилась», — жалуется корреспонденту ФАН пострадавший Константин Малуха.

Вместе с семьей он намерен обратиться в суд в надежде все-таки получить квартиру по оговоренной заранее цене. Как оказалось, сделать это ему вряд ли удастся. ФАН выяснил, что деньги на застройку дома он передал не в качестве участника долевого строительства, а через так называемый эскроу-счет. По словам Константина, он был не осведомлен о том, что предоставляет беспроцентный займ подрядчику застройщика, но повернуть события вспять не может. Он направил ФАН соответствующий документ.

«Недобросовестные застройщики привлекли денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, воспользовались нашей неосведомленностью о порядке заключения договоров долевого участия через эскроу-счета, использовали наши деньги в течении длительного времени», — заявляет он в своей жалобе на ООО «Структура» и ООО «СТК-Балтстрой».

В министерстве регионального контроля и надзора ФАН сообщили, что застройщик не нарушил закон и привлечь его к ответственности не представляется возможным. Заключенные с жителями Калининградской области договоры долевого участия в строительстве не предполагали.

«Исходя из анализа предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между гражданами и ООО «Структура», следует, что застройщик не привлекает денежные средства. Недвижимое имущество подлежит оплате после подписания основного договора купли-продажи, при этом срок заключения договора — получение застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — пояснили ФАН.

Изначально пострадавшие жители Пионерского заключили предварительные договоры купли-продажи жилья с ООО «Структура». ООО «СТК-Балтстрой» они просто предоставили займ колоссального для среднестатистического жителя города Пионерска Калининградской области размера.

«Предметом договора является получение «СТК-Балтстрой» беспроцентного займа, что не является нарушением действующего законодательства», — говорят в министерстве регионального контроля и надзора.

Понятно, что предоставление займа не наделяет граждан правами собственности в отношении квартир, которые они хотели приобрести. В министерстве регионального контроля и надзора также поясняют, что сделка по привлечению денежных средств для строительства по части 2.1 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ может быть заключена только посредством договора долевого участия, но она была оформлена обычными договорами с ООО «СТК-Балтстрой».

«Министерством проведена встреча с инициативной группой граждан, в ходе которой гражданам разъяснены их права, а также рассмотрены возможные пути решения данного вопроса. В настоящее время министерством выстроена работа помощи гражданам по защите прав и законных интересов в судебном порядке, в виде оказания содействия в суде в качестве третьей стороны, не заявляющей отдельных требований», — рассказали ФАН.

В министерстве регионального контроля и надзора заявляют, что направили в прокуратуру информацию о выявлении схем обмана граждан, приобретающих жилье в строящихся многоквартирных домах на территории Калининградской области с целью предупреждения нарушения их прав.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил рост цен на жилье в регионе спросом со стороны приезжих. Покупают квартиры и в целях инвестирования. В условиях закрытых границ янтарный край привлекает к себе очень много внимания.